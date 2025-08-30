Donald Trump: ట్రంప్ కు భారీ ఎదురు దెబ్బ.. సుంకాలపై యూఎస్ ఫెడరల్ కోర్టు సంచలన తీర్పు..

Donald Trump: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కు US ఫెడరల్ కోర్టు బిగ్ షాక్ ఇచ్చింది. తనకు అనుకూలంగా లేని దేశాలపై టారిఫ్లు విధిస్తున్న ట్రంప్ కు ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. సుంకాల పెంపు రాజ్యాంగ విరుద్ధమని, ఆ చట్టబద్ధ హక్కు ట్రంప్కు లేదని యూఎస్ ఫెడరల్ అప్పీల్ల కోర్టు తీర్పునిచ్చింది. ట్రంప్ విధించిన సుంకాలు చాలా వరకు చట్టవిరుద్ధమని స్పష్టం చేసింది. తన ఆర్థిక అధికారాలను అతిక్రమించి అధికంగా టారిఫ్లను పెంచినట్లు వ్యాఖ్యానించింది. భారీగా విధించిన టారిఫ్ల వల్ల పలు దేశాలు తీవ్రంగా ప్రభావితం అయ్యాయయని తన తీర్పులో పేర్కొంది. అయితే ప్రస్తుతానికి పెంచిన సుంకాలను అక్టోబర్ మధ్య వరకు కొనసాగించడానికి అనుమతించింది. ఈ తీర్పుపై యూఎస్ సుప్రీంకోర్టులో సవాలు చేసేందుకు అనుమతించారు.
డొనాల్డ్ ట్రంప్ రెండో సారి బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత అమెరికా ఫస్ట్ పేరుతో వివాదాస్పద నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు. ఇందులో భాగంగా అగ్రరాజ్యంతో వ్యాపారం చేస్తున్న ప్రతి దేశంపై టారీఫ్లు విధించేలా ఇంటర్నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఎకనమిక్ పవర్స్ యాక్ట్ ను తీసుకొచ్చారు. బేస్లైన్గా 10శాతం టారిఫ్ విధించారు. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లు చేస్తుందన్న సాకుతో భారత్పై 50 శాతం సుంకాలు విధించడం సర్వత్రా చర్చనీయాంశం అయింది. దీనిపై ఇంటా బయటా విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
అప్పీల్ల కోర్టు తీర్పుపై స్పందించిన ట్రంప్ చివరికి తామే విజయం సాధిస్తామన్నారు. అప్పీల్ల కోర్టు తీర్పును తప్పుబడుతూ తన సోషల్ మీడియా వేదిక ట్రూత్లో పోస్టు చేశారు. అన్ని దేశాలపై విధించిన సుంకాలు ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్నాయని చెప్పారు. వాణిజ్య భాగస్వాములపై విధించిన సుంకాలను తొలగించాలని పక్షపాత అప్పీళ్ల కోర్టు తీర్పు చెప్పిందని మండిపడ్డారు. ఈ ప్రక్రియలో చివరకు అమెరికా విజయం సాధిస్తుందని స్పష్టం చేశారు. ఒకవేళ ఈ టారిఫ్లను తొలగిస్తే దేశ చరిత్రలోనే ఒక విపత్తు అవుతుందన్నారు.
