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Earthquake: వెనిజులాను కుదిపేసిన భూకంపం.. అసలు కారణాలేంటి? విపత్తు నిర్వహణలో భారత్ ఇంకా ఏం మెరుగుపర్చుకోవాలి?

Venezuela Earthquakes: దక్షిణ అమెరికా దేశమైన వెనిజులాలో నిమిషాల వ్యవధిలో సంభవించిన రెండు భారీ భూకంపాలు తీవ్ర విధ్వంసాన్ని సృష్టించాయి. ఈ ప్రకృతి విపత్తు ధాటికి దేశ రాజధాని కారకాస్‌లోని పలు బహుళ అంతస్తుల భవనాలు, నివాస సముదాయాలు కుప్పకూలిపోయాయి. అసలు భూకంపాలు ఎందుకు సంభవిస్తాయి? దీని వెనుక గల కారణాలేంటి? అనేది ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 25, 2026, 05:00 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 05:06 PM IST
Earthquake: వెనిజులాను కుదిపేసిన భూకంపం.. అసలు కారణాలేంటి? విపత్తు నిర్వహణలో భారత్ ఇంకా ఏం మెరుగుపర్చుకోవాలి?
Image Credit: Venezuela Earthquake Raises Questions Is India Ready for a Major Seismic Disaster (source-file)Source: Bureau

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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వెనిజులాను కుదిపేసిన భూకంపం.. విపత్తు నిర్వహణలో భారత్ ఇంకా ఏం మెరుగుపర్చుకోవాలి?
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