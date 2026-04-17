AI company Offers Free House And Girlfriend: ఓ కంపెనీ తన ఉద్యోగికి ఏకంగా మూడు కోట్ల జీతంతో పాటు ఇల్లు భోజనం ఏడాది తర్వాత గర్ల్‌ఫ్రెండ్ను కూడా ఇస్తామని ఓ క్రేజీ ఆఫర్ చేసంది. దీంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరి దృష్టిని ఇది ఆకట్టుకుంది. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. దీన్ని తెగ సెర్చ్ చేస్తున్నారు. ప్రధానంగా సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్లకు ఈ క్రేజీ ఆఫర్, ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Apr 17, 2026, 09:56 AM IST

AI company Offers Free House And Girlfriend: శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోకు చెందిన ఏఐ స్టార్టప్ 'క్లూలీ'.. సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్లకు ఒక ప్రధాన ఆకర్షణగా మారింది. ఉద్యోగులకు ప్రత్యేక ప్రయోజనాలతో కూడిన ఒక అద్భుతమైన ఆఫర్‌ను ఇది ప్రకటించింది. దీంతో ఇది సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ఈ కంపెనీ ప్రధానంగా ఇంజనీర్ల కోసం చూస్తోంది. ప్రారంభంలో మూడు కోట్ల వరకు జీతం, ఉచిత వసతి, ఆహారాన్ని అందిస్తోంది; ఒక సంవత్సరం తర్వాత ఒక గర్ల్‌ఫ్రెండ్ లేదా బాయ్‌ఫ్రెండ్‌ను కూడా అందిస్తుంది. ఈ వైరల్‌ ప్రతిపాదన చేయడంతో ప్రపంచవ్యాప్త దృష్టిని ఆకర్షించింది. కంపెనీలలో ఇటువంటి ఆఫర్లు అసాధారణం కాబట్టి, ఈ కంపెనీ పేరు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.

క్లూలీ ఆఫర్‌ ఏంటంటే?
క్లూలీ అనే ఈ స్టార్టప్.. ప్రధానంగా ఇంజనీరింగ్ నిపుణుల కోసం చూస్తుంది. ఇది సాంప్రదాయ పద్ధతులను కొత్త టెక్నిక్‌లతో ప్రయోగాలు చేయడంతో కలిపి, నకిలీ సాధనాలను సృష్టించడంలో సహాయపడే పరికరాలను అభివృద్ధి చేస్తుంది. ఈ పనిలో ఎక్కువ సమయం, ఒత్తిడి ఉంటాయి. ఉద్యోగులు రోజుకు 12 గంటలు పని చేయాల్సి ఉంటుంది. భారతదేశంలోని పని పరిస్థితులతో పోలిస్తే ఇది చాలా ఒత్తిడితో కూడుకున్నదిగా పరిగణించబడుతుంది. దీనిని పరిష్కరించడానికి కంపెనీ తన ప్రయోజనాలలో భాగంగా ఆహారం, వసతి, ఒక గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌ను అందిస్తోంది. చేరినప్పుడు బేస్ ప్యాకేజీ మూడు కోట్లకు పైగా ఉంటుంది, దానితో పాటు 0.5 శాతం ఈక్విటీ కూడా ఉంటుంది. 

వీళ్లు మాత్రమే అర్హులు..
అయితే, అనుభవం మరియు సాంకేతిక నేపథ్యం ఉన్న ఉత్తమ ఇంజనీర్లను మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి ప్రోత్సహిస్తున్నారు. ఈ సమాచారం కంపెనీ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో కూడా అందుబాటులో ఉంది. పని వాతావరణం చాలా ఒత్తిడితో కూడుకున్నది, అటువంటి ఒత్తిడికి సిద్ధంగా ఉన్నవారు మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఇక ఆగష్టు 2025లో సీఈఓ చింగిన్ రాయ్లీ ఉద్యోగులకు బహుమతిగా 500 డాలర్లు ఇచ్చే విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. ఒక డేటింగ్ వ్యవస్థను కూడా అమలు చేశారు. కంపెనీలో భాగంగా ప్రతిఒక్కరూ సంతోషంగా వివాహం చేసుకునే వరకు ఇది కొనసాగుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

క్లూలీ అంటే?
సాంప్రదాయ పద్ధతులను విచ్ఛిన్నం చేయడం, వినూత్న ఆలోచనలతో ప్రయోగాలు చేయడం అనే లక్ష్యంతో క్లూలీ స్థాపించబడింది. దీని ప్రధాన ఉత్పత్తులు సంప్రదాయేతర కంపెనీలతో పోలిస్తే భిన్నమైన సంస్కృతిని ప్రతిబింబిస్తాయి. ఉచిత వసతి, భోజనం, ఒక గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌ను అందిస్తామని వాగ్దానం చేసిన తర్వాత ఈ కంపెనీ మరోసారి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. 

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

AI startupAI startup Kuly viral job offerAI company offers free house and girlfriendKuly San Francisco job benefitscrazy AI job offers 2025

