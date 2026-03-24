English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
US - Iran War: యుద్ధానికి తాత్కాలిక బ్రేక్.. చమురు సంక్షోభం నుంచి బయటపడతాయా..!

America -Iran War: ఇరాన్ - అమెరికా దేశాల మధ్య శతృత్వం... ప్రపంచదేశాలకు ఇబ్బందికరంగా మారింది. యుద్ధం కొనసాగుతూ ఉంటే... భవిష్యత్తులో ఇంధన సంక్షోభంతో దేశాలు తీవ్ర ఇబ్బందిపడే పరిస్థితులు కన్పిస్తున్నాయి. కానీ అమెరికా తాజాగా 5 రోజులు యుద్ద విరమణ ప్రకటించడంతో ప్రపంచం హాయిగా ఊపిరి పీల్చుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ యుద్దం నిజంగా బ్రేక్ పడుతుందా అదే విధంగా ప్రపంచ దేశాలను పట్టి పీడిస్తున్న ఆయిల్ సంక్షోభం నుంచి బయటపడతాయా అనేది చూడాలి. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 24, 2026, 07:32 AM IST

Suma Kanakala Net Worth: సుమ కనకాల ఆస్తుల విలువ ఎంతో తెలుసా..?
5
Suma Kanakala net worth
Suma Kanakala Net Worth: సుమ కనకాల ఆస్తుల విలువ ఎంతో తెలుసా..?
EPFO ఖాతాదారులకు గుడ్ న్యూస్..పీఎఫ్, పెన్షన్‌లో భారీ మార్పులు!
5
EPFO 3.0
EPFO ఖాతాదారులకు గుడ్ న్యూస్..పీఎఫ్, పెన్షన్‌లో భారీ మార్పులు!
Kenstar 60 L Desert Air కూలర్‌పై ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ఆఫర్‌.. ఏకంగా 51 శాతం ఫ్లాట్ తగ్గింపు!
5
Air Cooler
Kenstar 60 L Desert Air కూలర్‌పై ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ఆఫర్‌.. ఏకంగా 51 శాతం ఫ్లాట్ తగ్గింపు!
Rythu Bharosa Scheme: రైతుల అకౌంట్లలో డబ్బులు జమ.. చెక్ చేసుకోవాలి!
5
Rythu bharosa scheme
Rythu Bharosa Scheme: రైతుల అకౌంట్లలో డబ్బులు జమ.. చెక్ చేసుకోవాలి!
World Countries Oil Crisis: ఎవరో జ్వాలను రగిలించారు. వేరేవరో దానికి బలి అయినారు అన్నట్టుగా ఉంది.ఇరాన్ ఇజ్రాయిల్ అమెరికా యుద్ధ పరిస్థితులు చూస్తుంటే. యుద్దానికి తాత్కాలికంగా బ్రేక్ ఇచ్చినా.. అదే కంటిన్యూ అవుతుందా లేకపోతే మళ్లీ యుద్దాన్ని అమెరికా మొదలు పెడుతుందా అనే అనుమానాలు ప్రపంచ దేశాల్లో ఉన్నాయి. అమెరికాతో పాటు ప్రపంచ దేశాల ఒత్తిడితోనే ట్రంప్ ఈ యుద్దానికి బ్రేక్ ఇచ్చినట్టు తెలుస్తోంది. యుద్ధ నేపథ్యంలో ప్రపంచ దేశాలు ఆయిల్ సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కుంటున్నాయి.  ముఖ్యంగా ఆయా దేశాల్లో  ఇంధన నిల్వలు సమృద్ధిగా ఉన్నప్పుడే... ఇంధన సంక్షోభ భయాలు ముప్పుతిప్పలు పెట్టిస్తున్నాయి. ఇంధన సరఫరా స్తంభిస్తే పరిస్థితి దారుణంగా ఉంటుందనే సంకేతాలున్నాయి. ప్రస్తుతానికి హార్మూజ్ లో నౌకల ప్రయాణానికి ఇరాన్ ఓకే చెప్పింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఇరాన్ యుద్ధం నిన్నటి వరకు  తీవ్రరూపం  దాల్చుకుంది. యుద్ధ వాతావరణ సమయంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ బెదిరింపులను ఇరాన్ పెద్దగా లెక్కలోకి తీసుకోలేదు. ఇరాన్ వాసులు ఐక్యతను ప్రదర్శించి మూడువారాలుగా యుద్ధంలో సమర్థవంతంగా పోరాడుతున్నారు.  దీంతో ఇజ్రాయెల్-అమెరికా లెక్కలు గాడితప్పాయి. యుద్ధానికి ముగింపు పలకాలన్న విషయంలో ఎవరికివారే మేకపోతు గాంభీర్యాన్ని పదర్శించారు.  ఇరాన్ - అమెరికా మధ్య నెలకొన్న పంతాలు పట్టింపులు ప్రపంచదేశాలకు ఇబ్బందికరంగా మారాయి. చమురు నౌకలు ప్రయాణాలు సాగించే హర్ముజ్ జలసంధిని ఇరాన్ మూసివేయడంతో ప్రపంచదేశాలనుంచి అమెరికా  తీవ్రమైన ఒత్తిడి ఎదుర్కొంటోంది.  హిందూ మహాసముద్రం పైకి ఇరాన్ రెండు బాలిస్టిక్ క్షిపణులను ప్రయోగించింది. మహాసముద్రంలోని యూఎస్‌-యూకే సైనిక స్థావరం డిగో గార్సియా లక్ష్యంగా వాటిని పంపింది. అయితే 4000 కి.మీ.దూరంలో ఉన్న టార్గెట్‌ను అవి తాకలేదని తెలుస్తోంది.

