US Iran War: అమెరికా 2 యుద్ద విమానాలు లేపేసిన ఇరాన్..

Iran Destroyed American Air Craft: పశ్చిమాసియా యుద్ధంలో అమెరికాకు మరో గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఆ దేశానికి చెందిన అత్యాధునిక ఎఫ్-15 యుద్ధవిమానాన్ని ఇరాన్ కూల్చివేసింది. ఆ సమయంలో విమానంలో ఇద్దరు పైలట్లు ఉండగా.. వారిద్దరూ బయటకు దూకేశారని టెహ్రాన్ తెలిపింది. వారి ఆచూకీ తెలిస్తే తమకు సమాచారం అందించాలని తమ దేశ ప్రజలను కోరింది. అయితే ఇద్దరు పైలట్లలో ఒకరిని సురక్షితంగా కాపాడామని యూఎస్ ఇజ్రాయిల్ భదత్రతా బలగాలు చెప్పాయి. మరొకరి కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగిస్తున్నామని చెప్పుకొచ్చారు. గాలింపు చర్యల్లో పాల్గొంటున్న ఓ హెలికాప్టర్ను కూడా తాము కూల్చివేసినట్లు ఇరాన్ ప్రకటించింది. మరోవైపు- పశ్చిమాసియా వ్యాప్తంగా పలు దేశాలపై ఇరాన్ దాడులు కొనసాగించింది. కువైట్లోని ఓ ప్రధాన చమురు శుద్ధి కర్మాగారంపై అది దాడి చేయడంతో మంటలు చెలరేగాయి. యూఏఈ రాజధాని అబుధాబీపైకి టెహ్రాన్ ప్రయోగించిన క్షిపణుల శకలాలు తగిలి ఐదుగురు భారతీయులు గాయపడ్డారు. ఇరాన్పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ వైమానిక దాడులు కొనసాగాయి. టెహ్రాన్ను కారజ్ నగరంతో అనుసంధానించేందుకు నిర్మిస్తున్న భారీ వంతెన ఈ దాడుల్లో దెబ్బతింది. పశ్చిమాసియాలో కెల్లా ఎత్తైన వంతెనగా దీనికి పేరుంది.
నైరుతి ఇరాన్లోని పర్వత ప్రాంతంలో అమెరికాకు చెందిన ఎఫ్-35 యుద్ధవిమానాన్ని తాము కూల్చివేసినట్లు ఇరాన్ ముందుగా తెలిపింది. ఈ ఘటనలో విమానం నుంచి బయటకు దూకేసిన శత్రుదేశ పైలట్ల కోసం చహర్మహల్, బఖ్తియారీ ప్రావిన్సుల్లో వెతకాలని.. వారి జాడ తెలియజేసినవారికి భారీ బహుమతి అందజేస్తామని ప్రకటించింది. శకలాలను ట్రక్కులో తరలిస్తున్న దృశ్యాలను ప్రభుత్వ అనుబంధ వార్తా ఛానల్ ఒకటి ప్రసారం చేసింది.
అయితే ఇరాన్లో కూలిపోయింది ఎఫ్-15ఈ స్ట్రైక్ ఈగల్ యుద్ధవిమానమని అమెరికా వర్గాలు వెల్లడించాయి. అందులోని ఇద్దరు పైలట్లలో ఒకరిని రక్షించామని, మరొకరి కోసం గాలింపు కొనసాగుతోందని అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ అధికారవర్గాలు తెలిపాయి. ఈ పరిణామం సంబంధిత వివరాలను అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్నకు తెలియజేసినట్లు శ్వేతసౌధం ప్రెస్ సెక్రటరీ కరోలిన్ లీవిట్ చెప్పారు. ఇరాన్ భూభాగంలో అమెరికా యుద్ధవిమానాన్ని కోల్పోవడం ఇదే తొలిసారి.
Also Read: ‘దురంధర్’ సినిమాపై నోరు మెదపని ఖాన్స్ త్రయం.. ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలు.
Also Read: Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్..
