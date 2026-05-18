Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /అంతర్జాతీయం
  • /Trump Iran: ఇరాన్ కు ట్రంప్ మరో తీవ్ర హెచ్చరిక.. తుపాను ముందు ప్రశాంతత..

Trump Iran: ఇరాన్ కు ట్రంప్ మరో తీవ్ర హెచ్చరిక.. తుపాను ముందు ప్రశాంతత..

Iran America War Update:ఇరాన్‌కు ఇది చాలా క్లిష్టతరమైన సమయం రాబోతున్నట్టు అగ్రరాజ్యాధినేత డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ తీవ్ర హెచ్చరిక జారీ చేశారు. ఇరాన్‌పై అమెరికా దాడులను పునరుద్ధరిస్తుందని వస్తున్న వార్తల నేపథ్యంలో యూఎస్‌ నేవీ అడ్మిరల్‌తో కలిసి ఉన్న ఒక ఏఐ చిత్రాన్ని ఆయన సామాజిక మాధ్యమంలో షేర్‌ చేశారు. తుఫాన్‌తో అల్లకల్లోలంగా ఉన్న సమద్రంలో కొన్ని ఓడలు ఉన్న బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌తో వీరిద్దరూ ఉన్నారు.
Written ByTA Kiran KumarUpdated byTA Kiran Kumar
Published: May 18, 2026, 10:31 AM IST|Updated: May 18, 2026, 10:31 AM IST
Trump Iran: ఇరాన్ కు ట్రంప్ మరో తీవ్ర హెచ్చరిక.. తుపాను ముందు ప్రశాంతత..
Image Credit: Iran Trump (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ప్రపంచం అల్లకల్లోలం.. మరోసారి భారీగా తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు..!!

ప్రపంచం అల్లకల్లోలం.. మరోసారి భారీగా తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు..!!

Gold Silver Price31 min ago
2

ఇరాన్ కు ట్రంప్ మరో తీవ్ర హెచ్చరిక.. తుపాను ముందు ప్రశాంతత..

Trump56 min ago
3

Heavy Rain Alert To AP: ఏపీలో ఓవైపు పిడుగులతో కూడిన భారీ వర్షం.. మరోవైపు ఎండలు..

Ap Weather Alert1 hr ago
4

ఐపీఎల్‌లో వైభవ్ సూర్యవంశీ నయా హిస్టరీ.. అభిషేక్ శర్మ, కోహ్లీ రికార్డు బద్దలు!

Vaibhav Suryavanshi1 hr ago
5

భారీగా పెరిగిన క్రూడాయిల్ ధరలు..మరోసారి పెట్రో షాక్ తప్పదా?

Crude oil2 hrs ago