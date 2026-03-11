US - Israel - Iran War: ఇరాన్ అంటే... ఇజ్రాయెల్, అమెరికాకు ఎందుకంత భయం..? దాడుల వెనక అసలు కారణం అదేనా..!

Iran - Israel - America War: ప్రపంచంలో భౌగోళికంగా ప్రత్యేక వనరులతో ఉన్న ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ దేశాలు మిత్రత్వానికి మారుపేరుగా రాణించాయి. రోజులు గడిచాయి.... పరిస్థితులు మారాయి. రెండో ప్రపంచ యుద్ధానికి ముందు 1979 వరకు ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ మధ్య సత్సంబంధాలు ఉండేవి. కానీ, ఇరాన్లో జరిగిన ఇస్లామిక్ విప్లవం సమీకరణాలను మార్చేసింది. ఆధిపత్య ధోరణి, రాజకీయంగా ఎదగాలనే ఆకాంక్ష విభేదాలు తలెత్తాయి. మత పరంగా ఇజ్రాయిల్ యూదు దేశం. ఇరాన్ షియా ముస్లిమ్ దేశం.
ఇరాన్లో రాజు మహమ్మద్ రెజా షా పహ్లవీ అమెరికా మద్దతుతో దేశాధినేత పీఠాన్ని చేజిక్కించుకోవాలని ప్రయత్నించారు. ఇది సంప్రదాయ ముస్లిం మత పెద్దలకు నచ్చలేదు. మహమ్మద్ రెజా షా తన రహస్య పోలీసు దళంతో తన ఆదిపత్యాన్ని అంగీకరించని వారిని భూస్థాపితం చేశారు. దీంతో స్థానికంగా అసంతృప్తి పెరిగింది. అంతేకాదు... ఆ సమయంలో ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నికైన ప్రధాని మొసాద్దెగ్ను అమెరికా తొలగించి మహమ్మద్ రెజా షాను గద్దెనెక్కించడంపై ఇరానియన్లలో తీవ్ర వ్యతిరేకత ఎదురైంది.
ఇరాన్ లో ఇస్లామిక్ విప్లవం ఊపందుకుంది. అమెరికా మద్దతుతో ఇరాన్ దేశాధినేతగా పీఠం చేజిక్కించుకున్న రాజు మహమ్మద్ రెజా షా పహ్లవీ విధానాలను విమర్శలకు దారితీసింది. ఇస్లామిక్ విప్లవ నాయకుడు అయాతొల్లా రుహొల్లా ఖమేనీని.. 1964లో దేశ బహిష్కరణ చేశారు. అప్పట్లో ఫ్రాన్స్ నుంచి ఆడియో క్యాసెట్ల ద్వారా ఇరాన్ దేశ ప్రజలనను ఉత్తేజ పరిచేవారు.1978లో దేశవ్యాప్తంగా భారీ నిరసనలు, సమ్మెలు మొదలయ్యాయి. ప్రజలపై సైన్యం కాల్పులు జరిపినా ఉద్యమం ఆగలేదు. పరిస్థితి చేజారిపోవడంతో 1979 జనవరిలో షా పహ్లవీ దేశం విడిచి పారిపోయారు. 1979 ఫిబ్రవరిలో ఖమేనీ ఇరాన్ చేరుకున్నారు. ఏప్రిల్లో జరిగిన రెఫరెండం ద్వారా ఇరాన్ అధికారికంగా ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్గా మారింది.
ఇరాన్ దేశంలో ప్రజాస్వామ్యం ఉన్నప్పటికీ... మతపెద్ద చేతిలోనే తుది నిర్ణయం ఉండే విధంగా రాజ్యాంగాన్ని అమల్లోకి తెచ్చారు. ఇరాన్ లో ఇస్లామిక్ విధివిధానాలతో పాలనా వ్యవహారాలు సాగాయి. ఇస్లామిక్ విప్లవం ప్రజల్లో మార్పు తీసుకొచ్చింది. మతపెద్ద చెప్పినట్లే అందరూ నడుచుకున్నారు.
ఇరాన్ లో అమెరికా పెత్తనం ఏంటని ప్రజల్లో వ్యతిరేక భావన వ్యక్తమైంది. 1979 నవంబర్లో టెహ్రాన్లోని అమెరికా రాయబార కార్యాలయంపై నిరసనకారులు దాడి చేసి 52 మంది దౌత్యవేత్తలను చాలా రోజుల పాటు బందీలుగా ఉంచుకున్నారు. అప్పటి నుంచి అమెరికా-ఇరాన్ సంబంధాలు తెగిపోయాయి. అంతేకాదు ముస్లిం పవిత్ర స్థలమైన అల్-అక్సా మసీదు ఉన్న జెరూసలేంను ఇజ్రాయెల్ ఆక్రమించిందని, దాన్ని విముక్తి చేయడమే తమ లక్ష్యమని ఖొమేనీ ప్రకటించారు. ఇజ్రాయెల్ ఒక అక్రమ దేశం అన్నారు. దీంతో ఇరు దేశాల మధ్య సంబంధాలు తెగిపోయాయి.
