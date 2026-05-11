/US - Iran Update: ఖర్గ్ ద్వీపంలో అమెరికాలో కాలు పెడితే ఖతమే.. ఇరాన్ బిగ్ ప్లాన్..!

Donald Trump On Iran: ఇరాన్ స్థావరాలపై ధ్వంసం చేస్తామన్న ట్రంప్ హెచ్చరికలపై తీరప్రాంతాల్లో సాంకేతిక భద్రతా చర్యలను చేపట్టింది. ఇరాన్ - అమెరికా మధ్య కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం ఉన్న నేపథ్యంలో భవిష్యత్తు అవసరాలకోసం ఇరాన్ కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొందించింది.బెదిరిస్తే.. ఇరాన్ బెదిరి పోతుందనుకున్న అమెరికా అధ్యక్షుడి ట్రంప్ కు కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేసింది. రష్యానుంచి సంపూర్ణ సహకారం అందుతుండటంతో ఇరాన్ ఎక్కడా వెనుకడుగు వేయలేదని తెలుస్తోంది. అందుకే ఇరాన్ యుద్దంలో డొనాల్డ్ ట్రంప్ ముందు నుంచి రష్యాపై ఒకింత ఆగ్రహంతో ఉన్నారు. మాస్కో రహస్య సమాచారం ఆధారంగానే ఇరాన్ తమ స్థావరాలపై దాడులు చేస్తోందని అనుమానిస్తున్నారు. ఇరాన్ సాంకేతికతను పూర్తి స్థాయిలో ధ్వంసం చేసినా పక్కా ప్రణాళికతో అమెరికా స్థావరాలను ఎలా టార్గెట్ చేయగలుగుతుందని దీనిలో కచ్చితంగా రష్యా హస్తం ఉందని ట్రంప్ అనుమానం బలపడుతోంది.
కాల్పుల ఒప్పందం అమల్లో ఉన్నప్పటికీ... శత్రుదేశాలు దాడులకు తెగబడితే రెట్టింపు ప్రతి దాడులు చేయాలని ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ మొజ్తాబా ఖమేనీ సైనిక బలగాలకు పిలుపునిచ్చారు. ఇటీవల మొజ్తాబా ఖమేనీతో ఇరాన్ ఖతం అల్ అన్బియా సెంట్రల్ హెడ్క్వార్టర్స్ చీఫ్ కమాండర్ అలీ అబ్దుల్లాహి భేటీ అయ్యారు. ఈ సమావేశంలో వారిరువురి మధ్య పశ్చిమాసియా యుద్ధం, కాల్పుల విరమణ, అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడుల అంశాలపై చర్చ జరిగింది.
అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడులపై ప్రతి దాడులు చేయాలని, శత్రువులను దృఢంగా ఎదుర్కొనేలా కొత్త మార్గదర్శకాలపై సుధీర్ఘంగా చర్చించి సముచిత నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇరాన్ సాయుధ దళాలు అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ ఏ చర్యనైనా ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాయని కమాండర్ అబ్దుల్లాహి పేర్కొన్నారు. శత్రువు ఏ తప్పు చేసినా ఇరాన్ ప్రతిస్పందన వేగంగా, తీవ్రంగా ఉంటుంది అని ఆయన హెచ్చరించారు.
ఇరాన్ కు సాంకేతిక సహకారం, యుద్ధ సామగ్రి సమకూర్చడంలో రష్యా ముందుంది. దీంతో అగ్రరాజ్యాన్ని ఢీకొట్టే విషయంలో వెనుకడుగు వేసే ప్రసక్తేలేదనే ధోరణితో ఇరాన్ ఉక్కు పిండంగా మారిందని సమాచారం. శాటిలైట్ సిగ్నళ్లతో నియంత్రించడానికి వీలులేని విధంగా షార్ట్ రేంజ్ ఫైబర్ ఆప్టిక్ డ్రోన్లను ప్రయోగించే విధంగా ఇరాన్ రహస్య ప్రణాళికను సిద్ధంచేసింది. వీటితో పాటు శాటిలైట్ తో నడిచే విధంగా లాంగ్ రేంజ్ డ్రోన్లను అందించేందుకు రష్యా సహరిస్తోంది. 40 కిలో మీటర్ల రేంజ్ తో లక్ష్యాలను ఖచ్చితత్వంతో చేదించే విధంగా డ్రోన్లు సమర్థవంతంగా పనిచేస్తాయి.
టెక్నాలజీతో ఆయుధాలను వినియోగించడంలో శిక్షణ ఇచ్చేందుకు రష్యా బాధ్యతగా తీసుకుంది. రష్యాలో చదువుకుంటున్న ఇరాన్ విద్యార్థుల్లో ఆసక్తి ఉన్నవారి డ్రోన్ టెక్నాలజీ వినియోగంపై అవగాహన కల్పించాలని నిఘా సంస్థ భావించింది. రష్యన్ భాష మాట్లాడగలిగే తజిక్ ప్రజలను, సిరియాలోని అలవైట్ మైనారిటీలను కూడా ఈ పనుల కోసం వినియోగించుకోవాలని ప్రణాళికను రూపొందించారు.
ఇటీవల ట్రంప్ ఇరాన్లోని ఖర్గ్ ద్వీపాన్ని స్వాధీనం చేసుకుంటామని హెచ్చరించారు.ఇరాన్పై అమెరికా సైన్యంతో నేరుగా దాడి చేస్తామనే భావనతో హెచ్చరించిన నేపథ్యంలో ఇరాన్ అప్రమత్తమైంది. అమెరికా ఎత్తుగడలను చిత్తుచేసేందుకు ఇరాన్ ప్రణాళిక రచించినట్లు సమాచారం. ఇరాన్ తీర ప్రాంతంలోని ద్వీపాల వద్ధ ఆధునిక టెక్నాలజీతో పనిచేసే డ్రోన్లను సిద్ధం చేసింది. అమెరికా పదాతి దళాలతో దాడికి ఆదేశిస్తే అమెరికాను ఎదుర్కొవడానికి ఈ డ్రోన్లు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని ఇరాన్ భావిస్తోంది.
గల్ఫ్ ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని సమాచారం. ఇరాన్ సైన్యం, ఐఆర్జీసీ తరచూ అమెరికా, దాని మిత్రదేశాలకు హెచ్చరికలు జారీ చేస్తూ వస్తున్నాయి. హర్మూజ్ జలసంధి వంటి కీలక చమురు మార్గాల భద్రతపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని పరిశీలకులు భావిస్తున్నారు.
