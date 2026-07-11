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Big Breaking: ఘోర బోటు ప్రమాదం.. 18 మంది భారతీయులు మృతి!

Vietnam Boat Accident:వియత్నాంలోని ఫు క్వాక్ ద్వీపం సమీపంలో భారతీయ పర్యాటకులతో వెళ్తున్న బోటు బోల్తా పడిన విషాద ఘటనలో 18 మంది భారతీయులు మృతి చెందినట్లు సమాచారం. బాధితుల్లో ఏపీ, తెలంగాణ, తమిళనాడుకు చెందిన వారు ఉండగా, గల్లంతైన వారి కోసం సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి.

Written ByVishnupriya
Published: Jul 11, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 03:52 PM IST
Big Breaking: ఘోర బోటు ప్రమాదం.. 18 మంది భారతీయులు మృతి!
Image Credit: Vietnam Boat Accident(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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