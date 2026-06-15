/US-Iran Peace Agreement: అమెరికా-ఇరాన్ దేశాల మధ్య శాంతి ఒప్పందం..యుద్ధం ముగిసిందని ట్రంప్ సంచలన ప్రకటన!

US-Iran Peace Agreement News: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన ట్రూత్ సోషల్ మీడియాలో పశ్చిమాసియాలో యుద్ధంపై సంచలన ప్రకటన చేశారు. ఇరాన్తో యుద్ధం ముగిసిందని.. త్వరలోనే ఇరు దేశాలు శాంతి ఒప్పందంపై సంతకాలు చేస్తాయని ఆయన ప్రకటించారు. దీంతో నెలలు తరబడి జరుగుతున్న పశ్చిమాసియాలో అలజడికి స్వస్తి పలికినట్లు అయ్యింది.
అదే విధంగా ప్రపంచంలోని అత్యంత ముఖ్యమైన నౌకా మార్గాలలో ఒకటైన హోర్ముజ్ జలసంధిని కూడా ఎలాంటి టోల్ లేకుండా నిరంతర ప్రవేశాన్ని నిర్ధారిస్తూ ట్రంప్ ప్రకటించారు. అమెరికా దళాల్ని కూడా వెనక్కి పిలుస్తున్నట్లు ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ఈ ఒప్పందం ప్రకారం హోర్ముజ్ జలసంధి "శాశ్వతంగా టోల్ రహితంగా" ఉంటుందని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఒప్పందంలోని నిబంధనలను ట్రంప్ వివరించారు. ప్రపంచంలోని అత్యంత ముఖ్యమైన నౌకా మార్గాలలో ఒకటైన హోర్ముజ్ జలసంధి గుండా నిరంతరాయ ప్రవేశాన్ని ఈ ఒప్పందం నిర్ధారిస్తుందని ట్రంప్ అన్నారు.
ఇజ్రాయెల్ ప్రధానమంత్రి బెంజమిన్ నెతన్యాహు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేసినప్పటికీ, ఈ ఒప్పందం ఇజ్రాయెల్ను విపత్కర పరిణామం నుండి కాపాడిందని కూడా ఆయన వాదించారు. ట్రంప్ చేసిన ప్రకటన ప్రకారం.. నెతన్యాహు చర్చలను వ్యతిరేకించినప్పటికీ ఒప్పందం కుదిరింది. ఇరాన్ అణు కార్యక్రమానికి సంబంధించిన విస్తృత దౌత్య ప్రక్రియలో ఈ ఒప్పందం కేవలం ఆరంభం మాత్రమేనని అమెరికా అధ్యక్షుడు హెచ్చరించారు.
భవిష్యత్ అణు చర్చలపై హెచ్చరిక
అమెరికాతో తుది అణు ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడంలో ఇరాన్ విఫలమైతే, సైనిక చర్యలు తిరిగి ప్రారంభం కావచ్చని ట్రంప్ అన్నారు. చర్చలు విఫలమైతే, టెహ్రాన్పై సైనిక దాడులను తిరిగి ప్రారంభిస్తానని లేదా ఆ ప్రాంత ఆదాయంలో 20 శాతానికి బదులుగా అమెరికాను "మధ్యప్రాచ్య సంరక్షకురాలిగా" చేస్తానని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ట్రంప్ ఉటంకించిన సహాయకుల ప్రకారం.. తుది అణు ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకునే లక్ష్యంతో స్విట్జర్లాండ్లో శుక్రవారం చర్చలు ప్రారంభం కానున్నాయి. అదే విధంగా టెహ్రాన్, వాషింగ్టన్ల మధ్య 14 అంశాలతో కూడిన అవగాహన ఒప్పంద ముసాయిదా సిద్ధమైందని ఇరాన్ మెహర్ వార్తా సంస్థ నివేదించింది. నివేదిక ప్రకారం.. 30 రోజుల్లోగా అమెరికా నావికా దిగ్బంధనాన్ని పూర్తిగా ఎత్తివేయడం, ఇరాన్ చమురు, పెట్రోకెమికల్ అమ్మకాలపై ఆంక్షలను నిలిపివేయడం వంటి అంశాలు ఈ ముసాయిదాలో ఉన్నాయి.
ఈ ఒప్పంద పత్రం ప్రకారం, అణు సమస్యలపై దృష్టి సారించి 60 రోజుల పాటు చర్చలు జరపడం, అలాగే ఆంక్షలను పూర్తిగా ఎత్తివేయడం జరుగుతుంది. నివేదించబడిన ఈ ముసాయిదా ప్రకారం.. ఇరాన్ క్షిపణి కార్యక్రమం, ప్రతిఘటన బృందాలకు దాని మద్దతు వంటి అంశాలను తుది విడత చర్చల నుండి మినహాయించడం జరుగుతుంది.
చర్చల కాలంలో ఇరాన్కు చెందిన నిలిచిపోయిన 24 బిలియన్ డాలర్ల నిధులను విడుదల చేయాలని కూడా ఈ పత్రం కోరుతోంది. తుది చర్చలు ప్రారంభమయ్యేలోపు ఆ నిధులలో సగం తప్పనిసరిగా అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని కూడా ఇది పేర్కొంది. ఇరాన్, అమెరికా మధ్య ప్రతిపాదిత తుది ఒప్పందం చివరికి ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలి తీర్మానం ద్వారా ఆమోదించబడుతుంది.
ఇరాన్ నివేదికల ప్రకారం.. పార్లమెంట్ స్పీకర్ మొహమ్మద్ బఘేర్ ఘాలిబాఫ్, విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరఘ్చి ఈ ఒప్పందంపై సంతకం చేయడానికి జెనీవాకు వెళ్లనున్నారు. అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్తో పాటు ఈ సంతకాల కార్యక్రమంలో వారు ఇరాన్కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తారని భావిస్తున్నారు.
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