చమురు నౌకల రాకపోకలకు హార్ముజ్ జలసంధివద్ద ఇబ్బందికర పరిస్థితులు తలెత్తడంతో.... ఇరాన్ పై ఇజ్రాయెల్ ను కోలుకోలేని దెబ్బతీయాలని నిర్ణయించింది. ఇరాన్ కు ఇంధన నిల్వల క్షేత్రం...సౌత్ ఫార్స్ గ్యాస్ క్షేత్రంపై ఇజ్రాయెల్ దాడి చేసింది. దీంతో ఇరాన్ ఆగ్రహంతో ఊగిపోయింది. గల్ఫ్‌ దేశాల్లోని ప్రధాన ఇంధన కేంద్రాలపై ప్రతీకార దాడులతో విరుచుకుపడింది. ఇంటర్నేషనల్ ఇంధన మార్కెట్లో ధరలు మండితున్నాయి. పరిస్థితి విషమిస్తుండటంతో అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ జోక్యం చేసుకొని.. ఇరాన్‌ ప్రతీకార దాడులను ఆపకపోతే  సౌత్‌ పార్స్‌ ను పూర్తిగా పేల్చివేస్తామంటూ తాజాగా హెచ్చరిక జారీ చేశారు. నిన్న 5 రోజులు పాటు కాల్పుల విరమణ ప్రకటించారు. 

ఇంతకీ ఇరాన్ గ్యాస్ క్షేత్రం... సౌత్ ఫార్స్ ప్రత్యేకత ఏంటి? ఇంతకీ గ్యాస్ క్షేత్రం ఎక్కడుందని పరిశీలిస్తే...అపారమైన గ్యాస్ నిల్వలున్న స్థావరమది. ప్రపంచదేశాలకు 13 సంవత్సరాలపాటు సమృద్ధిగా సరఫరాచేసే గ్యాస్ నిల్వలు అక్కడున్నాయి. ఇది సౌత్‌ పార్స్‌లో 1,800 లక్షల కోట్ల ఘనపుటడుగుల గ్యాస్‌ నిల్వలు ఉన్నట్లు సమాచారం.

అపారమైన గ్యాస్ నిల్వలతో ఉన్న సౌత్ పార్స్ గ్యాస్ క్షేత్రం...పర్షియన్ గల్ఫ్ లో ఉంది. ఇది ఖతార్ ప్రాంతంతో కలిసిన ఉన్న ప్రదేశం. దీన్న ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద గ్యాస్ క్షేత్రంగా ఉంది. ఇక్కడున్న సౌత్ పార్స్ గ్యాస్ క్షేత్రాన్ని ఖతార్ తోపాటు ఇరాన్ కలిసి పంచుకుంటున్నాయి. ఇరాన్‌ వైపున ఉండే భాగాన్ని సౌత్‌ పార్స్‌ అంటారు. ఖతార్‌ వైపున  నార్త్‌ డోమ్‌ గా పిలుస్తారు. ఇరాన్ రాజధాని టెహ్రాన్ నుంచి  తుర్కియే, అర్మేనియా వంటి కొన్ని దేశాలకు మాత్రమే గ్యాస్‌ను ఎగుమతి చేస్తోంది. ఇక్కడున్న సౌత్‌ పార్స్‌ను ఉపయోగించుకొని ఎల్‌ఎన్‌జీ సరఫరాలో కీలకంగా ఎదగాలని ఇరాన్‌ గతంలో వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేసింది. అయితే అణు కార్యక్రమం వల్ల దానిపై అంతర్జాతీయంగా ఆంక్షలు అమల్లో ఉండటంతో ఆ ప్రణాళికలు దెబ్బతిన్నాయి.

