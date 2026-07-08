Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /అంతర్జాతీయం
  • /ఇరాన్‌తో కాల్పుల విరమణ ముగిసింది.. మధ్యప్రాచ్యంలో మరో యుద్ధానికి ట్రంప్ సంచలన సంకేతాలు?!

ఇరాన్‌తో కాల్పుల విరమణ ముగిసింది.. మధ్యప్రాచ్యంలో మరో యుద్ధానికి ట్రంప్ సంచలన సంకేతాలు?!

అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరాన్‌తో ప్రస్తుతం ఉన్న కాల్పుల విరమణ ముగిసిందని, ఇకపై దేశంతో ఎలాంటి చర్చలు జరగబోవని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఇరాన్ వాళ్లు అబద్ధాలకోరులు, మోసగాళ్లు అని మండిపడ్డారు. తమవారు చర్చలకు ప్రయత్నించవచ్చు కానీ అది సమయం వృథా చేయడమేనని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 08, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 03:25 PM IST
ఇరాన్‌తో కాల్పుల విరమణ ముగిసింది.. మధ్యప్రాచ్యంలో మరో యుద్ధానికి ట్రంప్ సంచలన సంకేతాలు?!
Image Credit: US Iran Tensions: X Source: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఇరాన్‌తో కాల్పుల విరమణ ముగిసింది.. మధ్యప్రాచ్యంలో మరో యుద్ధానికి ట్రంప్ సంచలన సంకేతాలు?!
us iran tensions 20262 min ago
2
indian oil23 min ago
3
Lenin Review27 min ago
4
Yogini Ekadashi 202628 min ago
5
pawan kalyan1 hr ago