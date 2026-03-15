Iran US Tensions: హవ్వ హవ్వా.. దిక్కులేక చైనా సాయం కోసం అమెరికా వెంపర్లాట. వార్ లో నెవెర్ బిఫోర్ విడ్డూరం..!!

US China Hormuz Security: అగ్రరాజ్యం అమెరికా తన అవసరానికి ఎంతకైనా దిగజారుతుంది. ప్రపంచ దేశాలపై ఆధిపత్యం కోసం ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకునేందుకైనా వెనకాడబోదు. ఈ మధ్యలో కాలంలో ట్రంప్ తీసుకుంటున్న వింత వింత నిర్ణయాలు ప్రపంచాన్ని సైతం ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. తాజాగా అమెరికా ఓ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అదే చైనా సహాయం. ఈ రెండు దేశాల మధ్య శత్రుత్వం ఎలా ఉంటుందో ప్రపంచానికి తెలిసిందే. కానీ పశ్చిమాసియాలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తత పరిస్థితుల మధ్య ప్రపంచానికి అత్యంత కీలకమైన సముద్ర మార్గాల్లో ఒకటైన హర్మూజ్ మళ్లీ అంతర్జాతీయ చర్చల్లోకి వచ్చింది. ఈ సముద్ర మార్గాన్ని రక్షించేందుకు అనేక దేశాల నావికాదళాలను చేర్చుకోవాలన్న అమెరికా ప్రణాళికపై ఇరాన్ తీవ్రంగా స్పందించింది. ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి Abbas Araghchi ఈ ప్రణాళికను తీవ్రంగా విమర్శిస్తూ.. అమెరికా చర్యలు ప్రాంతీయ ఉద్రిక్తతలను మరింత పెంచే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించారు.
సోషల్ మీడియా వేదికగా చేసిన వ్యాఖ్యల్లో అరాఘ్చి అమెరికా భద్రతా విధానాలను ప్రశ్నించారు. పశ్చిమాసియాలో అమెరికా భద్రతా వ్యవస్థ బలహీనంగా ఉందని, సమస్యలను పరిష్కరించడానికి బదులుగా వాటిని మరింత తీవ్రతరం చేస్తోందని ఆయన అన్నారు. ఈ సముద్ర మార్గాన్ని భద్రపరచడానికి అమెరికా ఇప్పుడు ఇతర దేశాల సహాయాన్ని కోరుతోందని, చైనా వంటి దేశాలను కూడా ఇందులో భాగస్వామ్యం చేయాలని ప్రయత్నిస్తోందని ఆయన విమర్శించారు. ఇదిలా ఉండగా గల్ఫ్ ప్రాంతంలోని పొరుగు దేశాలకు కూడా అరాఘ్చి విజ్ఞప్తి చేశారు. విదేశీ శక్తుల ప్రధాన ఉద్దేశ్యం ప్రాంతీయ శాంతి కాదని, వారి అసలు లక్ష్యం ఇజ్రాయెల్ ప్రయోజనాలను కాపాడటమేనని ఆయన ఆరోపించారు. గల్ఫ్ ప్రాంతంలో విదేశీ సైనిక శక్తుల ఉనికి పరిస్థితిని మరింత సంక్లిష్టం చేస్తుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
ఇరాన్ వ్యాఖ్యలకు ముందు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ హార్ముజ్ జలసంధి భద్రతపై ఒక ప్రతిపాదన చేశారు. ఈ కీలక సముద్ర మార్గాన్ని తెరిచి ఉంచేందుకు అనేక దేశాలు యుద్ధనౌకలను పంపే అవకాశం ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ట్రంప్ ప్రకారం చైనా, ఫ్రాన్స్, జపాన్, సౌత్ కొరియా, యూకే వంటి దేశాలు అమెరికాతో కలిసి ఈ మార్గాన్ని భద్రపరచడానికి సహకరించవచ్చని చెప్పారు.
హార్ముజ్ జలసంధి ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థకు అత్యంత కీలకమైన సముద్ర మార్గంగా ఉంది. ప్రపంచ చమురు సరఫరాలో దాదాపు 20 శాతం ప్రతిరోజూ ఈ మార్గం గుండా వెళ్లుతుంది. అందువల్ల ఈ మార్గంలో ఏ చిన్న అంతరాయం జరిగినా ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్లపై పెద్ద ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది. అయితే గల్ఫ్ ప్రాంతంలో విదేశీ సైనిక శక్తుల పెరుగుతున్న ఉనికి ప్రాంతీయ స్థిరత్వానికి ముప్పు కలిగిస్తుందని ఇరాన్ అభిప్రాయపడుతోంది. అమెరికా.. ఇజ్రాయెల్తో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ఈ సముద్ర మార్గం మరింత సున్నితమైన సమస్యగా మారింది. ప్రస్తుతం పరిస్థితులు ఎలా మారతాయో అనేది అంతర్జాతీయ రాజకీయాల్లో కీలక అంశంగా మారింది. హార్ముజ్ జలసంధి భద్రతపై తీసుకునే నిర్ణయాలు ప్రపంచ చమురు మార్కెట్పై మాత్రమే కాకుండా మొత్తం పశ్చిమాసియా ప్రాంత స్థిరత్వంపై కూడా ప్రభావం చూపే అవకాశముందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