ఈ పరిణామాలతో ఇరాన్ దేశ ప్రజల్లోనూ... పాలకుల్లోనూ అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దేశాలంటే వ్యతిరేకత భావన వ్యక్తమైంది. ఇజ్రాయెల్ను ఒక దేశంగా గుర్తించడానికి ఇరాన్ నిరాకరిస్తోంది. ఇరాన్ నేరుగా యుద్ధం చేయకుండా ఇజ్రాయెల్ చుట్టూ ఉన్న పాలస్తీనా, గాజా , లెబనాన్ , యెమెన్ వంటి సంస్థలకు ఆయుధాలు, ఆర్థిక సాయం చేస్తోందనే వాదనలున్నాయి. అందులో నిజం ఉందని పలు పత్రాలు వెల్లడించాయి కూడా.
ఇరాన్ దేశం అనుసరిస్తున్న కుట్రపూరిత వ్యవహారాలు దేశభద్రతకు పెనుసవాలు మారుతోందిన ఇజ్రాయెల్ భావించింది. ఇరాన్ అణ్వాయుధాలను తయారు చేస్తోందని ఇజ్రాయెల్ బలంగా నమ్ముతోంది. ఇరాన్ చేతిలో అణు బాంబులు ఉంటే తమ మనుగడకే ప్రమాదమని భావించిన ఇజ్రాయెల్ గతంలోనే ఇరాన్ శాస్త్రవేత్తలను, అణు కేంద్రాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు నిర్వహించింది.పశ్చిమాసియాలో ఇజ్రాయెల్ దేశానికి అమెరికాకు అత్యంత విశ్వసనీయమైన భాగస్వామిగా రాణిస్తోంది. అయితే, అమెరికా జోక్యానికి కేవలం స్నేహం మాత్రమే కారణం కాదు, దీని వెనుక బలమైన భౌగోళిక రాజకీయ కారణాలు ఉన్నాయి.
ఇరాన్ పరిసరాల్లో అపారమైన చమురు నిక్షేపాలున్నాయి. ప్రపంచ దేశాలకు ఇరాన్ చమురు సరఫరా చేస్తోంది. ఇరాన్ తన క్షిపణులతో ప్రపంచానికి చమురు సరఫరా చేసే కీలక మార్గాలను మూసివేస్తే ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ కుప్పకూలుతుంది. దీన్ని అడ్డుకోవడం అమెరికాకు కీలకం.ఇరాన్ విస్తరణ వాదాన్ని అడ్డుకోకపోతే సౌదీ అరేబియా వంటి ఇతర అరబ్ మిత్రదేశాల భద్రత ప్రమాదంలో పడుతుంది. ఇది రష్యా, చైనాల ప్రభావం ఆ ప్రాంతంలో పెరగడానికి దారితీస్తుంది. ఇరాన్ అణు సామర్థ్యం సాధిస్తే పశ్చిమాసియాలో అణ్వాయుధాల పోటీ మొదలవుతుంది. అందుకే అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ప్రభుత్వం ఇరాన్పై కఠిన ఆంక్షలు విధించింది.
ఇరాన్ దేశంలో యుద్ధసామగ్రి తయారు కాకూడదని, అణు సామర్థ్యం పెరగకుండా చూడాలని అమెరికా భావిస్తోంది. తన భావజాలానికి అత్యంత సన్నిహిత సారూప్యత ఉన్న ఇజ్రాయెల్ తో అమెరికా జతకట్టింది. ఇజ్రాయెల్ కు అవసరమైన యుద్ధ సామగ్రి, ఆర్థిక సాయంతో అమెరికా అండదండలు అందిస్తోంది.
ఇజ్రాయెల్ ఉనికిని కాపాడేందుకు అమెరికా విశ్వప్రయత్నాలు చేస్తోందని ఇరాన్ లో ఇస్లామిక్ సంస్థ అధినేత ఖమేని తరచూ ప్రస్తావించేవారు. ఇటీవల జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలోనూ ఖమేని ప్రసంగంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు.
ఫిబ్రవరి 17వ తేదీన జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్, ఇస్లామిక్ మత గురువు అయతుల్లా అలీ ఖమేని సందేశం అంతరార్థం అమెరికా ఆగ్రహానికి ఆజ్యం పోసినట్లైంది. ఇరాన్ లో ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ ను ఎవ్వరూ ఏమీ చేయలేరని, అమెరికా పతనంవైపు పరుగులు తీస్తోందని, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ విధి విధానాలలను ఆదేశ ప్రజలే... 50 శాతంపైగా విశ్వసించడంలేదని ఖమేని ప్రస్తావించారు. 47 ఏళ్లుగా సాగుతున్న ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ ను ఏమీ చేయలేకపోయామనే ఆవేదన అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ లో వ్యక్తమైందనే విషయాన్ని ఖమేని ప్రస్తావించి, అమెరికా ఎత్తుగడను హేళన చేశారు.
