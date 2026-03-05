English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Americans Trapped In Middle East: తవ్వుకున్న గుంతలోనే అగ్రరాజ్యం పడనుందా? ఇరాన్‌ యుద్ధం వేళ చిక్కుల్లో అమెరికన్లు.. వారిని కాపాడేదెవరు?

Middle East Crisis: తాను తవ్వుకున్న గుంతలోనే అగ్రరాజ్యం పడనుందా? ఇరాన్‌తో ముదురుతున్న యుద్ధం మధ్యప్రాచ్యంలో చిక్కుకున్న అమెరికన్ల భవితవ్యంపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతోంది? తరలింపు చర్యలు ఎందుకు ఆలస్యమయ్యాయి? వేలాది మంది పౌరులను సురక్షితంగా స్వదేశానికి ఎలా తీసుకువస్తారు? ఈ సంక్షోభాన్ని అమెరికా ఎలా ఎదుర్కొంటుంది అన్నది ఇప్పుడు పెద్ద సవాల్ గా మారింది.  

Written by - Bhoomi | Last Updated : Mar 5, 2026, 08:33 PM IST

Iran Israel Conflict: మధ్యప్రాచ్యంలో వేగంగా ముదురుతున్న యుద్ధ పరిస్థితులు..  అమెరికా ప్రభుత్వాన్ని కొత్త సవాళ్ల ముందుకు నెట్టాయి. అక్కడ చిక్కుకుపోయిన అమెరికా పౌరులను సురక్షితంగా బయటకు తీసుకురావడం.. అలాగే యుద్ధ పరిణామాలపై సమగ్ర సమాచారం సేకరించడం కోసం అమెరికా ప్రభుత్వం అత్యవసర చర్యలు ప్రారంభించింది. అయితే ఈ పరిణామాలు చూస్తే..  యుద్ధం ఇంత వేగంగా విస్తరిస్తుందని డొనాల్డ్ ట్రంప్ నాయకత్వంలోని పరిపాలన పూర్తిగా ఊహించలేకపోయిందన్న విమర్శలు కూడా జోరుగా  వినిపిస్తున్నాయి.

మధ్యప్రాచ్యంలో పరిస్థితులు క్షణక్షణం మారుతున్న నేపథ్యంలో..  అక్కడ ఉన్న అమెరికా పౌరులకు సహాయం చేసేందుకు యునైటేడ్ స్టేట్స్ డిపార్ట్ మెంట్ ఆఫ్ స్టేట్ అత్యవసరంగా అదనపు సిబ్బందిని నియమిస్తోంది. ముఖ్యంగా గ్రీస్ రాజధాని ఎథేన్స్ లో ప్రత్యేక సహాయక కేంద్రాన్ని బలోపేతం చేస్తోంది. అక్కడికి చేరుకునే అమెరికన్లకు పాస్‌పోర్ట్ పునరుద్ధరణ, ప్రయాణ ఏర్పాట్లు, తాత్కాలిక నివాసం వంటి సేవలు అందించేందుకు ప్రత్యేక బృందాలను పంపించారు. సాధారణంగా కాన్సులర్ విభాగం నిర్వహించే తరలింపు చర్యలను ఈసారి విదేశాంగ శాఖ అగ్ర నాయకత్వం నేరుగా పర్యవేక్షిస్తోంది.

మరోవైపు యుద్ధ కార్యకలాపాలకు అవసరమైన నిఘా వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడానికి యునైటేడ్ స్టేట్స్ డిపార్ట్ మెంట్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ చర్యలు ప్రారంభించింది. యునైటేడ్ సెంట్రల్ కమాండ్ ప్రధాన కార్యాలయం ఉన్న టంపాకు మరిన్ని సైనిక నిఘా అధికారులను పంపాలని పెంటగాన్ నిర్ణయించింది. కనీసం 100 రోజుల పాటు కొనసాగే ఆపరేషన్లను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ బలగాలను పెంచుతున్నట్లు సమాచారం. ఇది యుద్ధం మొదట అంచనా వేసిన నాలుగు వారాల కాలాన్ని దాటే అవకాశమున్నదని సూచిస్తున్నట్లు నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

