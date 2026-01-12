Vietnam Introduce New Rules: యూట్యూబ్లో యాడ్స్కు సంబంధించి వియత్నాం గవర్నమెంట్ కొత్త రూల్ తీసుకొచ్చింది. యాడ్స్పై పరిమితులు విధించింది. దీని ప్రకారం ప్రతి వీడియోలో యాడ్ ప్రారంభమైన 5 సెకన్లకు స్కిప్ ఆప్షన్ ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిందే అని తేల్చి చెప్పింది. ఒక్క య్యూటూబ్కే కాదు ఇన్స్టాగ్రామ్, టిక్టాక్కూ ఈ నియమం వర్తించనుంది. ఫిబ్రవరి 15 నుంచి కొత్త విధానం అమలు కానుంది. ఈ కొత్త రూల్తో బలవంతంగా యాడ్స్ చూడాల్సిన బాధ తప్పనుందని అక్కడి ప్రజలు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
వియత్నాం ప్రభుత్వం అనుచిత ఆన్లైన్ యాడ్స్ను కంట్రోల్ చేయడానికి కొత్త నియమాలను ప్రవేశపెట్టింది . 2026 ఫిబ్రవరి 15 నుండి ఇది అమల్లోకి వస్తుంది. గరిష్టంగా 5 సెకన్ల తర్వాత యూజర్లు యాడ్స్ను స్కిప్ చేయడానికి ప్లాట్ఫారమ్లను అనుమతించాలని కోరింది. ఈ చర్య ఇంటర్నెట్ యూజర్లను.. ముఖ్యంగా వీడియో స్ట్రీమింగ్, సోషల్ ప్లాట్ఫారమ్లలో స్కిప్ చేయలేని వీడియో, యానిమేటెడ్ ప్రకటనలను లక్ష్యంగా చేసుకుంది.
అప్డేట్ చేసిన అడ్వర్టైజింగ్ నిబంధనల ప్రకారం.. వీడియో, యానిమేటెడ్ ప్రకటనలు ప్రారంభమైన 5 సెకన్లలోపు స్కిప్ ఆప్షన్ కనబడాలి. కంటెంట్ ప్రారంభం కావడానికి లేదా తిరిగి ప్రారంభించడానికి ముందు 15 లేదా 30 సెకన్ల పాటు వీక్షకులను దాటవేయలేని వీడియో ప్రకటనలను చూడమని ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫారమ్లు ఇకపై అనుమతించబడవు. వీడియో షేరింగ్, సోషల్ నెట్వర్కింగ్, ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ సహా వియత్నాంలో పనిచేస్తున్న డిజిటల్ సేవలలో ప్రదర్శించబడే ఏదైనా మూవింగ్-ఇమేజ్ ప్రకటనకు ఇది వర్తిస్తుంది. వీక్షకులను అలసటకు గురి చేసే యాడ్స్ను నిరోధించడం ద్వారా ఇంటర్నెట్లో యూజర్ అనుభవాన్ని రక్షించే లక్ష్యంతో ఈ రూల్ తీసుకొచ్చారు.
అయితే ఈ నియంత్రణ వీడియో యాడ్స్కు మాత్రమే పరిమితం కాలేదు. స్టాటిక్ ఇమేజ్ యాడ్స్కు కూడా వర్తిస్తుంది. యూజర్లు వాటిని క్లోజ్ చేసేందుకు వేచి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. కంటెంట్ను వీక్షిస్తున్నప్పుడు పాపప్ అయ్యే యాడ్స్ను తొలగించడానికి వీలుగా డిజైన్ ఉండాలి. ప్రమాణాలను ఉల్లంఘించే లేదా అనుచితమైన యాడ్స్పై స్పష్టమైన రిపోర్టింగ్ ఆప్షన్స్ను డిస్ప్లే చేయడం ప్లాట్ఫామ్స్కు అవసరం. సమస్యాత్మక కంటెంట్ను ఈజీగా ఫ్లాగ్ చేయడానికి ఇది వీలు కల్పిస్తుంది. ఈ మార్పు ముఖ్యమైంది. ఎందుకంటే అనేక ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్ తమ ఆదాయం కోసం స్కిప్ చేయలేని యాడ్ ఫార్మాట్లపై ఆధారపడ్డాయి. ఈ ఫార్మాట్లను పరిమితం చేయడం వల్ల వియత్నాంలో డిజిటల్ యాడ్స్ స్ట్రాటజీస్ మారొచ్చు.
వియత్నాంలో అమలవుతున్న ఈ విధానాన్ని చూస్తుంటే, మన దేశంలో కూడా ఇలాంటి చట్టం వస్తే బాగుంటుందని సగటు నెటిజన్లు ఆశిస్తున్నారు. భారతదేశంలో కూడా కోట్ల సంఖ్యలో యూట్యూబ్, ఇన్స్టా వినియోగదారులు ఉన్నారు, వీరంతా నిత్యం ఈ ప్రకటనల సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఒకవేళ ఇక్కడ కూడా 5 సెకన్ల స్కిప్ రూల్ అమలులోకి వస్తే, వీడియోలు చూసే అనుభవం మరింత ఆహ్లాదకరంగా మారుతుంది.
