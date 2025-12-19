Bangladesh Protesters Brutally Burned Hindu Worker: బంగ్లాదేశ్లో దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. హిందూ వర్కర్పు అత్యంత దారుణంగా హింసించి చెట్టుకు కట్టేసి తగులబెట్టి చంపేశారు. హదీ హత్య తర్వాత ఢాకాలో నిరసనలు మిన్నంటాయి. ఒకవైపు భారత్ను రెచ్చగొడుతూ.. అక్కడి హిందువులపై దారుణానికి ఒడిగడుతున్నారు. హిందువు అయిన ఫ్యాక్టరీ కార్మికుడు దీపు చంద్రదాస్ పై ఓ గుంపు దాడి చేసి తమ ప్రవక్తను అవమానించాడు అనే ఆరోపణలు చేస్తూ అతనిపై పదుల సంఖ్యలో విరుచుకుపడ్డారు. ఆపై మృతదేహాన్ని ఢాకా మేమైన్ సింగ్ మైమేన్ సింగ్ హైవే పై ఓ చెట్టుకు వేలాడదీసి తగులబెట్టారు. ఈ ఘటన దేశంలో మైనారిటీల భద్రత పై తీవ్ర ఆందోళనను రేకెత్తిస్తోందని పలువురు నెటిజన్లు వాపోతున్నారు.
ఉస్మాన్ హదీ మృతి..
భారత్ను రెచ్చగొట్టి ఇటీవల ఎన్నికల ప్రచారం చేస్తున్న సమయంలో దుండగుల కాల్పుల్లో గాయాల పాలైన భారత వ్యతిరేక బంగ్లా నేత షరీఫ్ ఉస్మాన్ హదీ. ఆయన మృతి చెందాడు. దీంతో ఆయన మద్దతు దారులు ఢాకాలో పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు చేపట్టారు. వార్తాపత్రిక ప్రోథమ్ ఆఫీసును కూడా నిప్పు పెట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో పౌరుల ప్రశాంతంగా ఉండాలని ఆ దేశ తాత్కాలిక ప్రభుత్వ అధినాయకుడు మహమ్మద్ యూనస్ కూడా విజ్ఞప్తి చేశారు. నేడు షరీఫ్ ఉస్మాన్ హాది మృతి సంతాప దినంగా ప్రకటించారు. నిందితులను వదిలిపెట్టబోమన్నారు.
హదీ హత్య.. నిరసనల సెగ..
హదీ హత్య అనంతరం పెద్ద ఎత్తున ఆయన మద్దతుదారులు ఢాకాలో రోడ్లపైకి వచ్చి నిరసనలు చేపట్టారు. రెండు ప్రముఖ వార్తాపత్రిక ఆఫీసులపై దాడి చేశారు. గంట గంటకు పరిస్థితి ముదురుతోంది. అర్ధరాత్రి వేళ అల్లర్లు పాకాయి. దాకా వీధుల్లో బంగ్లా ఆర్మీ మోహరించింది. హదీ మృతికి సంతాపంగా ఇవాళ నగరాల్లో నిరసనలకు నేషనల్ సిటిజన్ పార్టీ కూడా పిలుపునిచ్చింది. దీంతో ఈరోజు కూడా హింస మరింత చెలరేగే అవకాశం ఉంది.
భారత్కు వ్యతిరేకంగా..
బంగ్లాదేశ్లో పలుచోట్ల అల్లర్లు చెలరేగుతూనే ఉన్నాయి. దోపిడీ, దహనం, హింస జరుగుతూనే ఉంది. భారత్ను రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేస్తూ.. వ్యతిరేక నినాదాలు చేస్తున్నారు. అవామీ లీగ్ కార్యకర్తలను హత్య చేస్తామని కూడా బహిరంగంగా బెదిరిస్తున్నారు . ఇప్పటికే వీసా ప్రాసెసింగ్ కూడా భారత హై కమిషన్ బంగ్లాలో నిలిపివేసింది. షేక్ హసీనాకు వ్యతిరేకంగా 2024 ఉద్యమంలో కీలక వ్యక్తి అయిన ఉస్మాన్ హాది మరణం తర్వాత బంగ్లాదేశ్లో ఇలా అర్ధరాత్రి నుంచి నిరసనలు చెలరేగుతున్నాయి.
ఉస్మాన్ హదీ ఎవరు ?
ఉస్మాన్ హదీ ఫిబ్రవరి 8న జరిగే సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ఢాకా 8 నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేయాలని చూస్తున్నారు. డిసెంబర్ 12వ తేదీన ఢాకాలోని పల్టాన్ లో బ్యాటరీతో పనిచేసే ఆటోరిక్షాలో వచ్చి గుర్తు తెలియని దుండగులు అతని కాల్చి చంపారు. గాయాలతో ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆ తర్వాత పరిస్థితి విషమించడంతో సింగపూర్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. చికిత్స పొందుతూ హదీ మృతి చెందారు. ప్రధానంగా హదీ గ్రేటర్ బంగ్లాదేశ్ మ్యాప్ తయారు చేయడంతో వార్తల్లోకి వచ్చాడు. గ్రేటర్ బంగ్లాదేశ్ లో భారత భూభాగంలోని కొన్ని ప్రాంతాలు గ్రేటర్ బంగ్లాదేశ్ లో కలిపి ఆ మ్యాప్ తయారు చేశాడు. దీంతో ఆయనకు బంగ్లాలో మంచి గుర్తింపు లభించింది.
Another Hindu minority victim in Bangladesh. In Mymensingh’s Bhaluka upazila, Dipu Chandra Das (30) was lynched by a mob for saying, “All religions are equal and God is one, known by different names.”
Radical Islamists called it “derogatory to Islam” and killed him. pic.twitter.com/gjEd4vasSD
— Baba Banaras™ (@RealBababanaras) December 19, 2025
నిందితుడు ఫైజల్ కరీం మసూద్ ఎక్కడ?
హదీని కాల్చి చంపింది ఫైజల్ కరీం మసూద్ అని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఆయన సన్నిహితులను కూడా పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఫైజల్ పరారీలో ఉన్నట్లు సమాచారం. అయితే ఇంక్విలాబ్ మంచ్ అనే భారత వ్యతిరేక వార్తాపత్రిక నిందితుడు భారత్ పారిపోయినట్లు రహస్య వర్గాల ద్వారా సమాచారం అందిందని రాసింది. దీంతో దర్యాప్తు అధికారులు కోర్టుకు తెలిపారు. అయితే ఇది కేవలం బంగ్లాదేశ్ లో భారత్ పై వ్యతిరేక భావాలను రెచ్చగొట్టేందుకే ఈ మరణం ఒక సాకుగా ఉపయోగించుకుంటున్నారు.
