Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /అంతర్జాతీయం
  • /US Iran War: మళ్లీ మొదలైన మహా యుద్ధం.. ఇరాన్‌పై అమెరికా డైరెక్ట్ అటాక్‌కు కారణమిదేనంటా! భారత్‌కు చమురు సెగ తప్పదా?

US Iran War: మళ్లీ మొదలైన మహా యుద్ధం.. ఇరాన్‌పై అమెరికా డైరెక్ట్ అటాక్‌కు కారణమిదేనంటా! భారత్‌కు చమురు సెగ తప్పదా?

US Attacks Iran Again: యుఎస్, ఇరాన్ మధ్య మళ్ళీ యుద్ధ వాతావరణం కనిపిస్తోంది. అమెరికా ఒక్కసారిగా రంగంలోకి దిగి, ఇరాన్ తీరప్రాంతాలతో పాటు అక్కడి మిస్సైల్ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీపై అటాక్ చేసినట్లు యూఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్ చెప్పింది. దీని గురించి పూర్తి వివరాలు చూద్దాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 27, 2026, 08:16 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 08:16 AM IST
US Iran War: మళ్లీ మొదలైన మహా యుద్ధం.. ఇరాన్‌పై అమెరికా డైరెక్ట్ అటాక్‌కు కారణమిదేనంటా! భారత్‌కు చమురు సెగ తప్పదా?
Image Credit: US Attacks Iran Again: Source: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ప్రపంచంలో అత్యధిక బంగారం ఉన్న దేశం ఏది? భారత్ స్థానం ఎంత?
gold reserves13 min ago
2
Lakshmana phalam cultivation45 min ago
3
Gold prices1 hr ago
4
ayodhya ram mandir controvercy1 hr ago
5
Pune businessman death2 hrs ago