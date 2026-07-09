US Attacks India's Chabahar Port Today: ఇరాన్తో కాల్పుల విరమణ చర్చలు ఇక అర్థరహితమని, సమయం వృథా అని అమెరికా అధ్యక్షుడు ప్రకటించిన వెంటనే దాడులు ప్రారంభించింది. హార్ముజ్ జలసంధిలో ఇరాన్ నౌకలపై దాడి చేసినందుకు ప్రతీకారంగా అమెరికా ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇరాన్ నేతలను మోసగాళ్లుగా అభివర్ణిస్తూ, ఇరాన్ వల్ల శాంతి సాధ్యం కాదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ ప్రకటనతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంధన కొరత ఏర్పడుతుందేమోనని ఆందోళన వ్యక్తమవుతున్న తరుణంలో అమెరికా తన దాడులను వేగవంతం చేసింది.
తనను కూడా ఇరాన్ లక్ష్యంగా చేసుకుంటోందని, తనను హత్య చేసేందుకు కుట్రలు జరుగుతున్నాయని అమెరికా అధ్యక్షుడు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇరాన్ మద్దతుదారుల వల్ల తన ప్రాణాలకు ముప్పు ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రకటన జరిగిన కొద్దిసేపటికే, అమెరికా సైనిక దళాలు ఇరాన్పై భీకరమైన వైమానిక దాడులు చేశాయి. బందర్ అబ్బాస్, హార్ముజ్ జలసంధి పరిసరాల్లోని సైనిక స్థావరాలపై క్షిపణులతో అమెరికా దాడి చేయడంతో భారీ పేలుళ్లు సంభవించాయని అంతర్జాతీయ మీడియా సమాచారం అందిస్తోంది.
దాడులు తీవ్రంగా ఉంటాయి: ఇరాన్
అమెరికా దాడులకు ప్రతిస్పందనగా ఇరాన్ కూడా తన శక్తిని ప్రదర్శిస్తోంది. అమెరికాపై తదుపరి దాడులు మరింత తీవ్రంగా ఉంటాయని ఇరాన్ హెచ్చరించింది. ఈ ఉద్రిక్త పరిస్థితుల మధ్య అమెరికా అధ్యక్షుడు చేసిన వ్యాఖ్యలు సంచలనం సృష్టించాయి. రెండు దేశాల మధ్య పోరాటం మరింత తీవ్రతరం కావచ్చని ప్రపంచ దేశాలు నిశితంగా గమనిస్తున్నాయి.
Footage of an American airstrike hitting the Iranian port of Chabahar tonight, knocking out the maritime control tower. pic.twitter.com/dTlTD9siUb
— OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 8, 2026
భారత్ ఆందోళన..
పశ్చిమ ఆసియాలో పెరుగుతున్న ఈ యుద్ధ వాతావరణంపై భారత్ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఇటువంటి పరిస్థితులు అంతర్జాతీయ శాంతికి, ఆర్థిక స్థిరత్వానికి , ఇంధన సరఫరాకు విఘాతం కలిగిస్తాయని భారత విదేశాంగ శాఖ తెలిపింది. ఇరు దేశాలు సంయమనం పాటించాలని, చర్చల ద్వారానే సమస్యలకు పరిష్కారం లభిస్తుందని భారత్ కోరుతోంది.
చాబహార్ అత్యంత కీలకం..
భారతదేశానికి చాబహార్ రేవు అత్యంత ప్రాముఖ్యత కలిగినది. పాకిస్తాన్ ద్వారా చైనా విస్తరిస్తున్న ప్రాజెక్టులకు కౌంటర్ ఇచ్చేందుకు భారత్ ఇందులో భారీగా పెట్టుబడి పెట్టింది. దాదాపు దీనికి వెయ్యి కోట్లు ఖర్చు చేసింది. ఈ ప్రాజెక్టు విజయవంతమైతే, పాకిస్తాన్ను తాకకుండానే పశ్చిమ ఆసియా దేశాలతో వాణిజ్య సంబంధాలను పటిష్టం చేసుకోవచ్చు. అయితే, ఈ క్లిష్ట సమయంలో అమెరికా ఆ రేవుపై దాడి చేయడం భారత్కు ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
అమెరికా దాడుల నేపథ్యంలో ఇరాన్ శాంతి కోసం ప్రయత్నిస్తోందని, ఒప్పందం కోసం తమను వేడుకుంటున్నారని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. అయితే ఇరాన్ ఇచ్చే హామీలపై తమకు నమ్మకం లేదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. మరోవైపు, అమెరికా దాడులను ఇరాన్ రక్షణ వ్యవస్థలు ఆకాశంలోనే అడ్డుకుంటున్న దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. బహ్రెయిన్, ఖతర్ ప్రాంతాల్లోని యూఎస్ సైనిక స్థావరాలపై ఇరాన్ విరుచుకు పడుతుంది. దీంతో అక్కడ సైరన్ల మోతతో ప్రజలు భద్రతా స్థావరాలకు పరుగులు తీస్తున్నారు.
హార్ముజ్పై పట్టు ఎందుకు?
హార్ముజ్ జలసంధిలోని వాణిజ్య నౌకలపై ఇరాన్ దాడులు చేయడం వల్లే అమెరికా ఈ చర్య చేపట్టింది. ప్రపంచ చమురు సరఫరాలో ఐదో వంతు ఈ మార్గం గుండానే జరుగుతుంది కాబట్టి, సముద్ర మార్గాలను సురక్షితంగా ఉంచడం అత్యవసరమని అమెరికా వాదిస్తోంది. ఇదిలా ఉండగా ఈరోజు ఇరాన్ మాజీ సూప్రీమ్ లీడర్ అయోతుల్లా ఖమేనీ అంత్యక్రియలు ఇరాక్లో నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ట్రంప్ ప్రకటన సంచలనగా మారింది. అంత్యక్రియలో పాల్గొంటున్న లక్షలాదిమందిని ఒక్క దెబ్బతో చంపేయొచ్చని ఆయన ఇప్పటికే వ్యాఖ్యానించిన సంగతి తెలిసిందే. మరోసారి ఈ రెండు దేశాలు ఒకదానిపై ఒకటి దాడులకు దిగడంతో పరిస్థితులు ఎలా మారుతాయో అనే ప్రపంచ దేశాలు చూస్తున్నాయి.
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