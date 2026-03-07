English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • War Losses: ప్రపంచ దేశాల్లో యుద్ధాలు మిగిల్చిన నష్టాలు.. సామాన్యుల కష్టాలు..

War Losses: ప్రపంచ దేశాల్లో యుద్ధాలు మిగిల్చిన నష్టాలు.. సామాన్యుల కష్టాలు..

War Losses: దేశాధినేతల ఆగ్రహం... సామాన్యులను ముప్పుతిప్పలు పెట్టిస్తోంది. యుద్ధం జరిగితే దేశాలకు నష్టం.. జనాలకు కష్టం... ఇది జగమెరిగిన సత్యం. దేశాలను కాపాడేందుకు సైనికులు ప్రాణాలకు తెగించి పోరాడి మాతృభూమి రుణాన్ని తీర్చుకుంటున్నారు. దేశాల్లోని సహజవనరులు విధ్వంసానికి గురవుతున్నాయి.   బాంబుల ధాటికి దేశ సంపద యుద్ధమేఘాల్లో ధూళికణాలుగా కలిసిపోతోంది. ప్రపంచ దేశాల్లో యుద్ధాలు మిగిల్చిన నష్టాలపై జీ తెలుగు న్యూస్ స్పెషల్ ఫోకస్..

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 7, 2026, 05:30 AM IST

War Losses: ప్రపంచ దేశాల్లో యుద్ధాలు మిగిల్చిన నష్టాలు.. సామాన్యుల కష్టాలు..

US Iran Israel War Losses: సంపదను సృష్టించాలంటే... ఎన్నో వ్యయప్రయాసాలు. మానవకష్టం ముడిపడి ఉంటుంది. అదే యుద్ధ సమయంలో జరిగే నష్టం ఎన్నటికీ పూడ్చలేనిదని ఆర్థిక నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. దేశాధి నేతల ప్రతీకార దాడులతో విలువైన మానవ ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోతున్నాయి. రోజులు మారే కొద్ధీ  ఆధునిక సాంకేతిక పోకడలతో యుద్ధాలు కొత్త పుంతలు తొక్కుతున్నాయి. దేశ సంపద కోట్లకు కోట్లు నష్టం జరుగుతోంది. ప్రత్యర్థి దేశాలపై ప్రతీకారం తీర్చుకునేందుకు ఆర్థిక వనరులు అత్యధికంగా వెచ్చించాల్సి వస్తుంది. ప్రత్యర్థులు దాడి చేసినపుడు... ఆర్థికంగా నష్టపోవాల్సి వస్తోంది. యుద్ధాల సమయంలో జరిగే నష్టాన్ని లెక్కగట్టేందుకు ఆర్థిక నిపుణులు ప్రయత్నించారు. ప్రంపంచంలో చోటుచేసుకున్న యుద్ధపరిణామాలు... యుద్ధ సమయంలో జరిగిన నష్ట వివరాలను... దేశాల వారీగా చూస్తే గుండె తరుక్కుపోతుంది.

ఇరాన్ - ఇరాక్ దేశాల మధ్య చోటుచేసుకున్న సంఘర్షణ యుద్ధానికి దారితీసింది. ఎనిమిదేళ్లుగా ఇరాన్‌తో యుద్ధం లో మునిగిపోయిన ఇరాక్‌ అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోయింది. 1990లో గల్ఫ్ ప్రాంతం ఎదుర్కొన్న సంక్షోభాన్ని గల్ఫ్‌వార్‌  గా పరిగణించారు. 1990 ఆగస్టు 2న కువైట్‌ పై సద్దాం హుస్సేన్‌ నేతృత్వంలోని ఇరాక్ సేనలు దండయాత్ర చేయడంతో ఈ యుద్ధం ప్రారంభమైంది. 

