English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Viral Video: పాకిస్థాన్‌లో వినాయక చవితి సంబరాలు..కరాచీలో డ్యాన్సులు వేస్తున్న హిందువులు!

Ganesh Chaturthi 2025 In Pakistan: భారతదేశంలో గణేష్ చతుర్థి పండుగను ఘనంగా జరుపుకొంటున్నారు. అయితే ముస్లిం దేశంగా గుర్తింపు పొందిన పాకిస్థాన్‌లోనూ వినాయక చవితి ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయంటే మీరు నమ్ముతారా? అవును, మీరు విన్నది నిజమే. మన దాయది దేశమైన పాకిస్థాన్‌లో గణేష్ చతుర్థి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. అందుకు సంబంధించిన కొన్ని వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 29, 2025, 08:59 PM IST

Trending Photos

Chaitu Samantha Divorce: సమంత-చైతూ విడాకులపై అక్కినేని ఆడబిడ్డ సంచలన వ్యాఖ్యలు
6
samantha
Chaitu Samantha Divorce: సమంత-చైతూ విడాకులపై అక్కినేని ఆడబిడ్డ సంచలన వ్యాఖ్యలు
School Holidays: భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో మరో నాలుగు రోజులు స్కూల్లకు సెలవులు.. ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..
5
School holidays
School Holidays: భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో మరో నాలుగు రోజులు స్కూల్లకు సెలవులు.. ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..
Niharika Special Day: “ప్రశ్నలు అడిగిన వాళ్లకంత ఇదే నా సమాధానం.. నిన్న నాకు చాలా ప్రత్యేకమైనది”. గుడ్ న్యూస్ చెప్పేసిన నిహారిక..
5
Niharika Konidela Good News
Niharika Special Day: “ప్రశ్నలు అడిగిన వాళ్లకంత ఇదే నా సమాధానం.. నిన్న నాకు చాలా ప్రత్యేకమైనది”. గుడ్ న్యూస్ చెప్పేసిన నిహారిక..
Realme: అమెజాన్‌లో రూ.399కే Realme NARZO 80 Lite మొబైల్.. ఇప్పుడే ఇలా కొనుగోలు చేయండి!
6
Realme Narzo 5G
Realme: అమెజాన్‌లో రూ.399కే Realme NARZO 80 Lite మొబైల్.. ఇప్పుడే ఇలా కొనుగోలు చేయండి!
Viral Video: పాకిస్థాన్‌లో వినాయక చవితి సంబరాలు..కరాచీలో డ్యాన్సులు వేస్తున్న హిందువులు!

Ganesh Chaturthi 2025 In Pakistan: భారతదేశంలో గణేష్ చతుర్థి పండుగను ఘనంగా జరుపుకొంటున్నారు. అయితే ముస్లిం దేశంగా గుర్తింపు పొందిన పాకిస్థాన్‌లోనూ వినాయక చవితి ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయంటే మీరు నమ్ముతారా? అవును, మీరు విన్నది నిజమే. మన దాయది దేశమైన పాకిస్థాన్‌లో గణేష్ చతుర్థి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. అందుకు సంబంధించిన కొన్ని వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

పాకిస్థాన్‌లోని కరాచీలో నివసిస్తున్న కొంకణి మరాఠీ సమాజానికి చెందిన హిందువులు వినాయక చవితి రోజున గణేశునికి భక్తి శ్రద్ధలతో పూజలు చేస్తున్నారు. ఈ సమయంలో కరాచీ మొత్తం 'గణపతి బప్పా మోర్యా', 'జైదేవ్-జైదేవ్' అనే నినాదాలతో ప్రతిధ్వనించింది. దీని వీడియో సోషల్ మీడియాలో కూడా వైరల్ అయింది. భారతీయ హిందువులు కూడా ఎంతో ఆనందంగా ఉన్నారని తమకు (పాకిస్థాన్‌లోని హిందువులకు) శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నట్లు చెప్పారు.  

కరాచీలోని రత్నేశ్వర్ మహాదేవ్ ఆలయంలోని గణేష్ మఠం, స్వామినారాయణ ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు. సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను వీడియోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. మరొక వీడియోలో కరాచీలోని స్వామినారాయణ్ ఆలయంలో బాలీవుడ్ చిత్రం 'అగ్నిపథ్' లోని 'దేవా శ్రీ గణేశ' పాటకు హిందూ యువకుల బృందం ఉత్సాహంగా నృత్యం చేస్తున్నట్లు చూడవచ్చు.

గణేష్ చతుర్థి నాడు భక్తిశ్రద్ధలతో నిండిన కరాచీ
ఈ అందమైన వీడియోలను పాకిస్థానీ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ యూజర్లు షేర్ చేశారు. ఈ వీడియోలు ముఖ్యంగా భారతీయ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ యూజర్ల మనసులను దోచేశాయి. ఈ వైరల్ వీడియోలపై నెటిజన్లు ప్రేమను కురిపిస్తున్నారు. 

Also Read: Soundarya Love: టాలీవుడ్ హీరోతో పెళ్లి దాకా వెళ్లిన నటి సౌందర్య? అంతలోనే ప్రేమ కాస్త..!!

Also Read: Realme P4 Pro: 1,000 రూపాయలకే స్మార్ట్‌ఫోన్ కొనండి..ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఇప్పుడే లాంఛ్ అయ్యింది!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

PakistanGanesh ChaturthiViral videoGanesh Chaturthi 2025 Celebrated In Karachi Pakistan Hindus In PakistanKarachi celebrates Ganeshotsav

Trending News