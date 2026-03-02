US-Iran Tensions: ఇరాన్ డ్రోన్ vs ఇజ్రాయెల్ మిసైల్స్ ఎవరిది పై చేయి.. ఇరాన్ డ్రోన్లు ఇజ్రాయిల్ పై ఒత్తిడి పెంచుతాయా..? ఇజ్రాయిల్ స్టాక్ మార్కెట్ ఎందుకు సడన్ గా పెరిగింది?

Israel-US strikes on Iran: ఇరాన్ పై అమెరికా, ఇజ్రాయిల్ కొనసాగిస్తున్న యుద్ధం కొత్త పుంతలు తొక్కుతోంది. ముఖ్యంగా ఈ యుద్ధం ప్రారంభంలోనే ఇరాన్ అధ్యక్షుడు ఖొమెనీ మృతితో ఉద్రిక్తతలు ఆరంభం అయ్యాయి. అయితే ఇప్పటికి కూడా ఇరాన్ తన దాడిని ఇజ్రాయిల్, అమెరికా మిలిటరీ స్థావరాలపైన కొనసాగిస్తోంది. అయితే యుద్ధం ప్రపంచ దేశాలకు ఒక పాఠం నేర్పించే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. అదేంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
ముఖ్యంగా ఈ యుద్ధంలో అతిపెద్ద సవాలు 'కాస్ట్ ఎక్స్ఛేంజ్ రేషియో. ఇరాన్ ఉపయోగిస్తున్న ఒక షాహెద్ (Shahed) డ్రోన్ ధర సుమారు 35,000 డాలర్లు (సుమారు రూ. 30-32 లక్షలు) మాత్రమే. కానీ దానిని గాలిలోనే అడ్డుకుని కూల్చివేయడానికి ఇజ్రాయెల్ వాడే ఒక్కో ఇంటర్సెప్టర్ క్షిపణి ధర 5 లక్షల నుండి 4 మిలియన్ డాలర్లు (రూ. 5 కోట్ల నుండి రూ. 36 కోట్ల) వరకు ఉంటుంది. అంటే శత్రువు చేసే తక్కువ ఖర్చు దాడిని ఆపడానికి, ఇజ్రాయెల్ వంద రెట్లు ఎక్కువ ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది.
ఇరాన్ వ్యూహం ఇదే..
ఇరాన్ వద్ద దాదాపు 80,000 డ్రోన్ల స్టాక్ ఉందని అంచనా. నెలకు 500 డ్రోన్లను ఉత్పత్తి చేసే సామర్థ్యం వారికి ఉంది. ఇరాన్ వ్యూహం ఏమిటంటే, ఒకేసారి వేల సంఖ్యలో డ్రోన్లను ప్రయోగించి ఇజ్రాయెల్ ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ను (ముఖ్యంగా ఐరన్ డోమ్ వంటివి) ఒత్తిడికి గురి చేయడం. ఒకే రోజులో 2,500 కంటే ఎక్కువ డ్రోన్లను ప్రయోగిస్తే, ఇజ్రాయెల్ వద్ద ఉన్న ఇంటర్సెప్టర్ క్షిపణుల నిల్వలు కొద్ది రోజుల్లోనే అయిపోయే ప్రమాదం ఉంది. ఇది రక్షణ వ్యవస్థను దెబ్బ తీయడమే ఇందులోని అసలు వ్యూహం.
ఇండస్ట్రియల్ వార్:
యుద్ధం కేవలం సరిహద్దుల్లోనే కాదు, ఫ్యాక్టరీల మధ్య కూడా జరుగుతోంది. బ్లూమ్బెర్గ్ నివేదికల ప్రకారం, అమెరికా , ఇజ్రాయెల్ వద్ద ఉన్న క్షిపణి నిల్వలు త్వరగా తగ్గిపోవచ్చు. ఇక్కడ ముఖ్యం ఏమిటంటే:
మీ వద్ద ఎన్ని క్షిపణులు ఉన్నాయి?
మీరు వాటిని ఎంత వేగంగా తయారు చేయగలరు?
మీ సప్లై చైన్ (సరఫరా వ్యవస్థ) ఎంత బలంగా ఉంది?
ఈ మూడు అంశాలే యుద్ధ గమనాన్ని ప్రస్తుతం నిర్ణయిస్తాయి. ఒకవేళ యుద్ధం సుదీర్ఘంగా సాగితే, తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన ఇరాన్ డ్రోన్ల ఉత్పత్తి వేగం ముందు, ఖరీదైన పాశ్చాత్య క్షిపణుల తయారీ వేగం సరిపోకపోవచ్చు.
ఐరన్ బీమ్ (Iron Beam): ఒక ఆశాకిరణం:
ప్రస్తుత ఖరీదైన రక్షణ వ్యవస్థకు ఇజ్రాయెల్ కనుగొన్న పరిష్కారం 'ఐరన్ బీమ్' లేజర్ సిస్టమ్. దీని ద్వారా ఒక్కో డ్రోన్ను కూల్చడానికి అయ్యే ఖర్చు కేవలం 2 నుండి 5 డాలర్లు మాత్రమే (సుమారు రూ. 200-రూ. 500) మాత్రమే. ఇది వినడానికి అద్భుతంగా ఉన్నప్పటికీ, ఈ టెక్నాలజీ ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి రాలేదు. ప్రస్తుతం ఒకటి రెండు సిస్టమ్స్ మాత్రమే పనిచేస్తున్నాయి. ఇది భారీ స్థాయిలో అందుబాటులోకి వస్తే తప్ప ఇరాన్ డ్రోన్ ఆర్థిక వ్యూహాన్ని దెబ్బకొట్టడం కష్టం.
యుద్ధ సమయంలోనూ ఇజ్రాయెల్ స్టాక్ మార్కెట్ 8% ఎందుకు పెరిగింది?
ఇజ్రాయెల్ వైపు డ్రోన్లు దూసుకొస్తున్నా, అక్కడి స్టాక్ మార్కెట్ (TA-35 ఇండెక్స్) దాదాపు 9% పెరగడం ఆశ్చర్యకరం. దీనికి ప్రధాన కారణాలు చూస్తే, స్టాక్ మార్కెట్ ఎప్పుడూ ప్రస్తుత భయం కంటే భవిష్యత్తు లాభాలను చూస్తుంది. ఇజ్రాయెల్ సాధించబోయే 'నిర్ణయాత్మక విజయం' (Decisive Victory) పై ఇన్వెస్టర్లు నమ్మకంగా ఉన్నారు. ఇరాన్ ప్రయోగ కేంద్రాలపై ఇజ్రాయెల్ దాడులు సమర్థవంతంగా ఉన్నాయని, దీనివల్ల దీర్ఘకాలిక ముప్పు తగ్గిందని మార్కెట్ భావిస్తోంది. అమెరికా , బ్రిటన్ నేరుగా రంగంలోకి దిగడం వల్ల ఇజ్రాయెల్ ఒంటరి కాదనే ధీమా మార్కెట్కు బలాన్నిచ్చింది.
ఈ కారణాలతో ఇజ్రాయెల్ స్టాక్ మార్కెట్ పెరిగింది..
డిఫెన్స్ స్టాక్స్: రక్షణ రంగ కంపెనీల షేర్లు విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి.
ఎయిర్ డిఫెన్స్ టెక్: కొత్త రకమైన లేజర్ , తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన రక్షణ సాంకేతికత కలిగిన కంపెనీలకు డిమాండ్ పెరుగుతోంది.