చమురు తవ్వకాలను అతిగా చేపట్టడం వల్లే అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ధరలు తగ్గి.. తమ ఆర్థిక వ్యవస్థ నష్టపోయిందని సద్దాం ప్రభుత్వం ఆరోపించింది. చారిత్రక పరంగా చూసుకున్నా కువైట్ ఇరాక్‌లో భాగమని ఆక్రమణను సమర్థించుకుంది. ఈ సంక్షోభం భారతీయులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపింది. ఆ ప్రాంతంలో ఒక లక్షా 70వేల మంది చిక్కుకుపోయారు. దాంతో భారత ప్రభుత్వం భారీ రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేపట్టింది.  మొత్తం 59 రోజుల పాటు ఎయిరిండియా 488 విమాన సర్వీసుల్ని నడిపి ఎయిర్ లిఫ్ట్ చేసింది.  ఇది భారత చరిత్రలో అతిపెద్ద పౌర తరలింపుగా నిలిచింది. అత్యంత దయనీయమైన పరిస్థితుల్లో వ్యయ ప్రయాసల కోర్చి జోర్డాన్ సరిహద్దులకు చేరుకున్న వారిని.. స్వదేశానికి తీసుకువచ్చారు.

గల్ఫ్‌ యుద్ధం  1990-91 మధ్యకాలంలో జరిగింది. అరబ్‌ మానిటరీ ఫండ్‌ అంచనాల ప్రకారం...పశ్చిమాసియా ప్రాంతానికి సుమారు 62లక్షల 19వేల కోట్ల నష్టం జరిగిందని నిపుణులు లెక్కగట్టారు. 

అమెరికాలోని న్యూయార్క్ 2001లో విపత్కర పరిస్థితులు చోటుచేసుకున్నాయి. సెప్టెంబరు 11 తేదీన న్యూయార్క్ లోని వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్ టవర్లపై ఉగ్రవాదులు దాడి చేశారు. ఈ ఘటన కారణంగా రెండు దశాబ్ధాల పాటు అమెరికా ప్రతీకార దాడులకు తెగబడింది.  వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్ కూల్చివేత తర్వాత అమెరికా ఉగ్రవాదుల భరతం పట్టేందుకు దాదాపు 8లక్షల కోట్ల డాలర్లను ఖర్చుచేసిందని బ్రౌన్ యూనివర్సిటీ నివేదిక వెల్లడించింది. ఈ యుద్ధంలో 9 లక్షల మంది పౌరులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

న్యూయార్క్ ట్రేడ్ సెంటర్లపై దాడికి ప్రతీకారంగా అమెరికా యుద్ధాన్ని ప్రకటించింది.  ట్విన్ టవర్స్ పై దాడుల సూత్రధారి ఒసామా బిన్ లాడెన్‌కు ఆశ్రయం కల్పించిన తాలిబాన్ ప్రభుత్వాన్ని పడగొట్టేందుకు అమెరికా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పై యుద్ధం ప్రారంభించింది. అల్-ఖైదా , తాలిబాన్లను అంతం చేయడానికి అమెరికా 2001 అక్టోబర్ 7న ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌పై  ఆపరేషన్ ఎండ్యూరింగ్ ఫ్రీడమ్ చేపట్టింది. ఈ యుద్ధంలో 2,400 మంది అమెరికన్ సైనికులు, వేలాది మంది ఆఫ్ఘన్ పౌరులు మరణించారు. 20 ఏళ్ల పాటు సాగిన ఈ సుదీర్ఘ పోరాటం ఆగస్టు 30, 2021న అమెరికా దళాల పూర్తి ఉపసంహరణతో ముగిసింది. ఆ తర్వాత తాలిబాన్ల పునఃప్రవేశానికి దారితీసింది. అఫ్గానిస్థాన్‌పై 2001-19 మధ్య జరిగిన యుద్ధానికి రూ.  183లక్షల 99వేల కోట్లు అమెరికా ఖర్చు చేసింది.

ఇరాక్, సిరియాపై అమెరికా ప్రతీకారం తీర్చుకునే ప్రయత్నం చేసింది.  2003-23 మధ్య కాలంలో  యుద్ధాలకు మన దేశ కరెన్సీలో రూ. 265 లక్షల 86వేల కోట్లు అమెరికా ఖర్చుచేసిందని నిపుణులు లెక్కగట్టారు.

