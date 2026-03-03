US - Israel - Iran War: ఇరాన్ పై అమెరికా ఇజ్రాయిల్ బాంబ్ దాడులు.. తగ్గేదేలే అంటున్న ట్రంప్..

Isreal America - Iran War: అమెరికా-ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ల మధ్య యుద్ధం తీవ్రరూపం దాలుస్తోంది. ఇది మరిన్ని ప్రాంతాలకు విస్తరిస్తోంది. నిన్న అనేక ప్రాంతాల్లో దాడులు కొనసాగాయి. ఇరాన్కు మద్దతుగా మిలిటెంట్ గ్రూపులూ రంగంలోకి దిగడంతో ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరిగాయి. ఇరాన్ ఆయుధాగారాలను అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ లక్ష్యంగా చేసుకుంటుండగా.. గల్ఫ్ దేశాల్లోని చమురు శుద్ధి కేంద్రాలపై ఇరాన్ దాడులకు దిగుతోంది. హర్మూజ్ జల సంధిలో చమురు నౌకలపైనా ఇరాన్ దాడులకు దిగుతోంది. ఈ మార్గం మీదుగానే ప్రపంచానికి 20శాతం చమురు రవాణా అవుతోంది. ఈ దాడులవల్ల ఆర్థిక వ్యవస్థలపై తీవ్ర ప్రభావం పడే అవకాశముందని ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. మరోవైపు హర్మూజ్ జల సంధికి ప్రస్తుతం చమురు సరఫరా సాఫీగా జరిగే అవకాశాలు కనిపించడం లేదు. చర్చలకు సిద్ధమని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ప్రకటించినా ఇరాన్ ససేమిరా అంది. యుద్ధం కారణంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వేల మంది విమాన ప్రయాణికులు చిక్కుకుపోయారు. తాము ఇరాన్ తోపాటు గల్ఫ్ దేశాలతో మాట్లాడుతున్నామని రష్యా వెల్లడించింది. చర్చలు జరుగుతుండగానే అమెరికా దాడులు చేయడం తమను అసంతృప్తికి గురిచేసిందని వ్యాఖ్యానించింది.
యుద్ధంలో అమెరికాతో కలిసి పని చేసేందుకు సిద్ధమని ఫ్రాన్స్, జర్మనీ ప్రకటించాయి. తమ సైన్యాన్ని పంపించబోమని బ్రిటన్ వెల్లడించింది. ఇరాన్ను నిర్ణయాత్మకంగా దెబ్బ తీస్తామని ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు తెలిపారు. ఖమేనీపై దాడి జరిగిన సందర్భంగా గాయపడిన ఆయన భార్య మన్సూరీ ఖొజాస్తే బాఘెర్జాదే మరణించారు. ఖమేనీని ఆమె 1964లో పెళ్లాడారు. వారికి ఆరుగురు పిల్లలున్నారు. ఆమె బయట ఎక్కువగా కనిపించేవారు కాదు. దాడిలో గాయపడినప్పటి నుంచి ఆమె కోమాలోనే ఉన్నారు.
ఇరాన్, ఆ దేశానికి మద్దతిస్తున్న మిలిటెంట్ గ్రూపులు.. ఇజ్రాయెల్, అరబ్ దేశాలపై దాడులు చేశాయి. కువైట్లోని అమెరికా ఎంబసీపై దాడి జరిగింది. దీంతో ఆ ప్రాంతంలో మంటలు చెలరేగాయి. ముందుగానే ఎంబసీని ఖాళీ చేయించడంతో ప్రాణ నష్టం జరగలేదని యూఎస్ తో పాటు కువైట్ తెలిసింది.
సౌదీ అరేబియాలోని దమ్మమ్లో ఉన్న ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద వాటిలో ఒకటైన రస్ తనూరా చమురు శుద్ధి కేంద్రంపై డ్రోన్లతో ఇరాన్ దాడి చేసింది. అయితే వాటిని అడ్డుకున్నామని సౌదీ రక్షణశాఖ వెల్లడించింది. కానీ ఆ ప్రాంతంలో నల్లని పొగ అలముకున్న వీడియోలు బయటకు వచ్చాయి. ప్రస్తుతానికి ఆ కేంద్రాన్ని తాత్కాలికంగా మూసి వేశారు. రస్ తనూరాలో రోజుకు 5 లక్షల బ్యారెళ్ల ముడి చమురును శుద్ధి చేస్తారు. ప్రపంచానికి దాదాపు 7శాతం చమురును ఈ కేంద్రం సరఫరా చేస్తుంది.
