English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • Video: ఉష హిందూ.. ఏదో ఒక రోజు క్రైస్తవంలోకి మారొచ్చు! అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వ్యాన్స్‌ వీడియో వైరల్‌..!

Video: ఉష హిందూ.. ఏదో ఒక రోజు క్రైస్తవంలోకి మారొచ్చు! అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వ్యాన్స్‌ వీడియో వైరల్‌..!

JD Vance Wife Usha Hindu Christian Interfaith: అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వ్యాన్స్‌ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తన భార్య అయిన ఉష హిందువు ఆమె క్రైస్తవంలో కూడా మారే ఛాన్స్ ఉందని.. మారకపోయిన తనకు ఇబ్బంది ఏమి లేదని ఆయన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రస్తుతం తనతో పాటు చర్చికి వస్తున్నారని కూడా చెప్పారు. ఆ వీడియో వైరల్ అవుతుంది. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Oct 31, 2025, 08:17 AM IST

Trending Photos

Bank Holiday: నేడు బ్యాంకులకు సెలవు ప్రకటించిన RBI.. అసలు కారణమిదే..!
5
Today Bank Holiday
Bank Holiday: నేడు బ్యాంకులకు సెలవు ప్రకటించిన RBI.. అసలు కారణమిదే..!
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు తలరాత మారబోతున్న రాశి ఇదే..!
5
today horoscope october 30
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు తలరాత మారబోతున్న రాశి ఇదే..!
Shobha Shetty: బిగ్‌బాస్ భామ శోభాశెట్టి సీక్రెట్‌గా పెళ్లి..! వరుడు ఎవరంటే..?
5
Shobha Shetty
Shobha Shetty: బిగ్‌బాస్ భామ శోభాశెట్టి సీక్రెట్‌గా పెళ్లి..! వరుడు ఎవరంటే..?
BAPPAM TVలో ఈ వారం కొత్త సినిమాలు..
5
iBOMMA
BAPPAM TVలో ఈ వారం కొత్త సినిమాలు..
Video: ఉష హిందూ.. ఏదో ఒక రోజు క్రైస్తవంలోకి మారొచ్చు! అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వ్యాన్స్‌ వీడియో వైరల్‌..!

JD Vance Wife Usha Hindu Christian Interfaith: హిందువైనా తన భార్య ఉషా క్రైస్తవంలోకి మారవచ్చని అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు చేసిన వ్యాఖ్యలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. ప్రస్తుతం తన భార్య క్రైస్తవ విశ్వాసం కూడా అనుసరిస్తున్నారు. ఆమె త్వరలో క్రైస్తవంలోకి మారే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. లేకపోయినా తనకేం పర్వాలేదని అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వ్యాన్స్‌ మీడియా సమావేశంలో తెలిపారు. క్రైస్తవ సువార్త పై తనకు నమ్మకం ఉందని.. ఉషా కూడా అలాగే నడుస్తారని భావిస్తున్నట్లు కూడా పేర్కొన్నారు. తమ పిల్లలను క్రైస్తవ పద్ధతుల్లో పెంచుతున్నట్లు కూడా ఆయన చెప్పారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

 సెప్టెంబర్‌లో హత్యకు గురైన రాజకీయ కార్యకర్త అయినా చార్లీ కిర్క్‌ జ్ఞాపకార్థ సమావేశం బుధవారం మిస్సిసిపి విశ్వవిద్యాలయంలో జరిగింది. ఈ సమావేశంలో జేడీ వ్యాన్స్‌ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. తనతో పాటు తన కుటుంబాల జీవితం చూపిన ప్రభావం, మతపరమైన ప్రయాణం గురించి ఆయన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఒక భారతీయ అమెరికా సంతతికి చెందిన మహిళ అడిగిన ప్రశ్నకు గాను జేడీ వ్యాన్స్‌ సమాధానం ఇచ్చారు. 

 ఇక జేడీ వాన్స్ విషయానికి వస్తే ఆయన క్రైస్తవ ప్రొటెస్టెంట్ కుటుంబంలో పెరిగిన వ్యక్తి. కొన్ని రోజుల పాటు ఆయన మత విశ్వాసాలకు దూరంగా ఉన్నాడు. కానీ 2016 నుంచి ఆయన క్యాథలిక్ మతంలోకి అనుసరించడం ప్రారంభించాడు. ఆ తర్వాత 2019లో బాప్తిజం పుచ్చుకున్నాడు. 2024 అమెరికా ఎన్నికల్లో తన భార్య ఉష ఆయన సక్సెస్ కు ఎంతగానో మద్దతు ఇచ్చిందని కూడా చెప్పుకొచ్చారు వాన్స్‌.

 

 

 ఇక సదరు భారత సంతతి చెందిన మహిళ అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం గాను జేడీ ఫ్యాన్స్ వ్యాఖ్యలు చేశారు. చట్టబద్ధంగా వలసలు మేం గౌరవిస్తున్నాం.. కానీ భవిష్యత్తులో ఇంత పెద్ద మొత్తంలో ఆ వలసలు అవసరం లేదు. ఎందుకంటే అమెరికా సామాజిక నిర్మాణానికి భయాందోళనగా ఉంది. రానున్న రోజుల్లో ఇప్పటికంటే చాలా తక్కువ వలసలు ఉండవచ్చు. అంతేకాదు అక్రమ వలసదారులను దేశం నుంచి బహిష్కరిస్తున్నాము అన్నారు. ఇక వాన్స్‌ ఉషలు యేల్‌ యూనివర్శిటీలో చదువుకున్న సమయంలో పరిచయం ఏర్పడి ప్రేమకు దారితీసింది. ఆ తర్వాత వీళ్లు ఇరు కుటుంబాలో సమక్షంలో పెళ్లి చేసుకున్నారు.

Read more:  ట్రంప్‌కు వ్యతిరేకంగా 'నో కింగ్స్‌' నిరసన.. అమెరికాతోపాటు యూరప్‌లో కూడా వేలాది మంది వీధుల్లోకి..! ఎందుకో తెలుసా?

Read more: మెక్సికోలో వరద విధ్వంసం.. కొండచరియలు విరిగిపడి 41 మంది మృతి, పలువురు గల్లంతు భయానకమైన విజువల్స్‌..

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

JD Vance Wife UshaJD Vance Usha Hindu ChristianJD Vance viral videoJD Vance faith controversyJD Vance religion statement

Trending News