/అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధానికి తాత్కాలిక విరామం.. ట్రంప్ సంచలన నిర్ణయం!

US-Iran Peace Talks: గతకొద్ది కాలంగా పశ్చిమాసియాలో తీవ్ర ఉద్రిక్తతలకు కారణమైన అమెరికా-ఇరాన్ యుద్దంలో అనూహ్య మలుపు తిరిగింది. ఇరాన్పై చేపట్టాల్సిన సైనిక చర్యలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తున్నట్లు (Military Action Halted) అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇరు దేశాల మధ్య శాంతి ఒప్పందం (Peace Deal)కుదిర్చే దిశగా చర్చలు ముమ్మరమయ్యాయని.. అతి త్వరలోనే ఒప్పందంపై సంతకాలు జరిగే అవకాశం ఉందని అంతర్జాతీయ వర్గాలు వెల్లడించాయి.
ప్రపంచ చమురు రవాణాలో ఐదో వంతు ఈ హోర్ముజ్ జలసంధి (Strait of Hormuz) గుండానే సాగుతుంది. ఘర్షణల నేపథ్యంలో ఈ మార్గంలో నౌకల రాకపోకలు స్తంభించిపోవడంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు ఆకాశాన్నంటాయి. ఇప్పుడు ఇరు దేశాలు శాంతి ఒప్పందానికి మొగ్గు చూపడంతో.. నౌకల రాకపోకలు పునరుద్ధరణకు మార్గం సుగమమైంది. దీనివల్ల భారత్ సహా ప్రపంచ దేశాలకు ఇంధన సరఫరాలో పెద్ద ఉపశమనం లభించనుంది.
మిలిటరీ స్థావరాలతో పాటు వ్యూహాత్మక ప్రాంతాలపై దాడులను నిలిపివేయాలని ట్రంప్ యంత్రాంగం ఆదేశించడంతో, పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో యుద్ధ భయం తగ్గిన్నట్లు తెలుస్తోంది. దౌత్యపరమైన సంప్రదింపుల వల్ల వివాదాలను పరిష్కరించుకోవడానికి ఇరాన్ కూడా సుముఖత వ్యక్తం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ పరిణామంతో గ్లోబల్ షేర్ మార్కెట్లు, ఇంధన మార్కెట్లు సానుకూలంగా స్పందించాయి. చమురు సరఫరా యథావిధిగా సాగితే.. త్వరలోనే లీటర్ పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉందనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.
అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య కుదురుతున్న ఈ శాంతి ఒప్పందాన్ని భారత్ సహా పలు ప్రపంచ దేశాలు స్వాగతించాయి. ఇంధన భద్రతతో పాటు గ్లోబల్ సప్లై చైన్ స్థిరత్వానికి ఈ నిర్ణయం అత్యంత కీలకమని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. సైనిక ఘర్షణల కంటే దౌత్యపరమైన పరిష్కారాలే ప్రపంచ శాంతికి క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తాయని అంతర్జాతీయ విశ్లేషకులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
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