గల్ఫ్ ఆఫ్ ఒమన్లో మార్షల్ ఐలాండ్స్కు చెందిన చమురు రవాణా నౌక ఎంకేడీ వ్యోమ్ను బాంబుతో వచ్చిన డ్రోన్ బోట్తో ఇరాన్ పేల్చేసింది. ఈ ఘటనలో ఒకరు మరణించారు. చనిపోయిన వ్యక్తి భారతీయుడని ఒమన్ వెల్లడించింది. నౌకలోని మిగతా 21 మంది సిబ్బందిని రక్షించి మరో ఓడలోకి తరలించారు. వీరిలో 16 మంది భారతీయులు, నలుగురు బంగ్లాదేశీయులు, ఒక ఉక్రెయిన్ జాతీయుడున్నారు. కువైట్లోని అహ్మదీ చమురు శుద్ధి కేంద్రం వైపునకు దూసుకొచ్చిన రెండు డ్రోన్లను సైన్యం కూల్చేసింది. అయితే ఆ శిథిలాలు పడి ఇద్దరు కార్మికులకు గాయాలయ్యాయి. తమ దేశంలోని పౌర కేంద్రాలనూ ఇరాన్ లక్ష్యంగా చేసుకుంటోందని కువైట్ ఆరోపించింది.
ఖతార్లోని మెసయీద్, రస్ లఫాన్లలోని విద్యుత్తు కేంద్రాలపై ఇరాన్ డ్రోన్ దాడులు చేసింది. మెసయీద్లో నీటి ట్యాంకు ధ్వంసమైంది. యుద్ధం కారణంగా తాము ద్రవీకృత సహజ వాయువు (ఎల్ఎన్జీ) ఉత్పత్తిని నిలిపేస్తున్నామని ఖతార్ ఎనర్జీ ప్రకటించింది. ఇది ప్రపంచం మొత్తానికి ఎల్ఎన్జీని సరఫరా చేస్తుంది. దీంతో ఐరోపాలో ఎల్ఎన్జీ ధరలు 50% పెరిగాయి. రెండు ఇరాన్ యుద్ధ విమానాలను కూల్చేశామని ఖతార్ ప్రకటించింది. అమెరికా యుద్ధ విమానాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు చేశామని ఇరాన్ ప్రకటించింది. వివరాలను వెల్లడించలేదు. దీనిపై అమెరికా సైన్యమూ స్పందించలేదు.
తమపై ఇరాన్ ప్రయోగించిన డ్రోన్లు, క్షిపణులను అడ్డుకున్నామని యూఏఈ ప్రకటించింది. అబుధాబీపై ప్రయోగించిన వాటిలో కొన్ని పేలాయని, మరికొన్ని చోట్ల శిథిలాలు పడి మరణాలు సంభవించాయని వెల్లడించింది. దుబాయ్లోనూ పేలుడు శబ్దాలు వినిపించాయి. ఇరాక్ రాజధాని బాగ్దాద్లోని విమానాశ్రయంలో అమెరికా బలగాలపై దాడులు చేశామని ఇరాన్ అనుకూల మిలిటెంట్ గ్రూపు షియాటీ మిలీషియా సరయా ఆలియా అల్-దామ్ వెల్లడించింది. ఇర్బిల్లోని అమెరికా స్థావరంపై దాడులు చేశామని తెలిపింది. సైప్రస్లోని బ్రిటన్ స్థావరంపైనా దాడులు చేశామని వివరించింది. డ్రోన్ దాడి కారణంగా బ్రిటన్ వైమానిక స్థావరం స్వల్పంగా దెబ్బతిందని సైప్రస్ తెలిపింది.
లెబనాన్ నుంచి ఇజ్రాయెల్పైకి క్షిపణులను ప్రయోగించామని హెజ్బొల్లా వెల్లడించింది. వీటిలో ఒక ప్రొజెక్టైల్ను అడ్డుకున్నామని, మిగిలినవి ఖాళీ ప్రదేశాల్లో పడ్డాయని ఇజ్రాయెల్ తెలిపింది. ప్రతిగా తాము జరిపిన దాడుల్లో 31 మంది మరణించారని, 149 మంది గాయపడ్డారని వివరించింది. బీరుట్లో పేలుళ్ల శబ్దాలు వినిపించాయని ప్రత్యక్ష సాక్షులు తెలిపారు. యుద్ధం మొదలైనప్పటి నుంచి తమ సైనికులు నలుగురు మరణించారని అమెరికా వెల్లడించింది.
అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడుల కారణంగా ఇరాన్లో 555 మంది మరణించారు. ఇరాన్లో మరణించిన వారిలో చైనా జాతీయుడు ఒకరు ఉన్నారు. ఇరాన్లోని 130 నగరాలపై దాడులు జరిగాయి. సోమవారం మధ్యాహ్నం ఇరాన్ రాజధాని టెహ్రాన్పై యుద్ధ విమానాలు విరుచుకుపడ్డాయి. ఇరాన్లోని నతాంజ్ అణు కేంద్రంపై ఆదివారం అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడులు చేశాయని అంతర్జాతీయ అణు ఇంధన సంస్థ ఇరాన్ రాయబారి రెజా నజాఫీ తెలిపారు. బీరుట్పై జరిపిన దాడిలో హెజ్బొల్లా నిఘా విభాగం అధిపతిగా పని చేస్తున్న కమాండర్ హుసేన్ మాక్లెడ్ మరణించాడు. దక్షిణ లెబనాన్, బీరుట్లలో ప్రజలు పాఠశాలల్లో తలదాచుకుంటున్నారు.
