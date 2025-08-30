English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Donald Trump: ట్రంప్ కు భారీ ఎదురు దెబ్బ.. సుంకాలపై యూఎస్ ఫెడరల్ కోర్టు సంచలన తీర్పు..

Donald Trump: అమెరికాకు రెండోసారి అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు స్వీకరించాకా.. డొనాల్డ్ ట్రంప్ నిప్పులు తొక్కిన కోతిలా వ్యవహరిస్తున్నారు. అంతేకాదు భారత్ సహా  తమ మాట వినని పలు దేశాలపై కత్తి కట్టాడు. అంతేకాదు పిచ్చి తుగ్లల్ లా పలు వివాదాస్పద నిర్ణయాలతో అమెరికా ప్రజలకే విసుగుపుట్టేలా చేస్తున్నారు. తాజాగా భారత్ సహా వివిధ దేశాల నుంచి అమెరికాకు దిగుమతి అయ్యే  వస్తువులపై అమెరికాలో భారీ సుంకాలు విధించాడు. ఈ నేపథ్యంలో సుంకాలపై  యూఎస్ ఫెడరల్ కోర్టు ట్రంప్ కు భారీ షాక్ ఇచ్చేలా తీర్పు వెలువరించింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 30, 2025, 10:11 AM IST

Trending Photos

Niharika Special Day: “ప్రశ్నలు అడిగిన వాళ్లకంత ఇదే నా సమాధానం.. నిన్న నాకు చాలా ప్రత్యేకమైనది”. గుడ్ న్యూస్ చెప్పేసిన నిహారిక..
5
Niharika Konidela Good News
Niharika Special Day: “ప్రశ్నలు అడిగిన వాళ్లకంత ఇదే నా సమాధానం.. నిన్న నాకు చాలా ప్రత్యేకమైనది”. గుడ్ న్యూస్ చెప్పేసిన నిహారిక..
AP Schools Holidays: ఏపీ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. దసరా సెలవుల జాబితా ఇదే.. వచ్చే నెల ఏకంగా 12 రోజులు సెలవులు..!!
7
ap schools holidays
AP Schools Holidays: ఏపీ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. దసరా సెలవుల జాబితా ఇదే.. వచ్చే నెల ఏకంగా 12 రోజులు సెలవులు..!!
Realme: అమెజాన్‌లో రూ.399కే Realme NARZO 80 Lite మొబైల్.. ఇప్పుడే ఇలా కొనుగోలు చేయండి!
6
Realme Narzo 5G
Realme: అమెజాన్‌లో రూ.399కే Realme NARZO 80 Lite మొబైల్.. ఇప్పుడే ఇలా కొనుగోలు చేయండి!
8th Pay Commission 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌ షాక్..! కొన్ని అలవెన్స్‌లు రద్దు..?
7
8th Pay Commission
8th Pay Commission 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌ షాక్..! కొన్ని అలవెన్స్‌లు రద్దు..?
Donald Trump: ట్రంప్ కు భారీ ఎదురు దెబ్బ.. సుంకాలపై యూఎస్ ఫెడరల్ కోర్టు సంచలన తీర్పు..

Donald Trump: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కు US ఫెడరల్ కోర్టు బిగ్ షాక్ ఇచ్చింది. తనకు అనుకూలంగా లేని దేశాలపై  టారిఫ్‌లు విధిస్తున్న ట్రంప్‌ కు  ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. సుంకాల పెంపు రాజ్యాంగ విరుద్ధమని, ఆ చట్టబద్ధ హక్కు ట్రంప్‌కు లేదని యూఎస్‌ ఫెడరల్‌ అప్పీల్ల కోర్టు తీర్పునిచ్చింది. ట్రంప్‌ విధించిన సుంకాలు చాలా వరకు చట్టవిరుద్ధమని స్పష్టం చేసింది. తన ఆర్థిక అధికారాలను అతిక్రమించి అధికంగా టారిఫ్‌లను పెంచినట్లు వ్యాఖ్యానించింది. భారీగా విధించిన టారిఫ్‌ల వల్ల పలు దేశాలు తీవ్రంగా ప్రభావితం అయ్యాయయని తన తీర్పులో పేర్కొంది. అయితే ప్రస్తుతానికి పెంచిన సుంకాలను అక్టోబర్‌ మధ్య వరకు కొనసాగించడానికి అనుమతించింది. ఈ తీర్పుపై యూఎస్‌ సుప్రీంకోర్టులో సవాలు చేసేందుకు అనుమతించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

డొనాల్డ్ ట్రంప్ రెండో సారి  బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత అమెరికా ఫస్ట్‌ పేరుతో వివాదాస్పద నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు. ఇందులో భాగంగా అగ్రరాజ్యంతో వ్యాపారం చేస్తున్న ప్రతి దేశంపై టారీఫ్‌లు విధించేలా ఇంటర్నేషనల్‌ ఎమర్జెన్సీ ఎకనమిక్‌ పవర్స్‌ యాక్ట్‌ ను తీసుకొచ్చారు. బేస్‌లైన్‌గా 10శాతం టారిఫ్‌ విధించారు. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లు చేస్తుందన్న సాకుతో భారత్‌పై 50 శాతం సుంకాలు విధించడం సర్వత్రా చర్చనీయాంశం అయింది. దీనిపై ఇంటా బయటా విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

అప్పీల్ల కోర్టు తీర్పుపై స్పందించిన ట్రంప్‌ చివరికి తామే విజయం సాధిస్తామన్నారు. అప్పీల్ల కోర్టు తీర్పును తప్పుబడుతూ తన సోషల్‌ మీడియా వేదిక ట్రూత్‌లో పోస్టు చేశారు. అన్ని దేశాలపై విధించిన సుంకాలు ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్నాయని చెప్పారు. వాణిజ్య భాగస్వాములపై విధించిన సుంకాలను తొలగించాలని పక్షపాత అప్పీళ్ల కోర్టు తీర్పు చెప్పిందని మండిపడ్డారు. ఈ ప్రక్రియలో చివరకు అమెరికా విజయం సాధిస్తుందని స్పష్టం చేశారు. ఒకవేళ ఈ టారిఫ్‌లను తొలగిస్తే దేశ చరిత్రలోనే ఒక విపత్తు అవుతుందన్నారు.

ఇదీ చదవండి: HBD Chiranjeevi: చిరంజీవి బర్త్ డే రోజున విడుదలైన మెగాస్టార్ ఏకైక చిత్రం తెలుసా..

ఇదీ చదవండి: Jr NTR Worst Record: పాతికేళ్ల సినీ కెరీర్ లో ‘వార్ 2’ తో ఎన్టీఆర్ ఖాతాలో పరమ చెత్త రికార్డు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

US Federal Court Big Shock to Donald TrumpUS Tarrifs Effect on August 27America Vs BharatAmercia Vs IndiaDonald Trump Vs Narendra Modi

Trending News