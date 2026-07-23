Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /అంతర్జాతీయం
  • /బాస్‌కు మానవత్వంతో కిడ్నీ దానం చేసిన ఉద్యోగిని.. ప్రాణ కాపాడితే ఉద్యోగం ఊడదీశారు..!

బాస్‌కు మానవత్వంతో కిడ్నీ దానం చేసిన ఉద్యోగిని.. ప్రాణ కాపాడితే ఉద్యోగం ఊడదీశారు..!

Woman Donated Kidney To Boss: అమెరికాలోని ఒక మహిళా ఉద్యోగి కథ మరోసారి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. తన బాస్ ప్రాణాలను కాపాడటానికి కిడ్నీ దానం చేయగా.. రిటర్న్‌గా మంచి గిఫ్ట్ ఇవ్వాల్సిన కంపెనీ మాత్రం ఉద్యోగం నుంచి తొలగించింది. ఈ వ్యవహారం కోర్టుకు చేరగా.. ఆ తర్వాత ఇరుపక్షాల మధ్య రాజీ మార్గం ద్వారా కేసు పరిష్కారం అయింది.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 23, 2026, 12:51 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 12:51 PM IST
బాస్‌కు మానవత్వంతో కిడ్నీ దానం చేసిన ఉద్యోగిని.. ప్రాణ కాపాడితే ఉద్యోగం ఊడదీశారు..!

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
బాస్‌కు మానవత్వంతో కిడ్నీ దానం చేసిన ఉద్యోగిని.. ప్రాణ కాపాడితే ఉద్యోగం ఊడదీశారు..!
Woman Donated Kidney To Boss5 min ago
2
Bhogapuram airport21 min ago
3
Nokia 123 Shield23 min ago
4
Hyderabad29 min ago
5
Zodiac signs1 hr ago