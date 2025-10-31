Video: ఉష హిందూ.. ఏదో ఒక రోజు క్రైస్తవంలోకి మారొచ్చు! అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వ్యాన్స్‌ వీడియో వైరల్‌..!

JD Vance Wife Usha Hindu Christian Interfaith: హిందువైనా తన భార్య ఉషా క్రైస్తవంలోకి మారవచ్చని అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు చేసిన వ్యాఖ్యలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. ప్రస్తుతం తన భార్య క్రైస్తవ విశ్వాసం కూడా అనుసరిస్తున్నారు. ఆమె త్వరలో క్రైస్తవంలోకి మారే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. లేకపోయినా తనకేం పర్వాలేదని అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వ్యాన్స్ మీడియా సమావేశంలో తెలిపారు. క్రైస్తవ సువార్త పై తనకు నమ్మకం ఉందని.. ఉషా కూడా అలాగే నడుస్తారని భావిస్తున్నట్లు కూడా పేర్కొన్నారు. తమ పిల్లలను క్రైస్తవ పద్ధతుల్లో పెంచుతున్నట్లు కూడా ఆయన చెప్పారు.
సెప్టెంబర్లో హత్యకు గురైన రాజకీయ కార్యకర్త అయినా చార్లీ కిర్క్ జ్ఞాపకార్థ సమావేశం బుధవారం మిస్సిసిపి విశ్వవిద్యాలయంలో జరిగింది. ఈ సమావేశంలో జేడీ వ్యాన్స్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. తనతో పాటు తన కుటుంబాల జీవితం చూపిన ప్రభావం, మతపరమైన ప్రయాణం గురించి ఆయన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఒక భారతీయ అమెరికా సంతతికి చెందిన మహిళ అడిగిన ప్రశ్నకు గాను జేడీ వ్యాన్స్ సమాధానం ఇచ్చారు.
ఇక జేడీ వాన్స్ విషయానికి వస్తే ఆయన క్రైస్తవ ప్రొటెస్టెంట్ కుటుంబంలో పెరిగిన వ్యక్తి. కొన్ని రోజుల పాటు ఆయన మత విశ్వాసాలకు దూరంగా ఉన్నాడు. కానీ 2016 నుంచి ఆయన క్యాథలిక్ మతంలోకి అనుసరించడం ప్రారంభించాడు. ఆ తర్వాత 2019లో బాప్తిజం పుచ్చుకున్నాడు. 2024 అమెరికా ఎన్నికల్లో తన భార్య ఉష ఆయన సక్సెస్ కు ఎంతగానో మద్దతు ఇచ్చిందని కూడా చెప్పుకొచ్చారు వాన్స్.
Imagine the pressure in which @JDVance ‘s wife Usha must be living daily .. JD Vance married Usha for who she was, accepting her religion, giving her freedom to practice her religion.. As VP he is under tremendous pressure to convert his wife to Christianity because of Trump’s… pic.twitter.com/bVOm0SPvqu
— नंदिता ठाकुर 🇮🇳 (@nanditathhakur) October 30, 2025
ఇక సదరు భారత సంతతి చెందిన మహిళ అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం గాను జేడీ ఫ్యాన్స్ వ్యాఖ్యలు చేశారు. చట్టబద్ధంగా వలసలు మేం గౌరవిస్తున్నాం.. కానీ భవిష్యత్తులో ఇంత పెద్ద మొత్తంలో ఆ వలసలు అవసరం లేదు. ఎందుకంటే అమెరికా సామాజిక నిర్మాణానికి భయాందోళనగా ఉంది. రానున్న రోజుల్లో ఇప్పటికంటే చాలా తక్కువ వలసలు ఉండవచ్చు. అంతేకాదు అక్రమ వలసదారులను దేశం నుంచి బహిష్కరిస్తున్నాము అన్నారు. ఇక వాన్స్ ఉషలు యేల్ యూనివర్శిటీలో చదువుకున్న సమయంలో పరిచయం ఏర్పడి ప్రేమకు దారితీసింది. ఆ తర్వాత వీళ్లు ఇరు కుటుంబాలో సమక్షంలో పెళ్లి చేసుకున్నారు.
