Drone Crashes: పర్షియన్ గల్ఫ్‌లో అమెరికాకు భారీ షాక్.. రూ. 2,200 కోట్ల డ్రోన్ గల్లంతు!

US Military Drone Crashes: పార్షియన్ గల్ఫ్‌లో అమెరికాకు సంబంధించిన భారీ డ్రోన్ గల్లంతయింది.. అత్యధిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కలిగిన ఈ డ్రోన్ గల్లంతవ్వడం ఇప్పుడు చర్చనీ అంశానికి దారితీస్తోంది. అసలు ఈ డ్రోన్ ఎక్కడ గల్లంతయింది? ఇలా అవ్వడానికి గల కారణాలు మనం ఎప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 15, 2026, 05:09 PM IST

US Military Drone Crashes Telugu: గల్ఫ్ ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తత మరోసారి పదాక స్థాయికి చేరిందని భావించవచ్చు.. ప్రపంచంలోనే అత్యంత అధునాతనమైన  సెక్యూరిటీ డ్రోన్లలో ఒకటిగా చెప్పుకునే అమెరికన్‌కు చెందిన MQ-4C ట్రైటాన్ (MQ-4C Triton) డ్రోన్ గల్లంతైనట్లు అగ్రరాజ్యం అధికారికంగా ధ్రువీకరించింది. ఈనెల తొమ్మిదో తేదీన అంతర్జాతీయ గగన తలంలో నిఘా నిఘా నిర్వహిస్తున్న సమయంలో ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. అసలు ఈ డ్రోన్లు ఎక్కడికి వెళ్లాయి? ఎలా మాయమయ్యాయి? దీనికి గల కారణాలేంటి? మనం ఇప్పుడు పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం..

వివిధ అంతర్జాతీయ వార్తా కథనాల ప్రకారం..  ఈ భారీ అన్-మ్యాన్డ్ ఏరియల్ వెహికల్ (UAV) పర్షియన్ గల్ఫ్‌లోని హార్ముజ్ జలసంధి సమీపంలో గగనతల నిఘాలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఇదే సమయంలో అకస్మాత్తుగా రాడార్ తో సంబంధాలు తెగిపోయాయని. అనంతరం అది సముద్రంలో కూలిపోయిందని అమెరికా రక్షణ శాఖ వర్గాలు వెల్లడించాయి. దీని విలువ భారత కరెన్సీలో సుమారు 2 200 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా.. అసలు ఇలా కూలిపోవడానికి అసలు కారణాలు ఏవై ఉంటాయో తెలుసా? ఇది తెలుసుకున్న చాలామంది నిపుణులు ఆశ్చర్యానికి గురైనట్లు తెలుస్తోంది..

MQ-4C ట్రైటాన్ ప్రత్యేకత తెలుసుకుంటే ఆశ్చర్యపోతారు. ఈ డ్రోన్లు సాధారణమైన వాటికంటే చాలా శక్తివంతమైనవి. ఇది అమెరికా నౌకాదళం కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన నిఘవ్యవస్థగా చెప్పుకుంటారు. ఇది సముద్ర మట్టానికి 55 వేల అడుగుల కంటే ఎక్కువ ఎత్తులో నిరంతరాయంగా 24 గంటల పాటు ఎగర గలిగే ప్రత్యేకమైన సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి. వేల మహిళ పరిధిలో సముద్ర ప్రాంతాన్ని, ఓడల కదలికలను అత్యంత స్పష్టంగా చిత్రీకరించగలిగే కెమెరాలతో పాటు ప్రత్యేకమైన సెన్సార్లు కూడా ఇందులో ఉంటాయి. దీని రెక్కల విస్తీర్ణం దాదాపు బోయింగ్ 737 విమానంతో సమానంగా ఉంటుంది.

ఈ డ్రోన్ కూలిపోవడానికి గల కారణాలపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. సాంకేతిక లోపం వల్ల కూలిందా లేదా ప్రత్యర్థి దేశాలు ఏవైనా క్షిపని దాడులు చేశాయా అన్న కోణంలో అమెరికా దర్యాప్తు చేస్తోంది. గతంలో కూడా ఇదే ప్రాంతంలో ఇరాన్ దళాలు అమెరికా డ్రోన్లను కూల్చివేసిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. తాజా ఘటన గల్ఫ్ దేశాల్లో యుద్ధమేఘాలను కమ్ముకునేలా చేస్తోంది. ప్రస్తుతం కూలిన డ్రోన్ శకలాల కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ ఘటనతో అరేబియా మహాసముద్రంతో పాటు పార్షియన్ గల్ఫ్ ప్రాంతాల్లో అమెరికా తన నౌకదలాన్ని మరింత అప్రమత్తం చేసింది.

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

