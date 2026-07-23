Woman Donated Kidney To Boss: తాను పనిచేసే కంపెనీ బాస్కు ప్రాణాపాయం ఉందని తెలిసిన ఓ మహిళా ఉద్యోగి దయతో ముందుకు వచ్చింది. ఏకంగా తన సొంత కిడ్నీని దానం చేసి బాస్ ప్రాణాలు నిలబెట్టింది. కానీ.. ఆ బాస్ మాత్రం కోలుకున్న కొద్ది రోజులకే ఆ ఉద్యోగిని చేసిన త్యాగం మర్చిపోయారు. కిడ్నీ దానం చేసిందనే కృతజ్ఞత లేకుండా దారుణంగా మోసం చేస్తూ.. ఉద్యోగం నుంచి తొలగించి ఇంటికి పంపించారు. మానవత్వాన్ని చాటుకున్న ఆ మహిళకు ఎదురైన ఈ దారుణ అనుభవం 2011 లో జరిగినా.. మరోసారి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఆ కంపెనీ బాస్పై నెటిజన్లు తీవ్రస్థాయిలో ఫైర్ అవుతున్నారు.
అగ్రరాజ్యం అమెరికాలోని న్యూయార్క్కు చెందిన డెబ్బీ స్టీవెన్స్ (Debbie Stevens) అనే 47 ఏళ్ల మహిళ ఒక ప్రముఖ కార్ల డీలర్షిప్ సంస్థలో పనిచేసేది. ఆ సమయంలో ఆమె బాస్ జాకీ బ్రూసియా అనారోగ్యంతో బాధపడుతోంది. వైద్యులు కిడ్నీ మార్పిడి అవసరం అని సూచించారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న డెబ్బీ.. ఎలాగైనా తన బాస్కు సహాయం చేయాలని నిర్ణయించుకుంది. అయితే ఆమె కిడ్నీ నేరుగా ఆమె బాస్కి మ్యాచ్ కాకపోవడంతో వైద్యులు మరొక ప్రణాళిక చెప్పారు. డెబ్బీ తన కిడ్నీని వేరే వ్యక్తికి దానం చేయగా.. ఆ మార్పిడి (Chain donation) ద్వారా బాస్కి మరొకరి వద్ద నుంచి తగిన కిడ్నీ లభించేలా చేశారు. ఈ విధంగా డెబ్బీ ఉదారత వల్లే బాస్కు కొత్త జీవితం లభించింది. ఆ సమయంలో డెబ్బీ నిర్ణయంపై ప్రశంసల వర్షం కురిసింది. అయితే ఆ తరువాతే ఆమె జీవితంలో బిగ్ట్విస్ట్ చోటు చేసుకుంది.
సర్జరీ పూర్తయ్యాక బాస్ పూర్తిగా కోలుకున్నా.. కిడ్నీ దానం చేసిన తర్వాత డెబ్బీ కోలుకోవడంలో తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడింది. ఆమెను కొంతకాలం విశ్రాంతి తీసుకోవాలని వైద్యులు సూచించారు. అయితే ఆమె పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుని సెలవు ఇవ్వాల్సిన యజమాని.. బదులుగా వేధించడం మొదలుపెట్టారు. తన ఆరోగ్యాన్ని పణంగా పెట్టి సహాయం అందించినా.. కంపెనీ నుంచి ఎలాంటి సపోర్ట్ లభించలేదని డెబ్బీ వాపోయింది. శస్త్రచికిత్స నుంచి కోలుకోవడానికి కొంత సమయం పడుతుందని.. తనకు సెలవు కావాలని కోరగా.. కానీ బాస్ మాత్రం ఏమాత్రం కనికరం లేకుండా ఆమెను ఉద్యోగం నుంచి తొలగించారు.
తన బాస్ జాకీ బ్రూసియా తన పట్ల సరిగా ప్రవర్తించలేదని డెబ్బీ ఆరోపించింది. తాను కోలుకుంటున్న సమయంలో సెలవు తీసుకున్నందుకు తనను ఎగతాళి చేస్తూ మాట్లాడరని ఆవేదన వ్యక్తం కూడా తనకు కష్టతరం చేశారని ఆమె ఆరోపించింది. ప్రాణాలు కాపాడినందుకు రిటర్న్గా తనకు జరిగిన అవమానంతో డెబ్బీ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురైంది. తన ఆరోగ్యంతో పాటు, ఉపాధిని కూడా కోల్పోవడంతో మానసికంగా కుంగిపోయింది. దీనిపై తీవ్ర అన్యాయం జరిగిందని న్యాయం కోసం మానవ హక్కుల కమిషన్ను, కోర్టును ఆశ్రయించింది. డెబ్బీకి, కంపెనీకి మధ్య న్యాయపరమైన ప్రక్రియ చాలా కాలం పాటు కొనసాగింది. చివరకు 2014లో ఇరు పక్షాలు రాజీ మార్గం ద్వారా కేసును పరిష్కరించుకున్నాయి. అయితే ఎలా రాజీ కుదిరిందనే విషయాలను బయటకు వెల్లడించలేదు. ఆ తర్వాత కేసు క్లోజ్ అయింది. ఈ పాత కేసు మళ్లీ వైరల్ అవుతుండగా.. ప్రాణం పోసిన వ్యక్తినే వీధిలోకి నెట్టిన ఆ బాస్ నైజంపై నెటిజన్లు తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడుతున్నారు. ఇంతటి స్వార్థపూరితమైన మనుషులు కూడా ఉంటారా? అంటూ సోషల్ మీడియా వేదికగా తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.