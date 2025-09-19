English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Trump Vs Modi: మళ్లీ తోక జాడించిన ట్రంప్.. భారత్ మళ్లీ అదే ఏడుపు..

Trump Vs Modi:అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్  మరోసారి  భారత్‌పై తన అక్కసుడు వెల్లగక్కారు.  రీసెంట్ గా భారత్‌ తో  తనకు  మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయని అన్నారు. భారత్‌  ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో తనకు మంచి స్నేహం ఉందన్నారు. ఇంతలోనే కుక్క తోక వంకర బుద్దులు ప్రదర్శించాడు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 19, 2025, 08:12 AM IST

Trump Vs Modi: డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఎపుడు ఎలా ప్రవర్తిస్తాడో ఎవరికీ అంతు చిక్కడం లేదు. తాజాగా భారత్ మిత్ర దేశం అంటూనే చూపులతో ఒకటి.. చేతల్లో మరొకటి అన్నట్టు ప్రవర్తిస్తున్నారు. భారత్ తో స్నేహం ఉన్న  వాళ్లపై ఆంక్షలు విధించాల్సి వచ్చిందన్నారు.  ప్రస్తుతం చైనా అమెరికాకు భారీ స్థాయిలో సుంకాలు చెల్లిస్తోందన్నారు.  కానీ మరిన్ని సుంకాలు విధించడానికి  సిద్ధంగా ఉన్నానన్నారు.  చమురు కొనుగోలు ఆపివేస్తేనే రష్యా దిగివస్తుందన్నారు. ప్రస్తుతం  మేం అదే చేయడానికే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నామన్నారు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌.  

బ్రిటన్ పర్యటనలో ట్రంప్, ఆ దేశ ప్రధాని కీర్​ స్టార్మర్​తో ద్వైపాక్షిక సమావేశం అనంతరం నిర్వహించిన సమావేశంలో ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్ధం విషయంలో మాస్కో అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ తనను నిరాశ పరిచారన్నారు  డొనాల్డ్ ట్రంప్. చాలా మందిని చంపుతూ పుతిన్ తనను చాలా నిరాశపరిచారన్నారు.  నిజం చెప్పాలంటే, ఉక్రేనియన్ కంటే రష్యా సైనికులు ఎక్కువ మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారన్నారు.  

ఇంకా,తాను వైట్ హౌస్ లోనే ఉండి ఉంటే ఉక్రెయిన్ లో యుద్ధం మొదలై ఉండేది కాదని ఆయన్నారు. ఇక అఫ్గనిస్థాన్‌లోని బగ్రామ్‌ ఎయిర్‌బేస్‌ను తిరిగి స్వాధీనం చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నట్లు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ తెలిపారు. చైనా అణ్వాయుధ ఉత్పత్తి కేంద్రాల నుంచి కేవలం గంట వ్యవధిలో వెళ్లవచ్చన్నారు.  మునుపటి అధ్యక్షుడు జో బైడెన్‌ ఎటువంటి ప్రయోజనం లేకుండా ఆ వైమానిక స్థావరాన్ని విడిచిపెట్టారని విమర్శించారు. చైనా భవిష్యత్తులో ఈ వైమానిక స్థావరంలో తిష్ట వేసే అవకాశం ఉందని అమెరికా అనుమానిస్తోంది. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Donald Trump India commentTrump India Trade WarTrump on India tariffsUS India trade relationsTrump press conference India

