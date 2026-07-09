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అమెరికా క్షిపణి దాడులతో వణికిపోయిన ఇరాన్.. చాబహార్‌లో కరెంట్ కట్, బ్రిడ్జ్ క్లోజ్!

అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య యుద్ధ వాతావరణం ఒక్కసారిగా ముదిరిపోయింది. అంతర్జాతీయంగా కూడా ఇది ప్రమాదకరమైన మలుపును తీసుకుంది. అమెరికా ఇరాన్‌లోని కీలకమైన భారత చాబహార్ రేవుపై దాడులు నిర్వహించింది. ఈ సైనిక చర్య వల్ల అక్కడ భారీ పేలుళ్లు సంభవించడమే కాకుండా, నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరా కూడా నిలిచిపోయింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడవచ్చు.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 09, 2026, 07:39 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 07:39 AM IST
అమెరికా క్షిపణి దాడులతో వణికిపోయిన ఇరాన్.. చాబహార్‌లో కరెంట్ కట్, బ్రిడ్జ్ క్లోజ్!
Image Credit: US Attacks India&#039;s Chabahar Port Today: XSource: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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