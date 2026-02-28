English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Iran War Threat: ఇరాన్‌పై ఇజ్రాయెల్ భీకర దాడికి దిగింది. ఏకంగా ఆ దేశ రాజధాని టెహ్రాన్‌పై మిస్సైల్స్, డ్రోన్ బాంబులతో విరుచుకుపడుతోంది. అమెరికాతో కలిసి ఇజ్రాయెల్ ప్రారంభించిన జాయింట్ ఆపరేషన్ ఇది. టెహ్రాన్‌లో వరుస పేలుళ్లు సంభవిస్తున్నాయి. దట్టమైన పొగలు ఆ నగరాన్ని ఆవరించాయి. ఎప్పుడేం జరుగుతుందో, ఎక్కడ ఏ బాంబు పడుతుందో తెలియని పరిస్థితులు ఇరాన్‌లో నెలకొన్నాయి.   

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Feb 28, 2026, 02:19 PM IST

US Joint Strike On Iran Explosion Tehran War Threat: ఇరాన్‌పై ఇజ్రాయెల్ భీకర దాడికి దిగింది. ఏకంగా ఆ దేశ రాజధాని టెహ్రాన్‌పై మిస్సైల్స్, డ్రోన్ బాంబులతో విరుచుకుపడుతోంది. అమెరికాతో కలిసి ఇజ్రాయెల్ ప్రారంభించిన జాయింట్ ఆపరేషన్ ఇది. టెహ్రాన్‌లో వరుస పేలుళ్లు సంభవిస్తున్నాయి. దట్టమైన పొగలు ఆ నగరాన్ని ఆవరించాయి. ఎప్పుడేం జరుగుతుందో, ఎక్కడ ఏ బాంబు పడుతుందో తెలియని పరిస్థితులు ఇరాన్‌లో నెలకొన్నాయి. 

ఊహించని ఈ ఘటనతో ఇరాన్ ఉలిక్కిపడింది. ప్రాణాలను అరచేతిలో పట్టుకుని బిక్కు బిక్కుమంటూ గడుపుతున్నారు అక్కడి ప్రజలు. అటు ఇజ్రాయెల్‌లో కూడా భయాందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఇరాన్ మిస్సైల్ దాడులకు పాల్పడుతుందనే ఆందోళనలు నెలకొన్నాయి. యుద్ధ సైరన్లు సైతం మోగాయక్కడ. సరిహద్దులతో పాటు గగనతలాన్ని ఇజ్రాయెల్ మూసివేసింది. కొన్ని పౌర విమానాలను దారి మళ్లించింది. పౌరులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలివెళ్లాలని ఇజ్రాయెల్ హెచ్చరించింది.

అమెరికాతో పొత్తు పెట్టుకుని ఇజ్రాయెల్ తీసుకున్న ఈ చర్య మధ్యప్రాచ్యాన్ని యుద్ధం అంచున ఉంచింది. ఇరాన్ రాజధాని టెహ్రాన్‌లోని వివిధ కేంద్రాలపై ఇజ్రాయెల్ దాడి చేసింది. టెహ్రాన్‌లో పెద్ద పేలుళ్లు వినిపించాయని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. యూనివర్శిటీ స్ట్రీట్ మరియు జోమ్‌హౌరి ప్రాంతంలో అనేక క్షిపణులు పడినట్లు నివేదికలు వెలువడుతున్నాయి. ఇజ్రాయెల్ మీడియా కూడా ఈ దాడిని ధృవీకరించింది. దాడుల తర్వాత, ఇరాన్‌లో అత్యవసర పరిస్థితిని ప్రకటించారు. ఇరాన్ సైనిక స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఇజ్రాయెల్ దాడి చేసినట్లు సమాచారం.  

అయితే ఇరాన్‌పై దాడి తర్వాత ఇజ్రాయెల్ కూడా అప్రమత్తంగా ఉంది. ప్రతీకార దాడి జరిగినట్లు ఎటువంటి నివేదికలు లేనప్పటికీ, ఇరాన్ క్షిపణి దాడి జరిగే అవకాశం ఉందని ఊహించిన ఇజ్రాయెల్ తమ దేశ పౌరులకు హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. దీంతో ఇజ్రాయెల్ అంతటా సైరన్లు మోగుతున్నాయి.  

అంతేకాకుండా ఇజ్రాయెల్‌లోని అన్ని విద్యాసంస్థలు, బహిరంగ సభలు మరియు అనవసరమైన పని ప్రదేశాలను అధికారులు నిషేధించారు. అత్యవసరమైతే తప్ప ప్రయాణాలను నివారించాలని సూచించారు. ప్రజలు బంకర్లకు దగ్గరగా, సురక్షిత ప్రదేశాలకు దగ్గరగా ఉండాలని సైన్యం హెచ్చరించింది. 

Also Read: Iran - Israel War: మోడీ ఇజ్రాయిల్ పర్యటన ఒక రోజు గడవకముందే ఇరాన్ పై యుద్ధం.. పక్కా వ్యూహంతోనే నెతన్యాహు.. 

Also Read: IPL 2026: క్రికెట్ అభిమానులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఐపీఎల్ వాయిదా, కొత్త షెడ్యూల్ ఇదే..!  

