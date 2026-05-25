/Trump on Hormuz: డీల్ కుదిరితేనే హార్ముజ్ ఓపెన్.. ట్రంప్ తిరకాసు..

Strait of Hormuz Conflicts on US Iran: గత మూడు నెలలుగా ఇరాన్, ఇజ్రాయిల్, అమెరికా యుద్ధం కొనసాగుతుంది. యుద్దం ప్రారంభమైన రోజే.. ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమైనీ హతం అవ్వడంతో ఇరాన్ కాళ్ల బేరానికి వస్తుందని అమెరికా భావించింది. కానీ ఇరాన్ కు చెందిన రెవల్యూషనరీ గార్డ్స్ మొక్కవోని ధైర్యంతో అమెరికాపై దాడులు కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు. ముఖ్యంగా ఇరాన్ ప్రపంచ చమురు రవాణాలో అత్యంత కీలమైన హార్మూజ్ జలసంధిని దిగ్బంధించి అమెరికాకు సవాల్ విసిరింది. మరోవైపు అమెరికా కూడా ఇరాన్ ను దిగ్బంధించే పనిలో పడింది. హార్మూజ్తో పాటు ఇతర ఇస్లామిక్ దేశాలపై దాడులతో ప్రపంచ ఆయిల్ రవాణా సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడింది. ఆ ఎఫెక్ట్ అన్ని దేశాలపై పడింది. ముఖ్యంగా హార్మూజ్ దిగ్బంధనంతో అన్ని దేశాలపై ప్రత్యక్షంగా ప్రభావం చూపిస్తున్నయి. మన దేశంలో కూడా ఆయిల్ రేట్స్, ఎల్పీజీ పెరగడంతో చివరకు సామాన్యులపై భారం పడుతుంది.
మరోవైపు ఇరాన్తో ఒప్పందం కోసం తామేమీ తొందరపడటం లేదని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. అమెరికా అధికారులు చర్చల కోసం తగినంత సమయం తీసుకోవాలని సూచించారు. ఇప్పటికే పర్షియన్ గల్ఫ్లో యుద్ధం నాటి నుంచి 15 వందల నుంచి 2వేల వరకు నౌకలు చిక్కుకుపోయి ఉన్నాయి. తక్షణమే హర్మూజ్ను తెరిచినా.. పలు కారణాలతో షిప్పింగ్ సాధారణ స్థాయికి రావడానికి చాలా సమయం పట్టే అవకాశాలున్నాయని చెబుతున్నారు.
ఇక జలసంధిలో అమర్చిన సీమైన్స్ను తొలగించడానికి ఎంతకాలం పడుతుందనేది కూడా తెలియాల్సిఉంది. అమెరికా, ఇతర దేశాల నౌకాదళాలు మైన్ స్వీపింగ్ నౌకలను ఈ ప్రాంతంలో మోహరించేందుకే చాలా సమయం పట్టొచ్చని ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ అంచనా వేసింది. చమురు ఎగుమతి ఆపరేషన్లు స్థిరపడటానికి కనీసం రెండు నుంచి మూడు నెలల సమయం పట్టొచ్చని భావిస్తున్నారు.
ఇక ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ మొజ్తబా ఖమేనీ ప్రస్తుతం రహస్య ప్రాంతంలో ఉన్నాడని అమెరికా ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. కేవలం దూతల సాయంతోనే అధికారులు, నాయకులకు ఖమేనీ సందేశాలు పంపిస్తున్నాడట. ఇరాన్కు చెందిన సీనియర్ అధికారులు కూడా ఖమేనీని నేరుగా సంప్రదించలేకపోతున్నారని... అందుకే చర్చలు ఆలస్యమవుతున్నాయని అమెరికా నిఘా వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.
