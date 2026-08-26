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అమెరికా వెళ్లేవారికి బిగ్ షాక్..వీసా ఇంటర్వ్యూలు రద్దు.. ట్రంప్‌ సర్కార్‌ సంచలన నిర్ణయం..!

US Visa Interviews: అమెరికా వీసా కోసం ఇంటర్వ్యూలకు రెడీ అవుతున్న వారికి ట్రంప్ సర్కార్ బిగ్ షాకిచ్చింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అమెరికా రాయబార కార్యాలయాలు, కాన్సలేట్లలో వీసా సేవల అపాయింట్ మెంట్లను వాయిదా వేయడం ప్రారంభించింది. ఇప్పటికే ఖరారు అయిన ఇంటర్వ్యూలను కూడా రీషెడ్యూల్ చేస్తున్నట్లు సమాచారం.

Written ByBhoomi
Published: Aug 26, 2026, 10:07 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 10:07 AM IST
అమెరికా వెళ్లేవారికి బిగ్ షాక్..వీసా ఇంటర్వ్యూలు రద్దు.. ట్రంప్‌ సర్కార్‌ సంచలన నిర్ణయం..!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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అమెరికా వెళ్లేవారికి బిగ్ షాక్..వీసా ఇంటర్వ్యూలు రద్దు.. ట్రంప్‌ సర్కార్‌ సంచలన నిర్ణయం..!
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