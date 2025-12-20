US hits ISIS in Syria: చంపి పడేస్తున్నారు.. సిరియాలో ఉగ్రవాదులే లక్ష్యంగా ట్రంప్‌ సేనల భీకర దాడులు..!!

US hits ISIS in Syria: భయానక ఉగ్రవాద సంస్థ ఐసిస్పై అమెరికా తీవ్రంగా స్పందించింది. కఠిన నిర్ణయాలతో ఉక్కుపాదం మోపుతోంది. సిరియాలోని ఐసిస్ స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని భారీ స్థాయిలో వైమానిక దాడులు ప్రారంభించినట్లు అమెరికా ప్రభుత్వం అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఇటీవల సిరియాలో ఐసిస్ ఉగ్రవాదుల దాడుల్లో ఇద్దరు అమెరికన్లు ప్రాణాలు కోల్పోయిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో, ప్రతీకార చర్యగా ఈ దాడులు చేపట్టినట్లు అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, రక్షణ శాఖ మంత్రి పీటర్ హెగ్సెత్ వెల్లడించారు. ఉగ్రవాదుల అరాచకాలకు తగిన సమాధానం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందని వారు స్పష్టం చేశారు.
సిరియాలో ఐసిస్ ఉగ్రవాదులను పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేయాలనే లక్ష్యంతో అమెరికా ఆపరేషన్ హాక్ఐ స్ట్రైక్ ను ప్రారంభించింది. డిసెంబర్ 13న పాల్మైరా ప్రాంతంలో అమెరికా దళాలపై జరిగిన దాడికి ప్రత్యక్ష ప్రతిస్పందనగా ఈ ఆపరేషన్ చేపట్టినట్లు తెలిపారు. అయితే ఈ ఆపరేషన్ ద్వారా ఐసిస్ ఉగ్రవాదులు, వారి శిక్షణ శిబిరాలు, ఆయుధ గోదాములు, లాజిస్టిక్ కేంద్రాలను ధ్వంసం చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని చెప్పారు. ఇది యుద్ధాన్ని విస్తరించే చర్య కాదని, పూర్తిగా ప్రతీకార దాడి మాత్రమేనని అమెరికా స్పష్టత ఇచ్చింది.
ఇక ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉన్నా అమెరికన్ల భద్రతకు అమెరికా కట్టుబడి ఉంటుందని పీటర్ హెగ్సెత్ పునరుద్ఘాటించారు. అమెరికన్లను లక్ష్యంగా చేసుకునే శక్తులు ఎవరివైనా సరే, వారిపై కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. తమ పౌరులపై దాడి చేసే వారిని వేటాడి మరీ అంతమొందిస్తామని ఆయన తేల్చిచెప్పారు. ఇప్పటికే సిరియాలో ఐసిస్పై చేపట్టిన దాడుల్లో పలువురు ఉగ్రవాదులు హతమయ్యారని, ఈ ఆపరేషన్ కొనసాగుతుందని తెలిపారు. ఇకపై ఉగ్రవాదులు నిరంతరం భయంతోనే జీవించాల్సి వస్తుందని ఆయన హెచ్చరిక జారీ చేశారు.
అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కూడా ఇదే భావాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఉగ్రవాదులు గతంలో ఎన్నడూ ఎదుర్కోని స్థాయిలో గట్టి దెబ్బ తినబోతున్నారని ఆయన అన్నారు. సిరియాలో ఐసిస్ చేతిలో అమెరికన్లు ప్రాణాలు కోల్పోయారని, వారి త్యాగం వృథా కాదని స్పష్టం చేశారు. అమెరికన్లపై దాడులకు పాల్పడిన హంతక ఉగ్రవాదులపై అత్యంత కఠినమైన ప్రతీకార చర్యలు తీసుకుంటామని ట్రంప్ ప్రకటించారు.
సిరియాలోని ఐసిస్ కంచుకోటలను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు కొనసాగుతున్నాయని, ఐసిస్ను పూర్తిగా నిర్మూలిస్తే ఈ రక్తపాతంతో నిండిన ప్రాంతానికి భవిష్యత్తులో శాంతి, స్థిరత్వం నెలకొనే అవకాశముందని ట్రంప్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. సిరియాకు మళ్లీ పూర్వ వైభవం తీసుకురావాలని ప్రయత్నించే ప్రభుత్వానికి అమెరికా పూర్తి మద్దతు ఇస్తుందని తెలిపారు. అమెరికాను బెదిరించినా లేదా దాడి చేసినా ఉగ్రవాదులకు ఎలాంటి రాయితీ ఉండదని, వారి అంతం తప్పదని స్పష్టమైన సంకేతాలు పంపించారు.
