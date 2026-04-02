US Iran War: అమెరికాతో ఎలాంటి ఒప్పందాలు ఉండవు.. ఇరాన్ అధికారుల అల్టీమేటం..

Iran condemns America Statement: పశ్చిమాసియాలో జరుగుతున్న యుద్ధం తమది కాదని బ్రిటన్ ప్రధానమంత్రి కీర్ స్టార్మర్ పేర్కొన్నారు. అందులో తాము పాల్గొనబోమని స్పష్టంచేశారు. హర్మూజ్ జలసంధిని తెరిచే మార్గాలపై చర్చించేందుకు ఈ వారంలో తాము ప్రపంచ స్థాయి సదస్సును ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. హర్మూజ్లో భద్రతను బలోపేతం చేయడంతోపాటు నిత్యావసర వస్తువుల రవాణాను పునరుద్ధరించే విషయంలో తమతో కలిసి పనిచేసేందుకు 35 దేశాలు ముందుకొచ్చాయని చెప్పారు.
ఇరాన్ రాజధాని టెహ్రాన్లోని అమెరికాకు చెందిన పాత ఎంబసీ ప్రాంగణంపై వైమానిక దాడి జరిగింది. ఈ ఘటనలో ఎంబసీ వద్ద పలు భవనాల కిటికీలు ధ్వంసమయ్యాయి. సమీపంలోని ఓ క్యాథెడ్రల్ చర్చి దెబ్బతింది. 1979లో అమెరికా దౌత్యవేత్తలను నిర్బంధించినప్పటి నుంచి ఈ ఎంబసీ ప్రాంగణం ఐఆర్జీసీ నియంత్రణలో ఉంది.
ఇరాన్లోని జంజన్ ప్రావిన్సులో జరిగిన వైమానిక దాడిలో ఇరానియన్ రెడ్ క్రెసెంట్ వాలంటీరు ఒకరు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఇరాన్లో ఫెంటానిల్ను ఉత్పత్తి చేస్తున్న ఓ ప్లాంటుపై తాము దాడి చేసినట్లు టెల్ అవీవ్ తెలిపింది. లెబనాన్పై దాడులను ఇజ్రాయెల్ కొనసాగించింది. రాజధాని బీరుట్ శివార్లలో అది జరిపిన దాడుల్లో ఐదుగురు మృత్యువాతపడ్డారు. ఇజ్రాయెలీ బలగాలు భూతల దాడులు కొనసాగిస్తుండటంతో.. సరిహద్దుల్లోని కొన్ని పట్టణాల నుంచి తమ బలగాలు చాలావరకు వైదొలిగినట్లు లెబనాన్ సైన్యం తెలిపింది.
ఖతార్ తీరంలో ఓ చమురు ట్యాంకర్పై ఇరాన్ క్రూజ్ క్షిపణితో దాడి చేసింది. కువైట్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం వద్ద చమురు ట్యాంక్పై డ్రోన్ దాడి జరగడంతో మంటలు చెలరేగాయి. జోర్డాన్పైకి దూసుకొచ్చిన ఓ బాలిస్టిక్ క్షిపణి, రెండు డ్రోన్లను ఆ దేశ సైన్యం కూల్చివేసింది. ఇజ్రాయెల్, బహ్రెయిన్లలో సైరన్ల మోత వినిపించింది. సెంట్రల్ ఇజ్రాయెల్పై ఇరాన్ జరిపిన క్షిపణి దాడిలో ఇద్దరు చిన్నారులు సహా మొత్తం ముగ్గురు గాయపడ్డారు. దక్షిణ ఇజ్రాయెల్పై క్షిపణులతో దాడి చేసినట్లు హౌతీలు తెలిపారు.
ఉత్తర ఇరాక్లోని ఇర్బిల్లో బ్రిటన్ సంస్థకు చెందిన ఓ మోటార్ ఆయిల్ గిడ్డంగిపై డ్రోన్ దాడి జరిగింది. తమ దేశంలో రెండు ఇరాన్ డ్రోన్లను కూల్చివేసినట్లు సౌదీ అరేబియా బలగాలు తెలిపాయి. యూఏఈలోని ఉమ్ అల్ తౌబ్ పారిశ్రామిక ప్రాంతం సమీపంలో జరిగిన డ్రోన్ దాడి జరిగింది. దాన్ని గగనతల రక్షణ వ్యవస్థలు కూల్చివేయగా.. శకలాలు తగిలి భారతీయ పురుడు ఒకరు గాయపడ్డారు. యూఏఈలోనే ఫుజైరాలో ఓ డ్రోన్ను బలగాలు కూల్చివేయగా.. శకలాలు తగిలి ఓ వ్యక్తి మృత్యువాతపడ్డారు. మృతుణ్ని బంగ్లాదేశ్ పౌరుడిగా గుర్తించారు. ఇరాన్ పౌరులు తమ దేశంలోకి ప్రవేశించకుండా యూఏఈ నిషేధాజ్ఞలు విధించింది. పశ్చిమాసియాలో ఇజ్రాయెల్ వ్యతిరేక దళాలకు తమ మద్దతు కొనసాగుతుందని ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఆయతుల్లా మొజ్తాబా ఖమేనీ ప్రకటించారు.
Also Read: ‘దురంధర్’ సినిమాపై నోరు మెదపని ఖాన్స్ త్రయం.. ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలు..
Also Read: Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్..
