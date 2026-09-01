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ఇరాన్ కు ట్రంప్ మాస్ వార్నింగ్.. వారిని కోలుకోలేని దెబ్బ కొడతాం..

US Iran War Update: మిడిల్ ఈస్ట్‌లో  ఉద్రిక్తతలు మరోసారి తారస్థాయికి చేరిన వేళ అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్‌ ఇరాన్‌కు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు .  అగ్ర రాజ్యం దాడులకు ధీటుగా  జోర్డాన్‌లోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఇరాన్‌ దాడులకు తెగపడింది. అయితే దీనికి ధీటుగా స్పందిస్తామని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ తాజాగా  ఇరాన్‌కు మాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. మేం వారిని గట్టిగా కొడతాం..ప్రతిస్పందన తప్పకుండా ఉంటుందన్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 01, 2026, 01:58 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 01:58 PM IST
ఇరాన్ కు ట్రంప్ మాస్ వార్నింగ్.. వారిని కోలుకోలేని దెబ్బ కొడతాం..
Image Credit: Donald Trump (ZEE Telugu News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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