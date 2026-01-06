Venuzuela: వెనుజులాను అమెరికా ఆక్రమించలేదు.. భద్రతా మండలిలో అమెరికా రాయబారి కీలక ప్రకటన..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Venuzuela:నవ్వి పోతురు కానీ నాకేటి సిగ్గు అన్నట్టు ఉంది.. వెనుజులాపై అమెరికా వ్యవహారం. తాజాగా  వెనెజులా పై ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలి అత్యవసర సమావేశంలో అమెరికా రాయబారి మైక్ వాల్ట్జ్ కీలక ప్రకటన చేశారు. అమెరికా వెనెజులాను ఆక్రమించలేదని తేల్చిచెప్పారు. ఆ దేశ ప్రజలపై యుద్ధం చేయలేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 6, 2026, 11:55 AM IST

Venuzuela Vs America: మొగుడును కొట్టి మొగసాలకికి ఎక్కినట్టుంది  అమెరికా పరిస్థితిని చూస్తుంటే. ఒక దేశ అధ్యక్షుడిని బహిరంగంగా యుద్ధ ఖైదీలా తరలించి తన టెంపరితనాన్ని ప్రదర్శించింది. ముఖ్యంగా వెనుజులాలో అపారమైన ఆయిల్ నిక్షేపాలుండటం మూలానా.. దానిపైన అమెరికా కన్నేసినట్టు అంతర్జాతీయ నిపుణులు చెబుతున్న మాట. మరోవైపు వెనుజులాలో ఉత్పత్పి అయ్యే ఆయిల్ ను చాలా మటుకు చైనా కొనుగోలు చేస్తూ తన పబ్బం గడుపుకుంటుంది. అంతేకాదు చైనా చమురు వాటాలో దాదాపు 60 నుంచి 70 శాతం వెనుజులా నుంచే వస్తోంది. ఓ రకంగా చైనా పై పగ తీర్చుకోవడానికే ట్రంప్..ఇండైరెక్టర్ గా వెనుజులాపై దాడికి తెగబడినట్టు గ్లోబల్ పాలిటిక్స్ పరిశీలిస్తున్న నిపుణులు చెబుతున్న మాట. 

వెనుజులాను బహిరంగంగా అవమానపరిచి ఆ దేశాన్ని మేము అసలు ఆక్రమించుకోలేదంటూ మరోసారి తన అహంకారాన్ని ప్రదర్శిస్తోంది. ఇది కేవలం చట్ట పరమైన చర్య మాత్రమేనని అన్నారు. నార్కో-టెర్రరిజం ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వెనెజులా అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురో, ఆయన భార్య సిలియా ఫ్లోరెస్‌లను అరెస్టు చేయడానికే ఈ ఆపరేషన్ నిర్వహించామని చెప్పుకొచ్చారు. 

అయితే జనవరి 3న కారకాస్‌లో అమెరికా ప్రత్యేక దళాలు దాడి చేసి మదురో దంపతులను అరెస్టు చేసి న్యూయార్క్‌కు తీసుకురావడాన్ని రష్యా, చైనా, ఇరాన్ వంటి దేశాలు తీవ్రంగా ఖండించాయి. ఇది అంతర్జాతీయ చట్టాలకు విరుద్ధమని ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రధాన కార్యదర్శి ఆంటోనియో గుటెర్రెస్ కూడా ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. అమెరికా మాత్రం స్వీయ రక్షణ హక్కు పేరుతో ఈ చర్య తీసుకున్నామని చెప్పినా, సమావేశంలో మిగతా సభ్య దేశాలు ఎక్కువగా అమెరికా చర్యను తప్పుబట్టాయి. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

venezuelaVenezuela CountryNicolas Maduro biographyUS ambassador at the Security CouncilVenezuela president arrest news

