English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • New Rule: యూట్యూబ్ యాడ్స్‌కు చెక్.. 5 సెకన్లలో స్కిప్ బటన్ తప్పనిసరి చేస్తూ కొత్త రూల్ తీసుకొచ్చిన ప్రభుత్వం..!

New Rule: యూట్యూబ్ యాడ్స్‌కు చెక్.. 5 సెకన్లలో 'స్కిప్' బటన్ తప్పనిసరి చేస్తూ కొత్త రూల్ తీసుకొచ్చిన ప్రభుత్వం..!

No Online Ads: యూట్యూబ్‌లో యాడ్స్‌కు సంబంధించి వియత్నాం గవర్నమెంట్ కొత్త రూల్ తీసుకొచ్చింది. యాడ్స్‌పై పరిమితులు విధించింది. దీని ప్రకారం ప్రతి వీడియోలో యాడ్ ప్రారంభమైన 5 సెకన్లకు స్కిప్ ఆప్షన్ కచ్చితంగా ఉండాల్సిందే అని తేల్చి చెప్పింది. ఒక్క య్యూటూబ్‌కే కాదు ఇన్‌స్టాగ్రామ్, టిక్‌టాక్‌కూ ఈ నియమం వర్తించనుంది.   

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Jan 12, 2026, 07:54 AM IST

Trending Photos

Somnath Drone Show: ఓంకార మంత్ర పఠనం.. ఆధ్యాత్మిక వైభవం.. సోమనాథుని చెంత మోదీ, గ్రాండ్‌ డ్రోన్‌ షో ఫోటోలు..!
8
PM Modi Somnath Visit
Somnath Drone Show: ఓంకార మంత్ర పఠనం.. ఆధ్యాత్మిక వైభవం.. సోమనాథుని చెంత మోదీ, గ్రాండ్‌ డ్రోన్‌ షో ఫోటోలు..!
D-Mart Success Secret: డీమార్ట్ లాభాల పండగ.. వందల కోట్ల రాబడి.. డీమార్ట్ సామ్రాజ్య విజయ రహస్యం ఇదే..!!
7
dmart stores
D-Mart Success Secret: డీమార్ట్ లాభాల పండగ.. వందల కోట్ల రాబడి.. డీమార్ట్ సామ్రాజ్య విజయ రహస్యం ఇదే..!!
Ind vs NZ 1st ODI: విరాట్‌ కోహ్లీ పరుగులతో రికార్డులు.. న్యూజిలాండ్‌పై భారత్‌ తొలి విజయం
6
India Vs New Zealand
Ind vs NZ 1st ODI: విరాట్‌ కోహ్లీ పరుగులతో రికార్డులు.. న్యూజిలాండ్‌పై భారత్‌ తొలి విజయం
Prasar Bharati Jobs 2026: రూ. 50 వేల జీతంతో ప్రసార్ భారతిలో ఉద్యోగాలు.. దరఖాస్తు విధానం ఇదే..!
5
Prasar Bharati Recruitment 2026
Prasar Bharati Jobs 2026: రూ. 50 వేల జీతంతో ప్రసార్ భారతిలో ఉద్యోగాలు.. దరఖాస్తు విధానం ఇదే..!
New Rule: యూట్యూబ్ యాడ్స్‌కు చెక్.. 5 సెకన్లలో 'స్కిప్' బటన్ తప్పనిసరి చేస్తూ కొత్త రూల్ తీసుకొచ్చిన ప్రభుత్వం..!

Vietnam Introduce New Rules: యూట్యూబ్‌లో యాడ్స్‌కు సంబంధించి వియత్నాం గవర్నమెంట్ కొత్త రూల్ తీసుకొచ్చింది. యాడ్స్‌పై పరిమితులు విధించింది. దీని ప్రకారం ప్రతి వీడియోలో యాడ్ ప్రారంభమైన 5 సెకన్లకు స్కిప్ ఆప్షన్ ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిందే అని తేల్చి చెప్పింది. ఒక్క య్యూటూబ్‌కే కాదు ఇన్‌స్టాగ్రామ్, టిక్‌టాక్‌కూ ఈ నియమం వర్తించనుంది. ఫిబ్రవరి 15 నుంచి కొత్త విధానం అమలు కానుంది. ఈ కొత్త రూల్‌తో బలవంతంగా యాడ్స్ చూడాల్సిన బాధ తప్పనుందని అక్కడి ప్రజలు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

వియత్నాం ప్రభుత్వం అనుచిత ఆన్‌లైన్ యాడ్స్‌ను కంట్రోల్ చేయడానికి కొత్త నియమాలను ప్రవేశపెట్టింది . 2026 ఫిబ్రవరి 15 నుండి ఇది అమల్లోకి వస్తుంది. గరిష్టంగా 5 సెకన్ల తర్వాత యూజర్లు యాడ్స్‌ను స్కిప్ చేయడానికి ప్లాట్‌ఫారమ్‌లను అనుమతించాలని కోరింది. ఈ చర్య ఇంటర్నెట్ యూజర్లను.. ముఖ్యంగా వీడియో స్ట్రీమింగ్, సోషల్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలో స్కిప్ చేయలేని వీడియో, యానిమేటెడ్ ప్రకటనలను లక్ష్యంగా చేసుకుంది.