ఇరాన్ కు ఇంధన జీవనాడిగా సౌత్ పార్స్ విరాజిల్లుతోంది. ప్రపంచంలో సహజవాయువును అత్యధికంగా వినియోగించే దేశాల జాబితాలో అమెరికా, చైనా, రష్యాల తర్వాత నాలుగో స్థానంలో ఇరాన్‌ ఉంది. ఆ దేశంలో వాతావరణం చల్లగా ఉంటుంది. ఇళ్లలో వాతావరణాన్ని వెచ్చగా మార్చుకునేందుకు గ్యాస్‌నే ఎక్కువగా వినియోగిస్తుంటారు. వంటకూ, విద్యుదుత్పత్తికీ దానిపైనే అధికంగా ఆధారపడుతుంటారు. ఇరాన్‌ ఉపయోగించే గ్యాస్‌లో దాదాపు 80 శాతం సౌత్‌ పార్స్‌ నుంచే వస్తుంది. అందుకే ఈ క్షేత్రాన్ని ఇరాన్‌ ఇంధన జీవనాడిగా చెబుతుంటారు. నిరుడు సౌత్‌ పార్స్‌లోని కొన్ని భాగాలపై ఇజ్రాయెల్‌ దాడి చేసినప్పుడు ఇరాన్‌లో విద్యుత్‌ సరఫరాకు అంతరాయాలు ఏర్పడ్డాయి. 

ఖతార్ వద్ద ఉన్న నార్త్ డోమ్ ను అద్భుతంగా అభివృద్ధి చేశారు. వేలకోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులతో నార్త్ డోమ్ అభివృద్ధి చెందింది. ఇక్కడ నేచురల్ లిక్విడ్ గ్యాస్ సరఫరాలో ఖతార్ పేరుగాంచిన ప్రాంతంగా పేరుగాంచింది. ఖతార్ నుంచి గ్యాస్ సరఫరాలతో ప్రపంచ దేశాలకు విరివిగా ఎగుమతి చేస్తోంది. నార్త్ డోమ్ గ్యాస్ క్షేత్రం ఖతార్ కు అధిక ఆదాయాన్ని సంపాదించిపెట్టే వనరుగా మారిపోయింది. దీంతో నార్త్ డోమ్ ఖతార్ కు ప్రధాన ఆదాయ వనరుగా ఉంది.

యుద్ధరంగంలో ఉన్న దేశాలు.. చమురు క్షేత్రాలపై దాడులు చేసేందుకు టార్గెట్ చేస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగానే సౌత్ పార్స్ పై ఇజ్రాయెల్ దాడి చేసింది. దీంతో ఆగ్రహించిన ఇరాన్.. ఖతార్, సౌదీ అరేబియా సహా పలు ఇతర గల్ఫ్‌ దేశాల్లోని ఇంధన క్షేత్రాలపై దాడులకు దిగింది. మున్ముందు మరింత తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడతామని హెచ్చరించింది. కానీ యుద్ద విరమణ ప్రకటనతో దీనికి బ్రేక్ పడుతుందా అనేది చూడాలి. ఖతార్‌ ప్రధాన ఇంధన కేంద్రమైన రాస్‌ లఫాన్‌ పారిశ్రామిక నగరం టెహ్రాన్‌ దాడుల్లో దెబ్బతిని ఈ నెల 2న మూతపడింది. దీనిపై మరోసారి ఇరాన్‌ దాడి చేసింది. సౌదీ రాజధాని రియాద్‌లోని రెండు రిఫైనరీలపైనా దాడులు జరిగాయి. మరోవైపు- హర్మూజ్‌ జలసంధిలో రవాణా కార్యకలాపాలు ఇప్పటికే ఆగిపోయాయి. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంధన రేట్లు పెరుగుతున్నాయి. 

