US Miliary Strikes Venezuela Video: వెనిజులా రాజధాని కారకస్లో బాంబు పేలుళ్లు సంభవించాయి. శనివారం ఉదయం నుంచి ఏడు చోట్ల ఈ బాంబు పేలుడు జరిగాయి. అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ ఆదేశాలతోనే ఈ దాడులు చేస్తున్నామని సైన్యం కూడా ధ్రువీకరించింది. మాదక ద్రవ్యాల రవాణా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో మిలిటరీ బేస్ సమీపంలో కనీసం ఏడు చోట్ల ఈ పేలుళ్లు జరిపింది అమెరికా. దీంతో వెనిజులా నగరాల్లో కరెంటు సరఫరా కూడా నిలిచిపోవడంతో పాటు ఆకాశంలో ఫైటర్ జెట్స్ కూడా తిరిగాయి. ఇక అమెరికాతో డీల్ కోసం అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురో ప్రయత్నిస్తుండగానే ఈ దాడులు జరగడం సంచలనంగా మారింది. అయితే తమ దేశ చమురు కోసమే యూఎస్ తమను బెదిరిస్తోందని అధ్యక్షుడు కూడా ఆరోపించారు.
మరోవైపు అమెరికా పెద్దన్న డోనాల్డ్ ట్రంప్ ఆదేశాలతోనే వెనిజులా రాజధాని కారకస్లో మిలిటరీ బేస్ పేల్చి వేశామని యూఎస్ సైనిక అధికారులు కూడా ఒక అంతర్జాతీయ మీడియాతో తెలిపారు. కొన్ని రోజులుగా కరీబియన్ సముద్రంలో భారీ యుద్ధ నౌకాలను మోహరించిన అమెరికా ఆ తర్వాత ఆయిల్ ట్యాంకర్లను కూడా సీజ్ చేసింది. ఒకవైపు వెనిజులా అధ్యక్షుడు మదురో చర్చలకు సిద్ధమని అంటున్నా.. ట్రంప్ మాత్రం దూకుడుగా వ్యవహరిస్తున్నాడు. డ్రగ్స్ స్మగ్లింగ్ అరికట్టేందుకే ఈ దాడులను చేస్తున్నామని ట్రంప్ చెబుతున్నారు.
ప్రధానంగా ఈ దాడులు తమ పౌరులు, సైనిక స్థావరాలపై దాడి చేస్తుందని వెనిజులా ప్రభుత్వం ఆరోపిస్తోంది. ఇక అధ్యక్షుడు నికోలాస్ మదురో అమెరికా దాడులను ఖండించారు. ప్రధానంగా కరాకాస్తో పాటు మిరండా, అరగువ, లా కార్లోటా ప్రాంతాల్లో బాంబుల వర్షాలు కురిశాయి. ఇదిలా ఉండగా వెనుజుల అధ్యక్షుడు నికోలస్ జాతీయ అత్యవసర పరిస్థితిని కూడా ప్రకటించారు.
అయితే, వెనిజులా అధ్యక్షుడు మదురో మాదకద్రవ్యాలు సంబంధిత నేరాలను అక్రమ వలసదారులను అమెరికాలోకి ప్రోత్సహిస్తున్నాడని ట్రంప్ ఆరోపించారు. ఇక మాదకద్రవ్యాలను ఇలాంటి అక్రమ రవాణాను ఆపడమే తమ లక్ష్యంగా ఆయన పేర్కొన్నారు. మొత్తానికి వెనిజులాని ఒక వలస రాజ్యంగా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు అన్నారు.
JUST IN: Multiple explosions are detonating in Venezuela’s capital, Caracas. pic.twitter.com/Uzon0D5l3l
— Weather Monitor (@WeatherMonitors) January 3, 2026
దేశంలోనే అపారమైన ఇంధన నిల్వలను ట్రంప్ స్వాధీనం చేసుకోవాలనుకుంటున్నారని మదురో ఆరోపించారు. కొన్ని వారాలుగా తమపై ఒత్తిడి తెచ్చి తర్వాత ఇలా వెంటనే దాడులకు దిగారు. ఇక వెనిజులా లోని రాజధాని కారకాస్లోని విమానాశ్రయాలు, సైనిక స్థావరాలు లక్ష్యంగా చేసుకొని దాడులకు దిగుతున్నారని మదురో పేర్కొన్నారు. డోనాల్డ్ ట్రంపై ఇలా సైనికులకు ఆదేశం ఇచ్చారని సమాచారం. శనివారం తెల్లవారుజాము నుంచి బాంబుల దాడి జరుగుతోంది. ఈ బ్లాస్ట్ కు సంబంధించిన వీడియోలు కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
Read more: శాంటా క్లాజ్ ఎవరు? క్రిస్మస్ రోజు అందరికీ గిఫ్టులు ఎందుకు ఇస్తాడు? కారణం తెలుసా?
Read more: భారత్ను రెచ్చగొడుతూ.. హిందూ వర్కర్ను చెట్టుకు వేలాడదీసి తగులబెట్టిన బంగ్లా మూక..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి