Venezuela President Wife: అందగత్తెలున్న దేశంపై కన్నేసిన ట్రంప్..వెనిజులా అధ్యక్షుడి భార్యని కూడా అలా చేయడం ఎందుకు?

Venezuela President Wife Trump: ప్రపంచ రాజకీయ యవనికపై పెను సంచలనం చోటుచేసుకుంది. శనివారం అమెరికా 'ఆపరేషన్ అబ్సొల్యూట్ రిసాల్వ్' (Operation Absolute Resolve) పేరుతో అమెరికా సైన్యం వెనిజులాపై ఆకస్మిక దాడి చేసి, ఆ దేశ అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురో, ఆయన భార్య సిలియా ఫ్లోర్స్లను అదుపులోకి తీసుకుంది. అయితే మదురో భార్యను కూడా నిర్భంధించి తీసుకెళ్లడాన్ని ప్రపంచ దేశాలు తప్పుబడుతున్నాయి.
అసలేం జరిగింది?
శుక్రవారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత అమెరికా వైమానిక దళం వెనిజులా రాజధాని కారకాస్పై బాంబుల వర్షం కురిపించింది. ప్రధానంగా సైనిక స్థావరాలు, కీలక ప్రభుత్వ భవనాలే లక్ష్యంగా ఈ దాడులు జరిగాయి. దాడులు జరిగిన కొద్దిసేపటికే మదురో దంపతులను అమెరికా సైన్యం బందీలుగా పట్టుకుంది. "మదురో దంపతులను న్యూయార్క్కు తరలిస్తున్నాం" అంటూ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సోషల్ మీడియా వేదికగా అధికారికంగా ప్రకటించి ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యపరిచారు.
అమెరికా చర్యకు వెనుక ఉన్న ప్రధాన కారణాలు
డొనాల్డ్ ట్రంప్, అమెరికా ప్రభుత్వం ఈ దాడికి ప్రధానంగా 'మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా'ను కారణంగా చూపుతున్నాయి. అమెరికాలోకి భారీగా డ్రగ్స్ పంపిస్తున్న ముఠాలకు మదురో సూత్రధారి అని అమెరికా ఆరోపిస్తోంది.
2020లోనే మదురోపై న్యూయార్క్ కోర్టులో అభియోగాలు నమోదయ్యాయి. అతని సమాచారం కోసం గతంలోనే మిలియన్ల డాలర్ల రివార్డును కూడా ప్రకటించారు. వెనిజులాలో మదురో పాలన నియంతృత్వంగా మారిందని, దానిని అంతం చేయడమే తమ లక్ష్యమని అమెరికా వాదిస్తోంది.
ప్రపంచ దేశాల్లో కొన్ని అనుకూలంగా మాట్లాడుతుండగా. మరికొన్ని వ్యతిరేక భావాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ఈ దాడి అంతర్జాతీయ దౌత్య సంబంధాలను కుదిపేస్తోందని ఆయా దేశాలు భయపడుతున్నాయి. రష్యా, చైనా, ఇరాన్, క్యూబా వంటి దేశాలు అమెరికా చర్యను తీవ్రంగా వ్యతిరేకించాయి. ఇది ఒక దేశ సార్వభౌమాధికారంపై జరిగిన దాడి అని, ఐక్యరాజ్యసమితి వెంటనే జోక్యం చేసుకోవాలని డిమాండ్ చేశాయి.
అయితే అర్జెంటీనా వంటి దేశాలు అమెరికా చర్యను సమర్థించాయి. "చివరి శ్వాస వరకు పోరాడుతాం" అని వెనిజులా రక్షణ మంత్రి వ్లాదిమిర్ పాడ్రినో ప్రకటించారు. సాంకేతికత, ఆయుధ సంపత్తి విషయంలో అమెరికాతో పోలిస్తే వెనిజులా చాలా బలహీనంగా ఉంది.
వెనిజులా సైన్యం
వెనిజులా సైన్యంలో సుమారు 1.9 లక్షల మంది క్రియాశీల సైనికులు ఉన్నప్పటికీ, అమెరికాకు సంబంధించిన అదునాతన వైమానిక, నావికా దళాల ముందు వారు నిలబడటం కష్టమని రక్షణ రంగ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
చివరిగా..ఈ పరిణామం దక్షిణ అమెరికా ఖండంలో యుద్ధ మేఘాలకు దారితీస్తుందా లేదా అనేది ఇప్పుడు ప్రపంచ దేశాల ముందున్న పెద్ద ప్రశ్నగా మారింది.