అప్‌డేట్ చేసిన అడ్వర్టైజింగ్ నిబంధనల ప్రకారం.. వీడియో, యానిమేటెడ్ ప్రకటనలు ప్రారంభమైన 5 సెకన్లలోపు స్కిప్ ఆప్షన్ కనబడాలి. కంటెంట్ ప్రారంభం కావడానికి లేదా తిరిగి ప్రారంభించడానికి ముందు 15 లేదా 30 సెకన్ల పాటు వీక్షకులను దాటవేయలేని వీడియో ప్రకటనలను చూడమని ఆన్‌లైన్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు ఇకపై అనుమతించబడవు. వీడియో షేరింగ్, సోషల్ నెట్‌వర్కింగ్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ప్లాట్‌ఫామ్స్ సహా వియత్నాంలో పనిచేస్తున్న డిజిటల్ సేవలలో ప్రదర్శించబడే ఏదైనా మూవింగ్-ఇమేజ్ ప్రకటనకు ఇది వర్తిస్తుంది. వీక్షకులను అలసటకు గురి చేసే యాడ్స్‌ను నిరోధించడం ద్వారా ఇంటర్నెట్‌లో యూజర్ అనుభవాన్ని రక్షించే లక్ష్యంతో ఈ రూల్ తీసుకొచ్చారు.

అయితే ఈ నియంత్రణ వీడియో యాడ్స్‌కు మాత్రమే పరిమితం కాలేదు. స్టాటిక్ ఇమేజ్ యాడ్స్‌కు కూడా వర్తిస్తుంది. యూజర్లు వాటిని క్లోజ్ చేసేందుకు వేచి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. కంటెంట్‌ను వీక్షిస్తున్నప్పుడు పాపప్ అయ్యే యాడ్స్‌ను తొలగించడానికి వీలుగా డిజైన్ ఉండాలి. ప్రమాణాలను ఉల్లంఘించే లేదా అనుచితమైన యాడ్స్‌పై స్పష్టమైన రిపోర్టింగ్ ఆప్షన్స్‌ను డిస్‌ప్లే చేయడం ప్లాట్‌ఫామ్స్‌కు అవసరం. సమస్యాత్మక కంటెంట్‌ను ఈజీగా ఫ్లాగ్ చేయడానికి ఇది వీలు కల్పిస్తుంది. ఈ మార్పు ముఖ్యమైంది. ఎందుకంటే అనేక ఆన్‌లైన్ ప్లాట్‌ఫామ్స్ తమ ఆదాయం కోసం స్కిప్ చేయలేని యాడ్ ఫార్మాట్‌లపై ఆధారపడ్డాయి. ఈ ఫార్మాట్లను పరిమితం చేయడం వల్ల వియత్నాంలో డిజిటల్ యాడ్స్ స్ట్రాటజీస్ మారొచ్చు.
 
వియత్నాంలో అమలవుతున్న ఈ విధానాన్ని చూస్తుంటే, మన దేశంలో కూడా ఇలాంటి చట్టం వస్తే బాగుంటుందని సగటు నెటిజన్లు ఆశిస్తున్నారు. భారతదేశంలో కూడా కోట్ల సంఖ్యలో యూట్యూబ్, ఇన్‌స్టా వినియోగదారులు ఉన్నారు, వీరంతా నిత్యం ఈ ప్రకటనల సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఒకవేళ ఇక్కడ కూడా 5 సెకన్ల స్కిప్ రూల్ అమలులోకి వస్తే, వీడియోలు చూసే అనుభవం మరింత ఆహ్లాదకరంగా మారుతుంది.

Also Read: Today Rashi Phalalu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు ఈ 5 రాశుల వారికి శివపూజతో అదృష్టం తిరగబడుతుంది..!  

Also Read: Cold Waves Alert: తెలంగాణలో ఎముకలు కొరికే చలి.. దారుణంగా పడిపోతున్న ఉష్ణోగ్రతలతో వణికిపోతున్న ప్రజలు  

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Online Ads SkipYoutube AdsVietnam Introduce New RulesVietnamNo Online Ads

Trending News