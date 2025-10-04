English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Donald Trump Coin 2026: ట్రంప్ బొమ్మతో ప్రత్యేక నాణెం.. ధ్రువీకరించిన అమెరికా ట్రెజరీ విభాగం..!!

US Independence 250 Years: అమెరికా 250వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ఒక డాలర్ స్మారణ నాణేన్ని విడుదల చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది. ట్రంప్ చిత్రంతో ఉన్న ఈ స్మారక నాణేనికి సంబంధించి ఈమధ్యే ముసాయిదా డిజైన్లను ఆన్ లైన్ లో వైరల్ అయ్యాయి. ఈ వైరల్ చిత్రాలు నిజమేనని అమెరికా ట్రేజరీ విభాగం ధ్రువీకరించింది.   

Written by - Bhoomi | Last Updated : Oct 4, 2025, 09:42 AM IST

Donald Trump Coin 2026: ట్రంప్ బొమ్మతో ప్రత్యేక నాణెం.. ధ్రువీకరించిన అమెరికా ట్రెజరీ విభాగం..!!

Donald Trump Coin 2026: 2026లో అమెరికా స్వాతంత్ర్యం 250 ఏళ్లు పూర్తిచేసుకోబోతోంది. ఈ సందర్భంగా అమెరికా ట్రెజరీ డిపార్ట్‌మెంట్ ప్రత్యేక నాణెం విడుదల చేయడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది. ఈ నాణెంపై మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఫోటో ఉండే అవకాశం ఉందని తాజాగా వెల్లడించారు. “పోరాటం, పోరాటం, పోరాటం” అనే నినాదంతో ట్రంప్ పిడికిలి ఎత్తి ఉన్న చిత్రం నాణెం డిజైన్‌లో భాగమవుతుందని ట్రెజరీ కార్యదర్శి బ్రాండన్ బీచ్ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు.

ఈ నినాదం ట్రంప్‌కు మరింత ప్రాధాన్యం కలిగింది. ఎందుకంటే గతేడాది ఆయనపై జరిగిన హత్యాయత్నం నుంచి బయటపడిన వెంటనే ట్రంప్ అదే పదాలను పలికారు. ఆ క్షణాన్ని అమెరికన్లు ధైర్యానికి ప్రతీకగా భావిస్తున్నారు. అందుకే ఈ డిజైన్‌లో ఆ భావాన్ని ప్రతిబింబించాలని అధికారులు ప్రయత్నిస్తున్నారని తెలుస్తోంది.

నాణెం వెనుక భాగంలో ట్రంప్ ప్రొఫైల్ ఫోటోతో పాటు “లిబర్టీ” అనే పదం, అలాగే “1776–2026” గుర్తులు ఉండనున్నాయి. ఇది అమెరికా స్వాతంత్ర్యం 250వ వార్షికోత్సవానికి గుర్తింపుగా నిలుస్తుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. తుది డిజైన్ ఇంకా ఖరారు కాలేదని, కానీ విడుదలైన మొదటి ముసాయిదా దేశ ప్రజాస్వామ్యానికి ప్రతీకగా నిలుస్తుందని ట్రెజరీ ప్రతినిధి ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.

ప్రస్తుతం అమెరికాలో ఖర్చు బిల్లుపై చట్టసభ సభ్యుల మధ్య విభేదాలు ఉన్నందున అనేక సమాఖ్య కార్యకలాపాలు నిలిచిపోయాయి. ప్రభుత్వ షట్‌డౌన్ ముగిసిన తర్వాత ఈ ప్రణాళికపై మరిన్ని వివరాలు వెల్లడిస్తామని ట్రెజరీ కార్యదర్శి స్పష్టం చేశారు. అమెరికా చరిత్రలో ఇదే తొలిసారి కాదు. గతంలో కూడా స్వాతంత్ర్య వేడుకల సందర్భంలో ప్రత్యేక నాణేలు విడుదలయ్యాయి. ముఖ్యంగా 1976లో 200 ఏళ్ల స్వాతంత్ర్య ఉత్సవాల సందర్భంగా జాతీయ స్థాయి పోటీ నిర్వహించి, లిబర్టీ బెల్,  చంద్రుడి డిజైన్‌తో ప్రత్యేక నాణెం విడుదల చేశారు. ఆ నాణెంపై మాజీ అధ్యక్షుడు డ్వైట్ డి. ఐసెన్‌హోవర్ చిత్రపటం ఉండేది. ఆయన 1969లో మరణించగా, 1971లో విడుదలైన $1 నాణెం ద్వారా తొలిసారి ఆయన ఫోటో ముద్రించింది. 

ఈసారి కూడా అమెరికా సెమిక్వింటెన్నియల్ (250వ స్వాతంత్ర్య వేడుక) కోసం ప్రత్యేకంగా ట్రంప్ చిత్రంతో నాణెం ముద్రించాలని కాంగ్రెస్ ముందే అనుమతించింది. ఈ వార్త బయటకొచ్చిన వెంటనే ట్రంప్ అనుచరులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వైట్ హౌస్ ప్రతినిధి కరోలిన్ లెవిట్ మాట్లాడుతూ .. “ట్రంప్ ఈ డిజైన్‌ను చూసారో లేదో తెలియదు, కానీ ఆయనకు ఇది చాలా నచ్చుతుందని నేను నమ్ముతున్నాను” అన్నారు.

అమెరికా 250 ఏళ్ల స్వాతంత్ర్య ఉత్సవాలకు ఇది ఒక ప్రత్యేక గుర్తుగా నిలవనుందనే అభిప్రాయం నిపుణులు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తుది డిజైన్‌పై అధికారిక ప్రకటన రాబోయే నెలల్లో వెలువడే అవకాశం ఉంది.

