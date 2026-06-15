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US-Iran Peace Agreement: అమెరికా-ఇరాన్ దేశాల మధ్య శాంతి ఒప్పందం..యుద్ధం ముగిసిందని ట్రంప్ సంచలన ప్రకటన!

US-Iran Peace Agreement News: అమెరికా-ఇరాన్ దేశాల మధ్య ఆదివారం జరిగిన నిరంతర చర్చల అనంతరం శాంతి ఒప్పందానికి వచ్చాయి. లెబనాన్‌తో సహా అన్ని రంగాలలో సైనిక కార్యకలాపాలను తక్షణమే, శాశ్వతంగా నిలిపేసేందుకు ఇరుపక్షాలు ఓ నిర్ణయానికి వచ్చాయి. ఇదే విషయాన్ని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ నిర్ధారించారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 15, 2026, 07:57 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 07:57 AM IST
US-Iran Peace Agreement: అమెరికా-ఇరాన్ దేశాల మధ్య శాంతి ఒప్పందం..యుద్ధం ముగిసిందని ట్రంప్ సంచలన ప్రకటన!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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అమెరికా-ఇరాన్ దేశాల మధ్య శాంతి ఒప్పందం..యుద్ధం ముగిసిందని ట్రంప్ సంచలన ప్రకటన!
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