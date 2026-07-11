Big Breaking: ఘోర బోటు ప్రమాదం.. 18 మంది భారతీయులు మృతి!

Vietnam Boat Accident: వియత్నాంలో శనివారం జరిగిన ఘోర బోటు ప్రమాదం భారతీయులను తీవ్ర విషాదంలోకి నెట్టింది. భారతీయ పర్యాటకులతో ప్రయాణిస్తున్న ఒక బోటు వియత్నాంలోని ఫు క్వాక్ (Phu Quoc) ద్వీపం సమీపంలో బోల్తా పడింది. ఈ ప్రమాదంలో ఇప్పటివరకు 18 మంది భారతీయులు మృతి చెందినట్లు సమాచారం. మరికొందరు గల్లంతైనట్లు తెలుస్తుండగా, స్థానిక అధికారులు పెద్ద ఎత్తున సహాయక చర్యలు కొనసాగిస్తున్నారు.
ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం, ప్రమాదానికి గురైన బోటులో మొత్తం 32 మంది భారతీయ పర్యాటకులు ఉన్నారు. వీరిలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, తమిళనాడు రాష్ట్రాలకు చెందిన వారు కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రముఖ సెల్ఫోన్ కంపెనీ తమ వ్యాపార భాగస్వాముల కోసం ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక విహారయాత్రలో భాగంగా వీరంతా వియత్నాం వెళ్లినట్లు సమాచారం.
ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే వియత్నాం అధికారులు సహాయక బృందాలను రంగంలోకి దించారు. బోటులో చిక్కుకున్న వారిని రక్షించేందుకు గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. సముద్రంలో గల్లంతైన వారి కోసం ప్రత్యేక బృందాలు నిరంతరం వెతుకుతున్నాయి. మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని స్థానిక వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
ఈ ఘటనపై భారత రాయబార కార్యాలయం స్పందించింది. ప్రస్తుతం ప్రమాదానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను సేకరిస్తున్నామని తెలిపింది. బాధిత కుటుంబాలకు అవసరమైన సహాయం అందించేందుకు హో చి మిన్ నగరంలోని భారత కాన్సులేట్ కార్యాలయంలో ప్రత్యేక కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేసినట్లు వెల్లడించింది. అలాగే హనోయ్లో కూడా మరో సహాయ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించింది. కుటుంబ సభ్యులు సమాచారం కోసం ఈ కేంద్రాలను సంప్రదించాలని సూచించింది.
ఈ ప్రమాదానికి గల అసలు కారణం ఇంకా అధికారికంగా వెల్లడికాలేదు. వాతావరణ పరిస్థితులు, సాంకేతిక లోపం లేదా ఇతర కారణాల వల్ల ప్రమాదం జరిగి ఉండొచ్చని అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు. దర్యాప్తు పూర్తయ్యాక పూర్తి వివరాలు వెల్లడించనున్నట్లు తెలిపారు.
విదేశీ పర్యటనకు వెళ్లిన భారతీయులు ఇలాంటి విషాద ఘటనకు గురికావడం దేశవ్యాప్తంగా ఆవేదన కలిగిస్తోంది. మృతుల కుటుంబాలకు పలువురు సంతాపం తెలియజేస్తున్నారు. గల్లంతైన వారంతా క్షేమంగా బయటపడాలని ప్రతి ఒక్కరూ ప్రార్థిస్తున్నారు. సహాయక చర్యలు పూర్తయ్యే వరకు ప్రమాదంపై మరిన్ని వివరాలు వెలువడే అవకాశం ఉంది.
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