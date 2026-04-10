US Iran Israel War: యూఎస్, ఇరాన్ యుద్ధంలో కరివే‘పాక్’..

Iran Israel US War: ఇరాన్, అమెరికా మధ్య మధ్యవర్తిత్వానికి రెడీ అయిన పాకిస్థాన్ ను ఇజ్రాయిల్ ఏకి పారేసింది. పాకిస్థాన్ అంత నమ్మదగ్గ దేశం కాదని చెప్పుకొచ్చింది. భారత్లోని ఇజ్రాయెల్ రాయబారి రూవెన్ అజార్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. పాకిస్థాన్ను తాము నమ్మలేమని, అమెరికా తన స్వప్రయోజనాల కోసం దాని మధ్యవర్తిత్వాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని నిర్ణయించుకొందని తాను భావిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
ఈ సందర్భంగా ఖతార్, తుర్కియే వంటి సమస్యాత్మక దేశాల ద్వారా హమాస్తో అమెరికా కుదుర్చుకున్న ఒప్పందం గురించి ఆయన ప్రస్తావించారు. ఇరాన్లో అనుకున్న లక్ష్యాలు సాధించేందుకు సమన్వయంతో ముందుకుసాగడం చాలా ముఖ్యమంటోంది అయెరికా. అయితే ఇరాన్ మధ్య కుదిరిన తాత్కాలిక కాల్పుల విరమణ కు మద్దతు తెలుపుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
అయితే, లెబనాన్పై మాత్రం తమ సైనిక చర్యలు కొనసాగుతాయన్నారు. ఇరాన్పై జరిపిన ఆపరేషన్కు, లెబనాన్కు ఎలాంటి సంబంధం లేదన్నారు. దక్షిణ లెబనాన్ ప్రాంతం నుంచి హెజ్బొల్లా మౌలిక సదుపాయాలను పూర్తిగా నిర్మూలించడమే తమ లక్ష్యమన్నారు. అది ఇజ్రాయెల్ బాధ్యతగా అభివర్ణించారు.
Also Read: ‘దురంధర్’ సినిమాపై నోరు మెదపని ఖాన్స్ త్రయం.. ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలు.
Also Read: Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్..