అమెరికా ఉద్ధేశపూర్వకంగా ఇరాన్ పై యుద్ధం చేయకుండా.... ఇజ్రాయెల్ కు సంపూర్ణ మద్ధతు ప్రకటించింది. సంపూర్ణ ఆయుధ, సాంకేతిక సహకారంతో ఇరాన్ పై విరుచుకుపడే విధంగా అమెరికా ఉసిగొల్పింది. అమెరికా అండదండలతో ఇజ్రాయెల్ ఆపరేషన్ లయన్స్ రోర్ - సింహగర్జన పేరుతో యుద్ధం చేపట్టింది. లక్ష్యానుగుణంగా... ఇస్లామిక్ మతగురువు ముఖ్యులతో భేటీ అయ్యే స్థావరంపై బంకర్ బ్లాస్టర్ బాంబుల వర్షం కురిపించడంతో అనుకున్న లక్ష్యాన్ని తొలిరోజే నెరవేర్చగలిగారు.
ఇజ్రాయెల్ సైన్యం ఇరాన్లోని క్షిపణి కేంద్రాలపై భారీ దాడులు ప్రారంభించింది. ఇరాన్ అణు కార్యక్రమం వేగవంతం కావడంతో ఘర్షణ తారాస్థాయికి చేరింది. అమెరికా తన నావికా దళాలను గల్ఫ్ ప్రాంతంలో మోహరించి ఇజ్రాయెల్కు వెన్నుదన్నుగా నిలుస్తోంది. ఈ యుద్ధం కేవలం రెండు దేశాల మధ్య భూభాగం కోసం మాత్రం కాదు. ఇది సిద్ధాంతాలకు, ప్రాంతీయ ఆధిపత్యానికి, భవిష్యత్ అణు భద్రతకు మధ్య జరుగుతున్న పోరాటంగా పరిశీలకులు భావిస్తున్నారు.
శతృదేశంపై పగబడితే... అమెరికా తిరుగులేని విజయం సాధిస్తుందనే ధీమా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ లో వ్యక్తమైంది. ఇజ్రాయెల్ తో కలిసి అమెరికా జరిపిన ఆపరేషన్... ప్రపంచాన్నే పరేషాన్ చేసింది. ఇరాన్ సుప్రీం, ఇస్లామిక్ మతగురువు అయతుల్లా అలీ ఖమేని భేటీ స్థావరంపై బాంబుల వర్షంతో వైమానిక దళం విరుచుకుపడింది.
ఈ వైమానిక దాడిలోఇరాన్ సుప్రీం ఖమేనీతోపాటు, ఇరాన్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ అత్యున్నతాధికారి, ఖమేనీ భద్రతా సలహాదారు మేజర్ జనరల్ మహమ్మద్ పాక్పౌర్ మరణించారు. ఖమేనీ మరణంతో టెహ్రాన్లో కొందరు భవనాల పైకి వచ్చి సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. మరోవైపు వేల మంది నిరసన ప్రదర్శనలు నిర్వహించారు. షియా ముస్లింల ప్రధాన ఆధ్మాత్మిక కేంద్రమైన మషాద్లో జెండాను అవనతం చేశారు. ఖమేనీపై దాడుల వివరాలను ఇజ్రాయెల్ రక్షణ దళం వెల్లడించింది. వైమానిక దాడుల్లోనే ఆయన మరణించారని పేర్కొంది. డజన్ల సంఖ్యలోని సైనిక స్థావరాలపై విస్తృత స్థాయిలో, సమన్వయంతో అమెరికాతో కలిసి దాడులు చేశామని తెలిపింది. ఇరాన్లోని బాలిస్టిక్ క్షిపణి కేంద్రాలపై అమెరికా శక్తివంతమైన బాంబర్లను ప్రయోగించింది.
ప్రపంచానికే శాంతి దూతగా స్వయంగా ప్రకటించుకున్న అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్.... విధ్వంసానికి కారకుడయ్యారనే విమర్శలు వెల్లువెత్తున్నాయి. యుద్ధాలు జరగకుండా... శాంతి సామరస్యతను ప్రోత్సహించాల్సిన అగ్రరాజ్యం... పొరుగుదేశాలపై విచక్షణారహితంగా విరుచుకుపడటం దారుణమనే విమర్శలున్నాయి. ఇరాన్ - ఇజ్రాయెల్ దేశాల మధ్య యుద్ధ తీవ్రత... ప్రపంచ దేశాలను వణికిస్తోంది. ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్, అరబ్ దేశాల్లో బతుకు తెరువుకోసం వెళ్లిన ప్రవాసభారతీయులు ప్రాణభీతితో విలవిల్లాడుతున్నారు. ఆదిపత్యంకోసం ఆరాటపడకుండా... చర్చలతో శాంతిని నెలకొల్పాలని ప్రపంచదేశాల అధినేతలు సూచిస్తున్నారు.
(రచయత - మునిరాజ్ - తంజావూరు కిరణ్ కుమార్ శర్మ జీ న్యూస్ డెస్క్)
