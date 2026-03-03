English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • US - Iran - Israel War: యూఎస్ - ఇరాన్- ఇజ్రాయిల్ యుద్ధం ఎక్కువ కాలం కొనసాగితే ఇరాన్ కు లాభమా..? అమెరికా ధీర్ఘ కాలం కొనసాగిస్తుందా..!

US - Iran - Israel War: యూఎస్ - ఇరాన్- ఇజ్రాయిల్ యుద్ధం ఎక్కువ కాలం కొనసాగితే ఇరాన్ కు లాభమా..? అమెరికా ధీర్ఘ కాలం కొనసాగిస్తుందా..!

US - Iran - Israel War: గత కొన్నేళ్లుగా  ఉద్రిక్తంగా ఉన్న పశ్చిమాసియా ఒక్కసారి భగ్గుమంది. ఒక్కసారి ఇరాన్ పై దాడికి ఇజ్రాయిల్ కు అమెరికా నిండా నిలబడటంతో వాళ్ల లక్ష్యమైన ఖమేని సరిగ్గా నిఘా వర్గాలు అందించిన సమాచారం ప్రకారమే మట్టుపెట్టాయి. అయితే ఇరాన్ కూడా అదే రీతిలో ప్రతి దాడులకు దిగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ యుద్ధం ధీర్ఘ కాలం కొనసాగితే ఎవరికి లాభం..? ఎవరికీ నష్టం..? జీ న్యూస్ స్పెషల్ స్టోరీ

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 3, 2026, 07:29 AM IST

Trending Photos

Celebrities At War: యుద్ధంలో చిక్కుకున్న సినీ సెలబ్రిటీలు.. ఎవరెవరు అంటే..!
6
Middle East War News
Celebrities At War: యుద్ధంలో చిక్కుకున్న సినీ సెలబ్రిటీలు.. ఎవరెవరు అంటే..!
iQOO Z10 Lite 5G: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో అదిరిపోయే హోలీ ఆఫర్‌.. iQOO Z10 Liteపై ఊహించని కూపన్‌ డిస్కౌంట్!
5
Iqoo Z10 Price
iQOO Z10 Lite 5G: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో అదిరిపోయే హోలీ ఆఫర్‌.. iQOO Z10 Liteపై ఊహించని కూపన్‌ డిస్కౌంట్!
School Holiday: సోమ, మంగ్ల వారాల్లో అక్కడి స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవులు.. ఎందుకో తెలుసా..?..
7
Us Israel strikes on iran
School Holiday: సోమ, మంగ్ల వారాల్లో అక్కడి స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవులు.. ఎందుకో తెలుసా..?..
Chandra Grahanam 2026: ఈ 5 రాశుల పైన చంద్రగ్రహణ ప్రభావం.. పరిష్కారంగా ఏం చేయాలంటే..?
8
Chandra Grahanam 2026
Chandra Grahanam 2026: ఈ 5 రాశుల పైన చంద్రగ్రహణ ప్రభావం.. పరిష్కారంగా ఏం చేయాలంటే..?
US - Iran - Israel War: యూఎస్ - ఇరాన్- ఇజ్రాయిల్ యుద్ధం ఎక్కువ కాలం కొనసాగితే ఇరాన్ కు లాభమా..? అమెరికా ధీర్ఘ కాలం కొనసాగిస్తుందా..!

America - Iran - Israel War: ప్రస్తుతం పశ్చిమాసియాలో టెల్ అవీవ్, టెహ్రాన్ ల మధ్య యుద్ధం భీకరంగా సాగుతుంది. ఇందులో ఒక్క ఇరాన్ కొట్టడానికి ఇజ్రాయిల్ కు అమెరికా అండగా నిలబడింది. ముఖ్యంగా ఖమేని హతమార్చడానికి పక్క ప్లాన్ లో బంకర్ బ్లాస్టర్స్ బాంబ్ లతో లేపి పడేసింది. తమపై దాడి నేపథ్యంలో ఇరాన్  గల్ఫ్ కంట్రీస్ లో ఉన్న అమెరికా వైమానిక స్థావరాలపై ఇరాన్ గురి పెట్టింది. అంతేకాదు ఉన్న యూఎస్ బేస్ లను పాక్షికంగా ధ్వంసం చేసింది. అయితే తమపై దేశంపై దాడికి దిగితే తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కొవాల్సి వస్తుందని గల్ఫ్  కు చెందిన 7 దేశాలు ఇరాన్ కు అల్టీమేటం జారీ చేశాయి. ఒకవేళ ఇరాన్ మాట వినకపోతే తాము కూడా ప్రత్యక్షంగా రంగంలోకి దిగాల్సి వస్తుందని హెచ్చరికలు జారీ చేశాయి. ఒకవేళ గల్ఫ్ దేశాలు రంగంలోకి దిగితే ఫ్రాన్స్, ఇంగ్లాండ్ వంటి దేశాలు రంగంలోకి దిగితే ఇది మూడో ప్రపంచ యుద్ధానికి దారి తీస్తుందనేది అంతర్జాతీయ పరిణామాలను గమనిస్తున్న వారు చెబుతున్న మాట.  ప్రస్తుతం తన దగ్గరున్న డ్రోన్ల సహాయంతో యూఎస్, ఇజ్రాయిల్ కు తీవ్ర నష్టం కలిగించడం ద్వారా ప్రపంచానికి దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసిందనే చెప్పాలి. మరోవైపు ఇరాన్ కు పరోక్షంగా రష్యా సాంకేతిక సహాయం అందిస్తుందనేది అంతర్జాతీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్న మాట. వారి సహాయంతోనే కరెక్ట్ పాయింట్ లను ఇరాన్ టార్గెట్ చేసిందని చెబుతున్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

