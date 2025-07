US: ట్రంప్ విసిగిపోయారు.. భారత్ ఎకానమీని నాశనం చేస్తాం : US సెనేటర్ వీడియో

Lindsey Graham Warns India Video: రష్యా నుంచి ఆయిల్ కొనుగోలు చేసే దేశాలకు యూఎస్ తీవ్రంగా హెచ్చరించింది. రష్యా నుంచి ఆయిల్ దిగుమతి చేసుకునే ఇండియా, చైనా, బ్రెజిల్ వంటి దేశాలతో ట్రంప్ విసిగిపోయారు. తక్కువ దొరికే ఆయిల్ కొని యుద్ధం కొనసాగించేందుకు సహకరిస్తున్న ఈ దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థను అమెరికా నాశనం చేస్తుందని ఆయన ఒక ఇంటర్వ్యూలో హెచ్చరికలు జారీ చేశారు .ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది.

ఇప్పటికే పలువురు అమెరికా ప్రతినిధులు కూడా ఇలాంటి హెచ్చరికలే జారీ చేశారు. ప్రధానంగా ఈ దేశాలు రష్యా అధ్యక్షుడికి యుద్ధం ఆపాలి, శాంతి చర్చలకు జరపాలని ఒప్పించాలని కూడా చెప్పాయి. కాల్పుల విరమణ కోసం ట్రంపు రష్యాకు ఇప్పటికే 50 రోజుల సమయం కూడా ఇచ్చారు. రష్యాతో వ్యాపారం చేస్తున్న దేశాలపై యుఎస్ టార్గెట్ చేసింది. ఈ దేశాలపై భారీగా సుంకాలు విధిస్తామని రిపబ్లికన్‌ పార్టీ లిండ్సే గ్రాహమ్‌ హెచ్చరించారు.

అయితే రష్యాతో వ్యాపారం చేస్తున్న దేశాలపై ఇప్పటికే 500% సుంకం కూడా విధిస్తామని ఆయన అన్నారు. ఇందులో ప్రధానంగా భారత్ తో పాటు చైనా బ్రెజిల్ దేశాల పేర్లు కూడా చేర్చారు. ఈ దేశాలు రష్యా నుంచి ఎలాంటి వస్తువులు కూడా కొనుగోలు చేయడం ఆపకపోతే ఆదేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థ పూర్తిగా నాశనం అవుతుందని ఆయన హెచ్చరించారు. ఈ దేశాలు రష్యా నుంచి ఆయిల్ కొనుగోలు చేస్తూ ఉంటే యుద్ధం కూడా కొనసాగుతూనే ఉంటుంది అలా జరగనివ్వం. ఆ దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థను తీవ్రంగా నాశనం చేస్తామని ఆయన హెచ్చరించారు.

అయితే రష్యా నుంచి చైనా 80 శాతం చమురుని దిగుమతి చేసుకుంటుంది. ఆ తర్వాత స్థానంలో భారత్, బ్రెజిల్ ఉన్నాయి. ఈ దేశాలు రష్యా నుంచి ఇలా ఆయిల్ కొనుగోలు చేస్తే అది ఆ దేశం యుద్ధం కొనసాగించడానికి సహాయపడుతుంది. అలాంటప్పుడు ఇది బ్లడ్ మనీ అవుతుంది వ్యాపారం ఆగే వరకు పుతిన్ ఆగడు అని హెచ్చరించారు.

🇺🇸🇷🇺 US Senator Lindsey Graham threatens China, India and Brazil;

"If you continue buying cheap Russian oil, we will impose tariffs and we will crush your economy"

Adds, "BRICS nations are about to have a choice between the American economy and helping Russia"

Lol, retard.

July 21, 2025