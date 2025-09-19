Trump Vs Modi: మళ్లీ తోక జాడించిన ట్రంప్.. భారత్ మళ్లీ అదే ఏడుపు..

Trump Vs Modi: డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఎపుడు ఎలా ప్రవర్తిస్తాడో ఎవరికీ అంతు చిక్కడం లేదు. తాజాగా భారత్ మిత్ర దేశం అంటూనే చూపులతో ఒకటి.. చేతల్లో మరొకటి అన్నట్టు ప్రవర్తిస్తున్నారు. భారత్ తో స్నేహం ఉన్న వాళ్లపై ఆంక్షలు విధించాల్సి వచ్చిందన్నారు. ప్రస్తుతం చైనా అమెరికాకు భారీ స్థాయిలో సుంకాలు చెల్లిస్తోందన్నారు. కానీ మరిన్ని సుంకాలు విధించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానన్నారు. చమురు కొనుగోలు ఆపివేస్తేనే రష్యా దిగివస్తుందన్నారు. ప్రస్తుతం మేం అదే చేయడానికే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నామన్నారు డొనాల్డ్ ట్రంప్.
బ్రిటన్ పర్యటనలో ట్రంప్, ఆ దేశ ప్రధాని కీర్ స్టార్మర్తో ద్వైపాక్షిక సమావేశం అనంతరం నిర్వహించిన సమావేశంలో ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్ధం విషయంలో మాస్కో అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ తనను నిరాశ పరిచారన్నారు డొనాల్డ్ ట్రంప్. చాలా మందిని చంపుతూ పుతిన్ తనను చాలా నిరాశపరిచారన్నారు. నిజం చెప్పాలంటే, ఉక్రేనియన్ కంటే రష్యా సైనికులు ఎక్కువ మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారన్నారు.
ఇంకా,తాను వైట్ హౌస్ లోనే ఉండి ఉంటే ఉక్రెయిన్ లో యుద్ధం మొదలై ఉండేది కాదని ఆయన్నారు. ఇక అఫ్గనిస్థాన్లోని బగ్రామ్ ఎయిర్బేస్ను తిరిగి స్వాధీనం చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నట్లు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తెలిపారు. చైనా అణ్వాయుధ ఉత్పత్తి కేంద్రాల నుంచి కేవలం గంట వ్యవధిలో వెళ్లవచ్చన్నారు. మునుపటి అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ ఎటువంటి ప్రయోజనం లేకుండా ఆ వైమానిక స్థావరాన్ని విడిచిపెట్టారని విమర్శించారు. చైనా భవిష్యత్తులో ఈ వైమానిక స్థావరంలో తిష్ట వేసే అవకాశం ఉందని అమెరికా అనుమానిస్తోంది.
Read more: విడాకుల దిశగా టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్.. షాక్ కు గురి చేస్తోన్న న్యూస్..
Read more: ఒకే టైటిల్ ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ హిట్స్ అందుకుంటే.. చిరు డిజాస్టర్ అందుకున్నాడు..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.