ప్రతీకార దాడులతో ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్, అమెరికా రెచ్చిపోతున్నాయి. అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ బెదిరింపులను ఇరాన్ ఖాతరు చేయకపోగా... యుద్ధంలో ఎంతదాకైనా సరే సిద్ధపడింది. అంతే కాదు... ఇజ్రాయెల్, అమెరికా అధికారులు, మిలిటరీ కమాండెంట్లు కనిపిస్తే కాల్చేస్తామని ఇరాన్ గట్టిగానే సమాధానమిచ్చింది. తీవ్ర ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్న డొనాల్డ్ ట్రంప్  వ్యవహార శైలిలో మార్పు కనిపిస్తోంది. ఇరాన్‌పై సైనిక చర్యను క్రమంగా తగ్గించే విషయాన్ని పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలిపారు. అయితే, కాల్పుల విరమణకు మాత్రం తాను సిద్ధంగా లేనని స్పష్టంచేశారు.

హర్మూజ్‌ను తిరిగి తెరిచేలా ఇరాన్‌పై ఒత్తిడి పెంచేందుకు.. ఖర్గ్‌ ఆక్రమణ ఉపయోగపడుతుందని వాషింగ్టన్‌ భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. గల్ఫ్‌ ఉత్తర చివర్లో ఉండే ఖర్గ్‌ విస్తీర్ణం కేవలం 20 చదరపు కిలోమీటర్లు. ఇరాన్‌లోని బుషెహర్‌ నగరం నుంచి ఇది కేవలం 25 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. ఇక్కడి టెర్మినల్‌ నుంచే దాదాపు 90 శాతం ఇరాన్‌ చమురు ఎగుమతి అవుతుంటుంది. సమీపంలోని తీరప్రాంత ఇంధన క్షేత్రాల నుంచి పైపుల ద్వారా అక్కడికి చమురు చేరుకుంటుంది. వ్యూహాత్మకంగా కీలకమైన ఈ దీవిని ఆక్రమిస్తే...ఇరాన్‌ ఉక్కిరిబిక్కిరవుతుంది. అయితే దాని ఆక్రమణ సులువేమీ కాదు. అమెరికా బలగాలు అక్కడికి చేరుకుంటే.. డ్రోన్లు, రాకెట్లతో ఇరాన్‌ విరుచుకుపడటం ఖాయమని తెలుస్తోంది.

పంతాలు పట్టింపులతో యుద్ధ వాతావరణంలో ఎలాంటి మార్పులు కనిపించడంలేదు. యుద్ధ ప్రభావంతో చమురు ధరలు అమాంతంగా పెరిగే అవకాశాలు కన్పిస్తున్నాయి.  యుద్ధానికి ముందు బ్రెంట్ క్రూడ్‌ ఆయిల్ ధర ఒక బ్యారెల్‌ 70 డాలర్లుగా ఉంది. తాజాగా ఒక దశలో అది 119 డాలర్లకు చేరుకుంది.  ఎర్ర సముద్రంలోని టెర్మినళ్లపై దాడి జరిగితే.. రవాణాకు అడ్డంకి ఏర్పడే అవకాశాలున్నాయి.. ముడిచమురు ధర 150 డాలర్లకు చేరుకునే అవకాశాలున్నాయనే సంకేతాలున్నాయి. అయితే తాజాగా యుద్ద విరమణ ప్రకటనతో ఆయిల్ ధరలు దిగివస్తున్నాయి. 

ప్రపంచ దేశాల్లో పెట్రోల్, గ్యాస్, డీజిల్ ఇంధన వనరుల నిల్వలు కరిగిపోతున్నాయి. యుద్ధ వాతావరణంలో ఇంధన సంక్షోభం ఏర్పడితే.. పరిస్థితులు ఇబ్బందికరంగా మారే అవకాశాలున్నాయిన తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతానికి ఈ సంక్షోభానికి తాత్కలింగా బ్రేక్ పడ్డా రాబోయే రోజుల్లో ఎలా ఉంటుందో చూడాలి. 

Also Read:​ ‘దురంధర్’ సినిమాపై నోరు మెదపని ఖాన్స్ త్రయం.. ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలు..

Also Read:​ Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

US Iran War CeasefireAmerica CeasefireIranAmerica Huge Loss For WarHuge Loss to US

Trending News