/US Bomber Crash: నింగికి లేస్తూనే కుప్పకూలిన అమెరికా B52 బాంబర్.. 8 మంది దుర్మరణం, భీభత్సం రేపుతున్న వీడియో!

US Bomber Crash Viral Video: అమెరికాలోని ఎడ్వర్డ్స్ ఎయిర్ ఫోర్స్ బేస్లో యూఎస్ బాంబర్ కూలిపోయింది. యూఎస్ వైమానిక దళం సమాచారం ప్రకారం, విమానంలోని ఎనిమిది మంది మరణించారు. కాలిఫోర్నియాలోని ఎడ్వర్డ్స్ ఎయిర్ ఫోర్స్ బేస్ నుండి టేకాఫ్ అయిన కొద్దిసేపటికే ఈ B-52 బాంబర్ ప్రమాదానికి గురై మంటల్లో చిక్కుకుంది. బి-52 అనేది అత్యంత శక్తివంతమైన బాంబర్ విమానం, ఇది ఒకేసారి 31,500 కేజీల బరువున్న ఆయుధాలను మోసుకెళ్లగలదు. అయితే, ఈ బాంబర్ అకస్మాత్తుగా కుప్పకూలిపోయింది.
ఇరాన్తో చారిత్రాత్మక శాంతి ఒప్పందంపై డిజిటల్ సంతకాలు జరిగిన కొద్దిసేపటికే ఈ ప్రమాదం సంభవించింది. సుమారు రూ.950 కోట్ల విలువైన ఈ బి-52 స్ట్రాటోఫోర్ట్ వ్యూహాత్మక బాంబర్ విమానం, ఎడ్వర్డ్స్ ఎయిర్ ఫోర్స్ బేస్ అనేది అంతర్జాతీయంగా అత్యంత ముఖ్యమైన విమాన పరీక్ష కేంద్రాలలో ఒకటి. ఈ విమానం పేలిపోవడంతో రన్వేకి చాలా సమీపంలో శిథిలాలు చెల్లాచెదురుగా పడ్డాయి. సైనిక అత్యవసర అగ్నిమాపక బృందాలు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, గాయపడిన వారిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాయి. అలాగే చుట్టుపక్కల వాహనాల రాకపోకలను కూడా నిలిపివేశారు.
A U.S. Air Force B-52 bomber reportedly crashed shortly after takeoff from Edwards Air Force Base, prompting a major emergency response. Thick black smoke was seen rising from the wreckage as rescue and firefighting crews rushed to the crash site. (Representative Video) pic.twitter.com/XtJjXq4kYh
— Baba Banaras™ (@RealBababanaras) June 15, 2026
ఇది సాధారణ విమానం కాదు..
B52 స్ట్రాటోఫోర్ట్ అనేది ఒక సాధారణ విమానం కాదు, ఇది అమెరికా సైనిక శక్తికి నిలువుటద్దం. అమెరికా భారీ బాంబర్లలో ఇది ఒకటి. 1952లో తొలిసారిగా ఎగిరిన ఈ విమానం, 1955లో అధికారికంగా అమెరికా వైమానిక దళంలో చేరింది. 50 వేల అడుగుల ఎత్తులో ఎగిరే సామర్థ్యం కలిగిన ఈ విమానం, వేల కేజీల బరువును మోసుకెళ్లగలదు. మరో ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఈ బి-52 బాంబర్ కూలిపోయిన కొద్ది గంటల వ్యవధిలోనే రష్యా మిలిటరీకి చెందిన కీలకమైన టియూ-22M3 (Tu-22M3) బాంబర్ కూడా ప్రమాదానికి గురైంది. సైబీరియాలోని ఇర్కుట్స్క్ ప్రాంతంలో శిక్షణ సందర్భంగా ఈ బాంబర్ కూలిపోతున్న వీడియో వైరల్ అవుతోంది. హైపర్ సోనిక్ కింజాల్ క్షిపణులను మోసుకెళ్లే ఈ బాంబర్, సిరియా, ఉక్రెయిన్ యుద్ధాల్లో కీలక పాత్ర పోషించింది. గాలిలో ఉండగానే ఇంజిన్ ఫెయిల్ అవ్వడంతో ఈ విమానం మంటల్లో చిక్కుకుంది. అయితే, ఈ భయంకరమైన ప్రమాదం నుండి నలుగురు సిబ్బంది ప్రాణాలతో బయటపడటం గమనార్హం.
రష్యా విమానం అడవుల్లో కూలింది...
ఈ ఘోర ప్రమాదానికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. నది ఒడ్డున ఉన్న దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలో ఈ సూపర్ సోనిక్ బాంబర్ వేగంగా దూసుకు వస్తున్న దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి. విమానం నేలను తాకగానే భారీ పేలుడు సంభవించి, నల్లటి పొగ ఆకాశాన్ని కమ్మేసింది. ఇర్కుట్స్క్ గవర్నర్ ఇగోర్ ఇవానోవ్ ఈ ఘటనను అధికారికంగా ధ్రువీకరించారు. టియూ-22M3 విమానం ప్రమాదానికి గురవ్వడం రష్యాకు పెద్ద దెబ్బగా పరిగణించవచ్చు. ఈ విమానానికి 'బ్యాక్ఫైర్' అనే సంకేతిక నామం కూడా ఉంది.
WATCH: Russian Tu-22 strategic bomber crashes in Irkutsk, Russia pic.twitter.com/mqW9L5pVEp
— Rapid Report (@RapidReport2025) June 15, 2026
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