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US Bomber Crash: నింగికి లేస్తూనే కుప్పకూలిన అమెరికా B52 బాంబర్.. 8 మంది దుర్మరణం, భీభత్సం రేపుతున్న వీడియో!

US Bomber Crash Viral Video: కాలిఫోర్నియాలో అమెరికాకు చెందిన బి-52 బాంబర్ విమానం ఒక్కసారిగా కుప్పకూలింది. టేకాఫ్ అయిన కొద్దిసేపటికే విమానం కిందపడి మంటల్లో కాలి బూడిదైపోయినట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా వెల్లడించింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో 8 మంది మరణించారని అధికారులు ప్రకటించారు.. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 16, 2026, 10:29 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 10:29 AM IST
US Bomber Crash: నింగికి లేస్తూనే కుప్పకూలిన అమెరికా B52 బాంబర్.. 8 మంది దుర్మరణం, భీభత్సం రేపుతున్న వీడియో!
Image Credit: US Bomber Crash Viral Video: X

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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