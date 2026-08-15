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Videos: నిమిషాల వ్యవధిలో 3 సార్లు కంపించిన భూమి.. ఇండోనేషియాలో 7.7 తీవ్రతతో ఊగిపోయిన భవనాలు, సునామీ అలర్ట్!

కేవలం నిమిషాల వ్యవధిలోనే మూడుసార్లు భూమి కంపించడంతో ప్రజలు ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడి, ప్రాణభయంతో పరుగులు తీశారు. ఇండోనేషియా తీర ప్రాంతంలో భారీ భూకంపం సంభవించింది. రిక్టారు స్కేలుపై 7.7 నమోదైంది. దీనికి సంబంధించిన సునామీ హెచ్చరికలు జారీ కావడంతో ఈ వార్తలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 15, 2026, 07:59 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 09:33 AM IST
Videos: నిమిషాల వ్యవధిలో 3 సార్లు కంపించిన భూమి.. ఇండోనేషియాలో 7.7 తీవ్రతతో ఊగిపోయిన భవనాలు, సునామీ అలర్ట్!
Image Credit: Indonesia Earthquake Videos: X

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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