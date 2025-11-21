UPS Plane Crash: ఘోర విమాన ప్రమాదం..14 మంది మృతి..ఇంజిన్ ఎగిరిపోడమే ఘోర ప్రమాదానికి కారణం!

UPS Plane Crash 2025: వరుస ప్రమాదాలు విమాన ప్రయాణికులను భయబ్రాంతులకు గురిచేస్తున్నాయి. ఈ ఏడాది అహ్మదాబాద్ విమాన ప్రమాదం మరువుక ముందే ఇటీవలే అమెరికాలోనూ ఘోర విమాన, హెలికాప్టర్ ప్రమాదాలు జరిగాయి. దీంతో ప్రయాణికులు అందరూ విమానాల్లో ప్రయాణాలు చేయాలంటే భయపడుతున్నారు. ఇప్పుడు అమెరికాలోని కెంటకీలో మరో ఘోర విమాన ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది.
టేక్ ఆఫ్ అవుతున్న విమానం కూలి 14 మంది దుర్మరణం పాలయ్యారు. ఈ ప్రమాదానికి సంబంధించిన ఇప్పుడు కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. విమానం నుంచి ఇంజిన్ విడిపోవడం వల్లనే ఈ ఘోర ప్రమాదానికి కారణం అని ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలింది. మంటల్లో నుంచి విమాన ఇంజిన్ ఎగిరిపడే దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలోని నేషనల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సేఫ్టీ బోర్డు ఈ నెల ప్రారంభంలో కెంటుకీలో కూలిపోయిన UPS కార్గో విమాన ప్రమాదంపై జరిపిన ప్రాథమిక నివేదికను తాజాగా విడుదల చేశారు. ఇంజిన్ మౌంట్లో పగుళ్ల కారణంగా విమాన ఇంజిన్ అదుపు తప్పి ఎగిరిపోయి ఉంటుందని దర్యాప్తు అధికారులు అంచనాకి వచ్చారు. ఈ ఘోర విమాన ప్రమాదంలో ముగ్గురు కార్గో విమాన సిబ్బందితో పాటు భూమి మీద ఉన్న 11 మంది దుర్మణం పాలయ్యారు.
నివేదికలోని ముఖ్య అంశాలు:
పాత విమానం: ఈ ఘోర ప్రమాదానికి గురైన విమానం 34 ఏళ్ల పాతది అని దర్యాప్తులో తేలింది. మౌంట్లో పగుళ్లు ఉన్నట్లు గుర్తించారు.
ప్రమాద దృశ్యం: ఈ మొత్తం సంఘటన విమానాశ్రయ సీసీటీవీ కెమెరాలో రికార్డు అయ్యింది. దానిలోని అనేక ఫ్రేమ్లను నివేదికలో చేర్చినట్లు NTSB తెలిపింది. ఈ ప్రమాదంపై తుది నివేదిక ఈ నెల 24లోపు విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.
