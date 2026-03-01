US Iran Israel War: ఖమేని ఖేల్ ఖతం.. ఇరాన్ వారసుడుగా గద్దెనెక్కదెవరు..? కాబోయే ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అతనేనా..

US Iran Israel War: ప్రపంచ గూఢచార వ్యవస్థలో ఇజ్రాయిల్ కు చెందిన మొస్సాద్ ను మంచి పేరు ఉంది. ఒక్కసారి టార్గెట్ ఫిక్స్ చేస్తే అవతలి వాడు ఎంతటి వాడైనా ఖతం కావాల్సిందే. తన శత్రువు ప్రపంచంలో ఏ మూల దాక్కున్న తప్పించుకోలేరనే విషయం స్ఫస్టమైంది. అలాంటిది ఇరాన్ అధ్యక్షుడిని లేపేడానికి ఇజ్రాయిల్ కు అమెరికా అండగా నిలిచి సంయుక్త ఆపరేషన్ చేపట్టాయి. అంతేకాదు ఆపరేషన్ చేపట్టిన 24 గంటలు గడవక ముందే ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్ల ఖేమని లేపెసిట్టు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ తన సోషల్ మీడియా ట్రూత్లో పోస్ట్ పెట్టారు. ఇరాన్పై నిరంతరాయంగా భారీ బాంబు దాడులు కొనసాగుతాయి, ఈ దాడులు వారం, అంతకంటే ఎక్కువ రోజులు కొనసాగవచ్చన్నారు ట్రంప్ . ఇజ్రయెల్ వైమానిక దాడుల్లో ఇరాన్ సుప్రీం నాయకుడు ఖమేనీ నివాస ప్రాంగణం నేలమట్టమైందన్నారు ఇజ్రాయెల్ ప్రధాన మంత్రి నెతన్యాహు. తమకు అందుతున్న వార్తల ప్రకారం ఖమేనీ ఖతం అయినట్టు తెలిపారు. ఖమేనీ ఇల్లున్న ప్రాంగణం 30 బాంబులను ప్రయోగించామన్నారు. అయితే ఖమేనీ సురక్షితంగానే ఉన్నారని, తమకు దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారని ఇరాన్ సైనిక దళాలు స్పష్టం చేశాయి.
అయితే ఖమేని ఒక బతికి ఉన్నా.. అతను ఇరాన్ పగ్గాలు చేపట్టే అవకాశాలు అసలు ఉండవు. ఈ నేపథ్యంలో అమెరికా చెప్పినట్టు వినే నేతలను అక్కడ ఎన్నిక చేస్తారు. ఇక ఇరాన్ గద్దెనెక్కవాడు ఎవడైనా అమెరికా చెప్పు చేతుల్లో ఉండాల్సిందే. మొత్తంగా అమెరికాకు కొరకరాని కొయ్యలా తయారైన ఖమేని అంతంతో అమెరికా ఊపిరి పీల్చుకున్నట్టైంది. ఇక ఖమేని మరణ వార్తల నేపథ్యంలో యుద్ధం, అనిశ్చితి కొనసాగుతున్న ఈ సమయంలో కొత్త వారసుడిని ఎన్నిక చేయడం అంత సులభం కాదు.
ఖమేని తన అధికార నివాసంలో ఉండగా.. ఆయన నివాసంపై బాంబు దాడి జరిగింది. విలాయతే ఫకీహ్ అని పిలువబడే ఇరాన్ వ్యవస్థలో, దేశ అత్యున్నత అధికారం సీనియర్ మతాధికారి అయి ఉండాలి. అతను ఇస్లామిక్ చరిత్ర ప్రకారం షియా ముస్లిం 12వ ఇమామ్ తిరిగి వచ్చే వరకు భూమిపై తమ షియా తెగకు నాయకత్వాన్ని ప్రాతినిధ్యం వహిస్తాడనే ఓ నమ్మకం అక్కడి ప్రజల్లో ఉంది. కాబట్టి కాబోయే ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ గా ఓ మతాధికారి మాత్రమే కాగలడు అని అక్కడ మీడియా సంస్థలు చెబుతున్నాయి.
86 యేళ్ల ఖమేని ఎపుడు తన వారసుడిని ప్రకటించిన దాఖలాలలు లేవు. తదుపరి నాయకుడిని అక్కడ జాతీయ అసెంబ్లీ నిర్ణయిస్తుంది. అక్కడి మతాధికారులు తమ నాయకుడిని ఎన్నుకుంటాయి. మరి దీనికి అమెరికా అంగీకరిస్తుందా అనేది చూడాలి. అయితే ఖమేని మరణం వెనక అతనికి దగ్గరగా సన్నిహితులుగా ఉన్న వ్యక్తులే అమెరికా, ఇజ్రాయిల్ వ్యక్తులకు కీలకమైన సమాచారం ఇవ్వడం మూలానే అతన్ని యూఎస్, ఇజ్రాయిల్ భద్రతా దళాలు టార్గెట్ చేసి కొట్టగలిగాయి.
అయతుల్లా అలీరేజా అరాఫీ - ఇరాన్ సెమినరీ వ్యవస్థను నడిపించే సీనియర్ మతాధికారి. ఇతను అక్కడ అసెంబ్లీతో పాటు గార్డియన్ కౌన్సిల్ రెండింటిలోనూ ప్రభావవంతమైన పదవులను కలిగి ఉన్నారు. ఇతనే ఖమేని వారుసుడి ఎన్నిక అవుతారా అనేద చూడాలి.
హోజ్జత్-ఉల్-ఇస్లాం మొహ్సేన్ కోమి – ఖమేనీ దగ్గర దీర్ఘకాలంగా సలహాదారుగా ఉన్న వ్యక్తి. ఇతనికి ప్రభుత్వంతో పాటు సైన్యంలో మంచి పలుకుబడి ఉంది.
ఆయతుల్లా మొహ్సేన్ అరకి – ఆయతుల్లా ఘోలం హుస్సేన్ మొహ్సేని ఎజీ, ఆయతుల్లా హషేం హొస్సేని బుషెహ్రి వంటి ఖమేని పరిపాలన వ్యవస్థలో కీలకంగా వ్యవహరించిన వీరిలో ఒకరు అవుతారా. అతని కుటుంబ సభ్యుల్లో ఎవరినైనా చేస్తారా అనేది చూడాలి.
ఖమేనీ కుమారుడు మోజ్తాబా ఖమేనీని పోటీదారుగా ఉన్నారు. అతన్ని అమెరికా ఇరాన్ పీఠంపై కూర్చోబెట్టడానికి అంగీకరిస్తుందా అనేది చూడాలి. అతనికి సుప్రీం కార్యాలయంలో మంచి అనుబంధం ఉంది.
నిపుణుల సభ మరియు రాజ్యాంగ పాత్ర
ప్రజలచే ఎన్నుకోబడిన గార్డియన్ కౌన్సిల్ ద్వారా పరిశీలించబడిన 88 మంది మతాధికారులతో రూపొందించబడిన నిపుణుల సభ. సుప్రీం నాయకుడిని ఎంపిక చేయడంలో కేంద్ర రాజ్యాంగ పాత్ర పోషిస్తుంది. ఈ సంస్థ వారసుడిని ఎన్నుకునే అవకాశాలున్నాయి. అమెరికా కూడా తమకు కావాల్సిన నాయకుడిని వీళ్ల ద్వారానే ఎంపిక చేసే అవకాశాలున్నాయని అంతర్జాతీయ రాజకీయ నిపుణులు చెబుతున్న మాట.