ఈ పరిణామాలన్నీ చూస్తే.. యుద్ధం విస్తృతి.. ప్రభావం విషయంలో ట్రంప్ ప్రభుత్వం పూర్తిగా ముందస్తు అంచనా వేయలేదని మాజీ దౌత్యవేత్తలు పేర్కొంటున్నారు. మధ్యప్రాచ్య వ్యవహారాల్లో అనుభవం ఉన్న మాజీ అమెరికా రాయబారి జెరాల్డ్ ఫీయర్‌స్టెయిన్ అభిప్రాయం ప్రకారం.. ప్రారంభంలో ఇది తాత్కాలిక సైనిక చర్యగా భావించారని, కానీ త్వరలోనే అది విస్తృత యుద్ధంగా మారే పరిస్థితి ఏర్పడిందని తెలిపారు. ఇజ్రాయెల్‌తో కలిసి అమెరికా నిర్వహించిన దాడుల్లో  ఇరాన్ లోని భద్రతా మౌలిక వసతులు, కీలక స్థావరాలు లక్ష్యంగా మారాయి. ఆపరేషన్ లక్ష్యం ఏమిటన్నది స్పష్టంగా ప్రకటించకపోయినా.. ఇరాన్ నాయకత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకురావడమే ప్రధాన ఉద్దేశంగా భావిస్తున్నారు. అయితే దీనికి ప్రతిగా ఇరాన్ కూడా మధ్యప్రాచ్య ప్రాంతంలోని అమెరికా స్థావరాలపై ప్రతీకార దాడులు ప్రారంభించింది.

ఇటీవల కువైట్ లోని ఓడరేవు సమీపంలో జరిగిన డ్రోన్ దాడిలో కనీసం ఆరుగురు అమెరికా సైనికులు మరణించడం పరిస్థితిని మరింత ఉద్రిక్తం చేసింది. ఈ దాడికి కారణమైన డ్రోన్ తక్కువ ఖర్చుతో తయారయ్యే షాహెద్ రకం డ్రోన్‌గా భావిస్తున్నారు. ఇవి తక్కువ ఎత్తులో ఎగిరి రాడార్‌లకు చిక్కకుండా దాడులు చేయగలవని రక్షణ నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే వీటిని కూల్చివేయడానికి అమెరికా లక్షల డాలర్ల విలువైన క్షిపణులను వినియోగించాల్సి రావడం మరో సవాలుగా మారింది. మధ్యప్రాచ్యంలో చిక్కుకుపోయిన అమెరికన్లను బయటకు తీసుకురావడంలో ఆలస్యం జరిగిందన్న విమర్శలు కూడా ప్రభుత్వంపై పెరుగుతున్నాయి. యుద్ధం ప్రారంభమైన తరువాతే అనేక దేశాల్లో ఉన్న రాయబార కార్యాలయాలు సిబ్బందిని తరలించడం ప్రారంభించాయని విమర్శకులు చెబుతున్నారు. చివరకు విదేశాంగ శాఖ ఈ ప్రాంతంలోని 14 దేశాల్లో ఉన్న అమెరికా పౌరులు  తక్షణమే బయలుదేరాలి  అంటూ హెచ్చరిక జారీ చేసింది.

విమాన మార్గాలు మూసివేయడం, విమాన టికెట్లు దొరకకపోవడం వంటి సమస్యల మధ్య వేలాది మంది అమెరికన్లు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. అయినప్పటికీ ఇప్పటివరకు 17,500 మందికి పైగా అమెరికన్లు మధ్యప్రాచ్యం నుంచి తిరిగి వచ్చారని విదేశాంగ శాఖ తెలిపింది. అయితే వీరిలో చాలామంది ప్రభుత్వ సహాయం లేకుండానే స్వయంగా ప్రయాణించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ పరిస్థితులపై అమెరికా రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చ జరుగుతోంది. డెమోక్రటిక్ నేతలు ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు చేస్తున్నారు. అమెరికా పౌరుల భద్రత ప్రభుత్వ ప్రధాన బాధ్యత అని వారు గుర్తుచేస్తున్నారు. ఈ వ్యవహారంపై పార్లమెంటరీ విచారణలు కూడా జరిగే అవకాశం ఉందని రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

మధ్యప్రాచ్యంలో ముదురుతున్న యుద్ధం కేవలం ప్రాంతీయ సంక్షోభంగా మాత్రమే కాకుండా అంతర్జాతీయ రాజకీయాలపై కూడా గణనీయమైన ప్రభావం చూపుతోంది. పరిస్థితి ఎలా మారుతుందన్నది రాబోయే రోజుల్లో ప్రపంచ రాజకీయాలకు కీలకంగా మారనుంది.