అయితే ఇజ్రాయిల్, అమెరికా కూడా ఇరాన్ లోని అణు స్థావరాలను పాక్షికంగా దెబ్బ తీసాయి. ఈ విషయాన్నే టెహ్రానే ప్రకటించింది. అయితే ఇరాన్ యూదు దేశమైన ఇజ్రాయిల్ రాజధాని టెల్ అవీవ్ సహా ఇతర నగరాల్లో ప్రయోగించిన క్షిపణులతో అక్కడున్న కొన్ని ప్రదేశాలు పాక్షికంగా దెబ్బ తిన్నాయి. అంతేకాదు ఇజ్రాయిల్ ఈ యుద్ధ సమయంలో ప్రజలందరూ బంకర్స్ లో దాక్కోమని సలహా ఇచ్చింది. అంతేకాదు ఇజ్రాయిల్ కు ఎలాంటి పెద్ద బాంబర్స్ అయిన తట్టుకుని నిలబడే గట్టి ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ ఉంది. అయితే యుద్ధ సయమంలో ఇజ్రాయిల్ స్టాక్ మార్కెట్లు మరింత దూకుడుగా ముందుకు సాగడం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోన్న అంశమనే చెప్పాలి. ఆ దేశ కరెన్సీ ఈ యుద్ధ సమయంలో ‘షెకెల్’ మరింత బలపడింది. అంతేకాదు దేశ బలోపేతం సార్వభౌమత్వం కోసం చేస్తోన్న ఈ యుద్ధానికి  అక్కడ సామాన్య ప్రజలతో పాటు వ్యాపార సంస్థలు, పెట్టుబడిదారులు దేశానికి అండగా నిలబడుతున్నారనే విషయం స్పష్టమంది. ఈ యుద్ధం తర్వాత మిగిలిన ఇస్లామిక్ ఉగ్రవాద దేశాలు తమ దేశంపై కన్నెత్తి చూడాలంటే భయపడే పరిస్థితిని తీసుకొచ్చిందని చెబుతున్నారు. 

అమెరికా-ఇరాన్, ఇజ్రాయిల్  యుద్ధంతో  టెల్ అవీవ్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ యొక్క బెంచ్‌మార్క్ TA-125 ఇండెక్స్ 3.3 శాతం పెరిగింది. బ్లూ-చిప్ కంపెనీల TA-35 ఇండెక్స్ 3.2%, TA-ఇన్సూరెన్స్ ఇండెక్స్ 3.1%, TA-ఫైనాన్స్ ఇండెక్స్ 5 శాతం దాకా పెరిగింది.  మరోవైపు, షెకెల్ 0.3% పెరిగి US డాలర్‌తో పోలిస్తే NIS 3.12 చుట్టూ ట్రేడవుతోంది. ఇరాన్ తమ దేశంపై దాడులకు తెగపడ్డా ఎక్కవ ప్రాణ నష్టం లేకుండా చేయడం ఇజ్రాయిల్ కు అతిపెద్ద విజయం. అందుకే ప్రజల్లో దేశ పాలకులపై విశ్వాసాన్ని పెంచింది. 

