English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

US Iran Israel War: యూఎస్, ఇరాన్ యుద్ధంలో కరివే‘పాక్’..

Israel Warn to Pakistan అమెరికా- ఇరాన్‌ మధ్య కుదిరిన కాల్పుల విరమణకు సంబంధించిన చర్చల్లో పాకిస్థాన్‌  పాత్రపై ఇజ్రాయెల్‌ సందేహం వ్యక్తంచేసింది. ఇస్లామాబాద్‌ మధ్యవర్తిత్వంపై తమకు నమ్మకం లేదంటోంది. అంతేకాదు యూఎస్, ఇరాన్ మధ్య కాల్పుల విరమణకు మధ్యవర్తిత్త్వం వహించడాన్ని ఇజ్రాయిల్ తేలిగ్గా తీసుకుంది. అసలు పాక్ కు అంత సీన్ లేదని ఆ దేశ పరువును తీసింది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 10, 2026, 06:25 AM IST

Trending Photos

Telangana Students: తెలంగాణ స్కూల్ పిల్లలకు శుభవార్త.. జూన్ 2 నుంచి మొదలు.. ఏమిటంటే!
5
Telangana school breakfast scheme
Telangana Students: తెలంగాణ స్కూల్ పిల్లలకు శుభవార్త.. జూన్ 2 నుంచి మొదలు.. ఏమిటంటే!
Daily Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. మకర రాశివారికి ఖర్చులు, మేషం వారికి నిరాశే..!
5
daily horoscope april 8 2026
Daily Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. మకర రాశివారికి ఖర్చులు, మేషం వారికి నిరాశే..!
Jana Nayagan Leaked Online: విడుదలకు ముందే ఆన్‌లైన్‌లో లీక్ అయిన విజయ్ జన నాయగన్!
5
Vijay Jana Nayagan leak
Jana Nayagan Leaked Online: విడుదలకు ముందే ఆన్‌లైన్‌లో లీక్ అయిన విజయ్ జన నాయగన్!
POCO X8 Pro: రూ. 9,999 కే POCO X8 Pro.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కళ్లు చెదిరే భారీ డిస్కౌంట్!
6
Poco X8 Pro
POCO X8 Pro: రూ. 9,999 కే POCO X8 Pro.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కళ్లు చెదిరే భారీ డిస్కౌంట్!
Iran Israel US War: ఇరాన్, అమెరికా మధ్య మధ్యవర్తిత్వానికి రెడీ అయిన పాకిస్థాన్ ను ఇజ్రాయిల్ ఏకి పారేసింది.  పాకిస్థాన్ అంత నమ్మదగ్గ దేశం కాదని  చెప్పుకొచ్చింది. భారత్‌లోని ఇజ్రాయెల్‌ రాయబారి రూవెన్‌ అజార్‌ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. పాకిస్థాన్‌ను తాము నమ్మలేమని, అమెరికా తన స్వప్రయోజనాల కోసం దాని మధ్యవర్తిత్వాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని నిర్ణయించుకొందని తాను భావిస్తున్నట్లు తెలిపారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ సందర్భంగా ఖతార్‌, తుర్కియే వంటి సమస్యాత్మక దేశాల ద్వారా హమాస్‌తో అమెరికా కుదుర్చుకున్న ఒప్పందం గురించి ఆయన ప్రస్తావించారు. ఇరాన్‌లో అనుకున్న లక్ష్యాలు సాధించేందుకు సమన్వయంతో ముందుకుసాగడం చాలా ముఖ్యమంటోంది అయెరికా. అయితే ఇరాన్‌  మధ్య కుదిరిన తాత్కాలిక కాల్పుల విరమణ కు మద్దతు తెలుపుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు. 

అయితే, లెబనాన్‌పై మాత్రం తమ సైనిక చర్యలు కొనసాగుతాయన్నారు. ఇరాన్‌పై జరిపిన ఆపరేషన్‌కు, లెబనాన్‌కు ఎలాంటి సంబంధం లేదన్నారు. దక్షిణ లెబనాన్‌ ప్రాంతం నుంచి హెజ్‌బొల్లా మౌలిక సదుపాయాలను పూర్తిగా నిర్మూలించడమే తమ లక్ష్యమన్నారు. అది ఇజ్రాయెల్‌ బాధ్యతగా అభివర్ణించారు. 

Also Read:​ ‘దురంధర్’ సినిమాపై నోరు మెదపని ఖాన్స్ త్రయం.. ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలు.

Also Read:​ Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

US Iran Ceasefire CancelledPakistanhormuz straitUS Israel Iran war updateTrump Iran ceasefire

Trending News