What Is US Delta Forces: డెల్టా ఫోర్సెస్.. ఇది రహస్య ఆపరేషన్లు నిర్వహిస్తుంది. సద్దాం హుస్సేన్ పట్టివేత, అబు బాకర్, తాజాగా వెనిజులా అధ్యక్షుడి అరెస్ట్ వంటి మిషన్లను ఇది చేపడుతుంది. అత్యధిక ఆయుధాలు, నైట్ విజన్ టెక్నాలజీతో శత్రువులకు చిక్కకుండా మెరుపు దాడి చేయటమే ఈ డెల్టా ఫోర్స్ స్పెషలిటీ. అమెరికా సైన్యంలో అత్యంత రహస్యమైన పవర్ఫుల్ విభాగం. డెల్టా ఫోర్స్ 1977లో బ్రిటిష్ పూర్తి టెక్నాలజీతో దీన్ని స్థాపించారు. ఇందులో చేరడం చాలా కష్టం. వీళ్లు యూనిఫామ్ ధరించకుండా సాధారణ పౌరుల్లా ఉంటూ రహస్య ఆపరేషన్లు చేస్తూ ఉంటారు.
అమెరికా అధ్యక్షుడు వెనిజులా అధినేత మదురోను పట్టుకోవడానికి ఆపరేషన్ అబ్సల్యూట్ రిజర్వ్ చేపట్టింది. 150 యుద్ద విమానాలతో కరాకాస్పై దాడి చేసి పవర్ కట్ చేసి చీకట్లోనే కోటలాంటి ఇంట్లోకి చేరి స్టీల్ డోర్లను బద్దలు కొట్టి మదురో సేఫ్ రూమ్ లోకి వెళ్లే లోపే బంధించేశారు. ఈ సీక్రెట్ ఆపరేషన్ వైట్ హౌస్ లో ట్రంప్ లైవ్ లో చూశారు. కొన్ని నెలలుగా డెల్టా ఫోర్సెస్ మదురో ఇంటి తరహాలో ఓ సెట్ వేసి సాధన చేశాయి. ఫలితం సక్సెస్ సాధించాయి. వెనిజులా అధ్యక్షుడు నికోలస్ మధురోతో పాటు ఆయన భార్య సిలియాను యూఎస్ఏ బలగాలు అర్థరాత్రి అరెస్టు చేశాయి. కరాకస్ లోని సైనిక స్థావరంలో ఇంట్లో నిద్రిస్తుండగా దాడి చేసి డెల్టా ఫోర్సెస్ టీం బెడ్ రూమ్ నుంచి లాక్కెళ్ళింది అని అంతర్జాతీయ మీడియా పేర్కొంది. కేవలం 30 నిమిషాల్లో దాడి తరలింపు పూర్తయిందని సమాచారం.. అక్కడి నుంచి యుద్ధ విమానంలో న్యూయార్క్కు తరలించారు
డెల్టా ఫోర్సెస్..
అమెరికా సైనిక శక్తి, రాజకీయ సంకల్పంతో వెనిజులా పై అమెరికా దాడి చేసింది. ఒక్కసారిగా ప్రపంచ దృష్టి ఈ డెల్టా ఫోర్సెస్ వైపు మళ్లింది. అత్యాధునిక సైన్యం, పోలీసులు, నిఘా సంస్థలు కూడా వెనిజులా అధ్యక్షుని అరెస్టుకు పని చేశాయి. డెల్టా ఫోర్స్ ఆర్మీ మొదటి స్పెషల్ ఫోర్సెస్. ఆపరేషన్ డిటాచ్మెంట్ డెల్టా. 1989లో ఇటువంటి ఆపరేషన్ మరొకటి జరిగింది. ఆపరేషన్ జస్ట్ కాజ్ సమయంలో పనామా అధ్యక్షుడు మాన్యువల్ ను నోరీ అరెస్టు చేశారు.
ఈ డెల్టా ఫోర్స్ కూడా నేవీ సీల్స్ మాదిరి ఉంటుంది కానీ వీటి గురించిన చాలా రహస్యంగా నిర్వహిస్తారు. డెల్టా ఫోర్స్ కార్యకలాపాలు బహిరంగంగా అందుబాటులో ఉండవు. అత్యంత కఠినమైన శారీరక, మానసిక ఎంపిక ప్రమాణాల ద్వారా వ్యక్తులను ఎంపిక చేస్తారు. వ్యక్తిగత చొరవ ప్రత్యేక నియంత్రణ, ఒంటరిగా నావిగేట్ చేసే విధానం వీరి ప్రత్యేకం. ఇక ఈ డెల్టా ఫోర్సెస్ ఇరాక్ , ఆఫ్ఘనిస్తాన్లలో అనేక కార్యకలాపాలు కూడా పాల్గొంది. వెనిజులా యుద్ధానికి ముందు 20వ శతాబ్దంలో దీని బలం అందరికీ తెలిసిందే. 2019లో సిరియాలో ప్రధానో ఆపరేషన్ లో కూడా ఇది పాల్గొని ఇస్లామిక్ స్టేట్ ఈ ఉగ్రవాద సంస్థ నాయకుడు అబు బాకర్ ఆల్బమ్ కూడా చంపేశారు