ఇరాన్ పై దాడికి అమెరికా ‘ఆపరేషన్ ఎపిక్ ఫ్యూరీ’గా పెట్టింది. అటు ఇజ్రాయిల్ ఈ యుద్దానికి ‘ఆపరేషన్ రోరింగ్ లయన్’ అని పేరుతో దాడులు చేస్తోంది. ఇరాన్ డ్రోన్లను అడ్డుకోవడంలో యూఎస్ కు చెందిన ప్రత్యేక డ్రోన్ ల సహాయాన్ని తీసుకుంది. ఇది ఇరానియన్ రూపొందించిన వందలాది షాహెద్ 136 డ్రోన్‌లను కూల్చివేసింది. రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధంలో అవి అనుకున్న టార్గెట్ ను రీచ్ అయినందున అమెరికా.. ఇరాన్ పై దాడులకు వీటిని ఉపయోగిస్తోంది. 

అయితే .. ఇరాన్ తో అమెరికా దీర్ఘకాలిక యుద్దం ఆ దేశ ఆర్ధిక వ్యవస్థను మరింత నిర్వీర్యం చేసే అవకాశాలున్నాయి. ఒకవేళ ఇరాన్ ఈ యుద్దాన్ని చాలా రోజులు కొనసాగిస్తే.. యూఎస్ అన్ని రోజులు ఈ యుద్దం చేస్తుందా అనేది ఒక అనుమానం. మొత్తంగా ఇజ్రాయిల్, అమెరికా కలిసినా.. ఇరాన్ ను పూర్తి స్థాయిలో నిర్వీర్యం చేయడంలో విఫలమైందనే చెప్పాలి. 

వాషింగ్టన్ అత్యంత అధునాతన వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థలను కలిగి ఉంది.  యూదు దేశమైన ఇజ్రాయిల్ బలమైన ఐరన్ డోమ్ వ్యవస్థ ఆ దేశానికి పెట్టని కోట. ఇది  ఎలాంటి డ్రోన్స్ అయిన అడ్డగించగల సామర్ధ్యం కలిగినది.  మరోవైపు  అక్టోబర్ 7, 2024న హమాస్ దాడుల సమయంలో ఈ ఐరన్ డోమ్  పెద్దగా పని చేయలేదు. ఆ తర్వాత వీటిని మరింత పటిష్ఠంగా బలోపేతం చేసింది.  దీర్ఘకాలిక యుద్ధం వలన ఇజ్రాయిల్, అమెరికా ఆర్ధికంగా నష్టపోయే అవకాశాలే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. గతంలో అప్ఘనిస్తాన్ లో దీర్ఘకాలం యుద్దం చేయలేక అమెరికా చేతులెత్తేసిన సంగతి తెలిసిందే కదా. 

యుఎస్, ఇజ్రాయెల్ యుద్ధాన్ని వీలైనంత తొందరగానే ఈ యుద్దానికి ఓ ముగింపు పలకాలని యోచిస్తున్నాయి. ఎంత త్వరగా పూర్తైయితే అంత మంచిదనే అభిప్రాయంతో ఉన్నాయి. టైమ్ ఎక్కువయ్యే కొద్దీ అది వారికి గుడి బండగా మారే అవకాశాలున్నాయి. దీర్ఘకాలిక యుద్ధంలో, ఇరాన్ దాని చౌకైన సమర్థవంతమైన డ్రోన్ సైన్యం ఎక్కువ ప్రయోజనాలు పొందింది. ఆల్రెడీ అన్నింటికీ తెగించిన ఈ దేశం ఎంత వరకు అయితే అంత వరకు మొండిగానే అమెరికా, ఇజ్రాయిల్ తో  యుద్ధం చేయాలనే సంకల్పంతోనే ఉంది. ఏది ఏమైనా ఈ యుద్ధం ఎంత త్వరగా ముగిస్తే .. ఇరాన్, ఇజ్రాయిల్, సహా ఇతర ప్రపంచ దేశాలకు పెద్ద ఊరట. లేకపోతే ఇప్పటికే మిడిల్ ఈస్ట్ లో యుద్ధం వలన అంతర్జాతీయ విమాన సర్వీసులలో పాటు ఆయిల్ రాకపోకలకు కీలకమైన హార్మూజ్ జలసంధి దీర్ఘాకాలికంగా స్థంభించిపోయాయి.  దీంతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అన్ని దేశాలు ఆర్ధికంగా నష్టపోయే అవకాశాలే ఎక్కువగా ఉన్నాయి.  

Also Read:​ ఎన్టీఆర్ అల్లు అర్జున్ టూ చిరంజీవి బాలకృష్ణ బిరుదులు మార్చుకున్న హీరోలు..

Also Read:​ రష్మిక టూ శ్రీలీల సౌత్ యంగ్ బ్యూటీలు ఏం చదువుకున్నారో తెలుసా..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

US Iran Israel warFlights cancelledDubaiIranian Missile Blasting Americn MQ 9 Reaper Droneiran israel war

Trending News