Trump on Green land: గ్రీన్ లాండ్ మాదేనంటున్న అమెరికా.. కాలుపెడితే ఖతం అంటున్న డెన్మార్క్..

America - Green Land Issue: అమెరికా, డెన్మార్క్ ల మధ్య గ్రీన్లాండ్ వివాదం ముదురుతోంది. గ్రీన్ ల్యాండ్ ను ఎలాగైనా స్వాధీనం చేసుకుంటామని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. అక్కడి ప్రజలకు నచ్చినా, నచ్చకపోయినా ఈ విషయంలో ముందుకెళతామన్నారు. లేనిపక్షంలో ఆ ప్రాంతాన్ని రష్యా లేదా చైనా స్వాధీనం చేసుకుంటాయని ఆరోపించారు. రష్యా, చైనాలను తమ పొరుగు దేశాలుగా ఉండటాన్ని కోరుకోవడం లేదని వైట్హౌస్ వేదికగా ట్రంప్ ప్రకటించారు. చర్చల ద్వారా గ్రీన్లాండ్ను పొందాలని తాము అనుకున్నామని.. కానీ అది సాధ్యం కాకపోవడంతో కఠిన మార్గాలను అనుసరించాల్సి వస్తుందన్నారు. 5 వందల ఏళ్ళ క్రితం మొదటి సారి డెన్మార్క్ గ్రీన్ ల్యాండ్ చేరినంత మాత్రాన అది వారి రాజ్యం కాదన్నారు ట్రంప్.
గతవారం వెనుజులాపై సైనిక చర్యను దిగిన అగ్రరాజ్యం అమెరికా కన్ను ఇప్పుడు ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద దీవి గ్రీన్లాండ్పై పడింది. గ్రీన్ ల్యాండ్ను చేజక్కించుకునేందుకు ట్రంప్ ప్రయత్నాలను ప్రారంభించారు. ఇందుకోసం సామ, దాన, భేద, దండోపాయాలు ఉపయోగిస్తున్నారు. తొలుత గ్రీన్ ల్యాండ్ను కొంటామంటూ ప్రపోజల్ పెట్టింది. ఇందులో భాగంగా ట్రంప్ ప్రభుత్వం గ్రీన్లాండ్లో నివసిస్తున్న మొత్తం 57వేల మంది జనాభాలో ఒక్కొక్కరికి పదివేల డాలర్ల నుంచి లక్ష డాలర్ల వరకు వెచ్చించేందుకు సిద్ధమైంది. మొత్తంగా 53 వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టనున్నారు.
వారికి డబ్బులు ఇవ్వడమే కాదు గ్రీన్లాండ్ నుంచి అమెరికాకు తరలి వెళ్లేలా ఏర్పాట్లు చేయనున్నట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఇటీవల, ట్రంప్ గ్రీన్లాండ్ను కొనుగోలు చేస్తామని ప్రకటించారు. ఆ ప్రకటనకు అనుగుణంగానే గ్రీన్లాండ్ వాసులకు ఈ మొత్తాన్ని ముట్టజెప్పనున్నారు. నగదు చెల్లింపులతో పాటు దౌత్య ఒప్పందాలు, సైనిక శక్తి వినియోగం వంటి అంశాలను పరిశీలిస్తున్నారు. గ్రీన్లాండ్ ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద దీవి. 1953లో డెన్మార్క్లో భాగంగా మారింది. అయితే 2009లో దానికి విస్తృత స్వయంపాలిత ప్రతిపత్తి దక్కింది. దాని ప్రకారం గ్రీన్లాండ్ వాసులు రిఫరెండం ద్వారా పూర్తి స్వాతంత్య్రం పొందవచ్చు కూడా. కాకపోతే అదిప్పటికీ డెన్మార్క్ నియంత్రణలోనే ఉంది.
కాగా గ్రీన్ ల్యాండ్ లో అడుగుపెడితే కాల్చిపరేస్తామని అమెరికాకు డెన్మార్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చింది. గ్రీన్లాండ్ జోలికి వస్తే చూస్తూ ఉరుకోబోమని డెన్మార్క్ రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ హెచ్చరికలు చేసింది.గ్రీన్లాండ్ విషయంలో డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలను ఖండించింది. ఒకవేళ గ్రీన్లాండ్లోకి అమెరికా చొరబడితే సైన్యం ముందు కాల్పులు జరిపి తర్వాత ప్రశ్నలు అడుగుతామని బదులిచ్చింది. 1952 సైనిక నిబంధన ప్రకారం ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల కోసం ఎదురు చూడకుండానే చొరబాటుదారులపై దాడి చేయొచ్చంటోంది. ఆ నిబంధన ఇంకా అమల్లోనే ఉందని డెన్మార్క్ గుర్తు చేసింది.
గ్రీన్లాండ్పై ట్రంప్ ఆసక్తి వెనక బోలెడన్ని కారణాలున్నాయి. యూరప్, ఉత్తర అమెరికా ఖండాలకు అది సరిగ్గా మధ్యలో ఉంటుంది. దాంతో అమెరికా సైన్యానికి వ్యూహాత్మకంగా ఈ ప్రాంతం చాలా కీలకం. అంతేగాక ఖండాంతర క్షిపణుల ముందస్తు హెచ్చరికల వ్యవస్థ ఏర్పాటుకు కూడా ఇది అత్యంత అనువైనది. వాయవ్య గ్రీన్లాండ్లోని పిటుఫిక్లో అమెరికాకు ఇప్పటికే సైనిక స్థావరముంది. ఇక్కడి నుంచి రష్యా నావికా దళ కదలికలపై అమెరికా అనునిత్యం స్పష్టంగా కన్నేసి ఉంచవచ్చన్నది ప్లాన్ చేస్తోంది.
గ్రీన్లాండ్ అపారమైన ఖనిజ, చమురు, సహజవాయు నిల్వలకు ఆలవాలం. అత్యంత అరుదైనవిగా ప్రకటించిన 34 ఖనిజాల్లో గ్రాఫైట్, లిథియం వంటి ఏకంగా 25 ఖనిజాలు గ్రీన్లాండ్లో అపారంగా ఉన్నట్టు తేలింది. విద్యుత్ వాహనాల తయారీలో ఇవి చాలా కీలకమన్నది తెలిసిందే. అమెరికా ఈ ఖనిజాల కోసం చాలాకాలంగా చైనాపై ఆధారపడాల్సి వస్తోంది. చైనాపై విధించిన భారీ టారిఫ్లను కూడా అంతే వేగంగా ట్రంప్ వెనక్కు తీసుకోవడానికి ఈ ఖనిజాల ఎగుమతిపై డ్రాగన్ నిషే«ధం విధించడమే ప్రధాన కారణం. గ్రీన్లాండ్ తమకు చిక్కితే ఇకపై ఆ ఖనిజాల కోసం చైనాను బెదిరించే దురవస్థ ఉండదన్నది ట్రంప్ యోచన. ఇక గ్రీన్లాండ్లో చమురు, సహజవాయు నిల్వలు కూడా అపారంగా ఉన్నాయి. పర్యావరణ కారణాల రీత్యా వాటి వెలికితీతపై నిషేధం కొనసాగుతోంది. ఆ ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించి వాటిని కూడా సొంతం చేసుకోవాలన్నది ట్రంప్ వ్యూహం అని అంతర్జాతీయ నిపుణులు చెబుతున్న మాట.
