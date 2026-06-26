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Venezuela: భూకంపాల దెబ్బకు వెనిజులా అతలాకుతలం.. 235 మందికి పైగా మృతి.. 40 వేల మంది ఆచూకీ గల్లంతు!

Venezuela Earthquake: దక్షిణ అమెరికా దేశం వెనిజులాను వరుస భూకంపాలు అతలాకుతలం చేశాయి. 7.2, 7.5 తీవ్రతతో సంభవించిన రెండు శక్తివంతమైన భూకంపాల కారణంగా భారీ ప్రాణనష్టం, ఆస్తినష్టం చోటుచేసుకుంది. ఇప్పటివరకు కనీసం 235 మంది మృతి చెందినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 26, 2026, 02:47 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 02:47 PM IST
Venezuela: భూకంపాల దెబ్బకు వెనిజులా అతలాకుతలం.. 235 మందికి పైగా మృతి.. 40 వేల మంది ఆచూకీ గల్లంతు!
Image Credit: Venezuela Earthquake Updates 235 Dead 40000 People Missing Emergency Declared (source-file)Source: Bureau

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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