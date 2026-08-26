/అమెరికా వెళ్లేవారికి బిగ్ షాక్..వీసా ఇంటర్వ్యూలు రద్దు.. ట్రంప్‌ సర్కార్‌ సంచలన నిర్ణయం..!

US Visa Interviews: అమెరికా వీసా ఇంటర్వ్యూలకు సిద్ధమవుతున్న వారికి ట్రంప్ ప్రభుత్వం బిగ్ షాకిచ్చింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అమెరికా రాయబార కార్యాలయాలు, కాన్సులేట్లలో వీసా సేవా అపాయింట్మెంట్లను నిలిపివేయడం లేదా వాయిదా వేయడం ప్రారంభించింది. గతంలో ఖరారు చేసుకున్న ఇంటర్వ్యూలను కూడా తిరిగి షెడ్యూల్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ట్రంప్ సర్కార్ ఈ నిర్ణయం ఎందుకు తీసుకుంది.. అసలేం జరుగుతుందో తెలుసుకుందాం.
ఈ నిర్ణయం ఎందుకు?
విదేశాల్లోని అన్ని దౌత్య కార్యాలయాల్లో పనిచేస్తున్న కాన్సులర్ అధికారులకు ప్రత్యేక శిక్షణ ఇవ్వడానికే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అమెరికా విదేశాంగ శాఖ పేర్కొంది. ప్రభుత్వ ప్రయోజనాలపై ఆధారపడి జీవించే అవకాశం ఉన్నవారిని గుర్తించడం, వీసా దరఖాస్తుదారులను మరింత వివరంగా, ఏకరీతిగా సమీక్షించడం దీని ఉద్దేశ్యమని వెల్లడైంది. అయితే, ఈ మార్పులు ఎంతకాలం కొనసాగుతాయో స్పష్టంగా తెలియలేదు.
ఇంటర్వ్యూల పునఃషెడ్యూలింగ్:
ఇప్పటికే వీసా ఇంటర్వ్యూ తేదీలను ఖరారు చేసుకున్న చాలా మంది దరఖాస్తుదారులకు, వారి అపాయింట్మెంట్లు మారనట్లు తెలియజేస్తూ ఈమెయిళ్లు అందినట్లు ఫైనాన్షియల్ టైమ్స్ నివేదించింది. కొత్త తేదీలను తర్వాత ప్రకటిస్తారని పేర్కొన్నట్లు తెలుస్తోంది.
వలసలపై ఉక్కు చర్య..:
రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చిన ట్రంప్, అక్రమ వలసలపై ఉక్కుపాదం మోపుతున్నారు. వీసాలు, గ్రీన్ కార్డులను రద్దు చేయడం, వివిధ కారణాలతో దరఖాస్తులను తిరస్కరించడం వంటి చర్యలను అమెరికా ప్రభుత్వం ముమ్మరం చేసింది. ఇటీవల, అమెరికా ప్రభుత్వం హెచ్-1బి వీసా వ్యవస్థలో ప్రధాన మార్పుల కోసం ప్రతిపాదనలను పరిశీలిస్తోంది. ఇది వేలాది మంది భారతీయ ఐటీ నిపుణులపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.
2 లక్షల వీసాల రద్దుకు ప్లాన్:
పర్యాటక, వ్యాపార వీసాలపై అమెరికాలోకి ప్రవేశించి, ఆ తర్వాత ఆశ్రయం కోరి ఇక్కడే ఉండటానికి ప్రయత్నించిన సుమారు 2 లక్షల మంది విదేశీయుల వీసాలను రద్దు చేయడానికి ట్రంప్ ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. ఈ కఠిన చర్యలు జాతీయ భద్రత కోసమేనని ట్రంప్ వాదిస్తున్నారు. అయితే, మానవ హక్కుల సంస్థలు ట్రంప్ వలస విధానాలను తీవ్రంగా విమర్శిస్తూ, చట్టబద్ధమైన వలసలకు ఆయన కొత్త అడ్డంకులను సృష్టిస్తున్నారని ఆరోపిస్తున్నాయి.
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