భారత పార్లమెంటుపై ఉగ్రవాదులు పంజా విసిరారు. దీన్ని ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న భారత ప్రభుత్వం ఉగ్రవాదుపై ఉక్కుపాదం మోపింది. 2001-02 మధ్యకాలంలో భారత సైనిక బలగాలు ఆపరేషన్ పరాక్రమ్ పేరుతో యుద్ధం చేపట్టాయి. పార్లమెంటుపై ఉగ్రదాడి అనంతరం సరిహద్దుల్లో సైనిక మోహరింపుల కోసం భారత దేశం  5వేల 519 కోట్ల రూపాయలను ఖర్చుచేసింది.

భారత్ చేపట్టిన ఆపరేషన్ పరాక్రమ్ కు  ప్రతిస్పందనగా పాకిస్థాన్‌ తన సేనల మోహరింపులకు  3వేల 680 కోట్లు ఖర్చు చేసినట్లు సమాచారం. 

సిరియా అంతర్యుద్ధం అల్లకల్లోలంగా మారింది. 2011లో ప్రారంభమైన సిరియా అంతర్యుద్ధం 13 యేళ్ల పాటు సాగింది. బషర్ అల్-అసద్ ప్రభుత్వానికి, సాయుధ తిరుగుబాటు గ్రూపులకు మధ్య జరిగిన సుదీర్ఘ, భీకర సంఘర్షణగా చెప్పవచ్చు. ఇది ప్రజాస్వామ్య నిరసనలతో మొదలై, అంతర్జాతీయ శక్తులు రష్యా, ఇరాన్, అమెరికా ప్రవేశంతో క్లిష్టంగా మారింది. డిసెంబర్ 2024లో అసద్ పాలన పతనంతో ఈ యుద్ధం ముగిసింది, కానీ ఇది ఆధునిక చరిత్రలో అత్యంత తీవ్రమైన మానవీయ సంక్షోభాలలో ఒకటిగా నిలిచిపోయింది. 

సిరియాలో 'అరబ్ స్ప్రింగ్' స్ఫూర్తితో నిరుద్యోగం, అవినీతి, రాజకీయ స్వేచ్ఛ లేకపోవడంతో నిరసనలు మొదలయ్యాయి. హయాత్ తహరీర్ అల్-షామ్ నేతృత్వంలోని తిరుగుబాటుదారులు ఢమాస్కస్‌ను స్వాధీనం చేసుకోవడంతో 13 ఏళ్ల అసద్ పాలనకు డిసెంబర్ 2024లో ముగింపు పలికింది. ఈ యుద్ధంలో సుమారు 5 లక్షల మందికి పైగా మరణించారు, దేశ జనాభాలో సగానికి పైగా ప్రజలు నిరాశ్రయులయ్యారు. అసద్ ప్రభుత్వానికి రష్యా, ఇరాన్ మద్దతు ఇవ్వగా, తిరుగుబాటుదారులకు టర్కీ, పాశ్చాత్య దేశాలు మద్దతుగా నిలిచాయి. అసద్ నిష్క్రమణ తర్వాత, దేశం కొత్త పరివర్తన దశలో ఉంది.   

సిరియాలో పదమూడేళ్ల పాటు కొనసాగిన  అంతర్యుద్ధం వల్ల  73లక్షల 60వేల కోట్ల రూపాలయ మేర ఆర్థిక నష్టం జరిగిందని నిపుణులు లెక్కగట్టారు. సిరియా పునరుద్ధరణ కోసం మరో  19లక్షల 87వేల కోట్ల వెచ్చించాల్సి వస్తుందని ప్రపంచ బ్యాంకు నివేదిక 
రష్యా ఉక్రెయిన్‌పై పెద్ద ఎత్తున యుద్ధం ప్రారంభించింది. ఇది 2014 నుండి కొనసాగుతున్న రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ప్రధాన తీవ్రతను సూచిస్తుంది. NATO-ఉత్తర అట్లాంటిక్‌ ఒప్పంద సంఘంలో చేరకుండా ఉక్రెయిన్‌ను చట్టబద్ధంగా నిషేధించాలని రష్యా డిమాండ్ చేసింది. 2022 ఫిబ్రవరి 24న యుద్ధం మొదలైంది. నాలుగేళ్ల క్రితం మొదలైన ఉక్రెయిన్‌పై రష్యా దాడి వల్ల ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై  220 లక్షల 79వేల కోట్ల రూపాయల మేర భారంపడిందని సెంటర్‌ ఫర్‌ ఎకనామిక్‌ పాలసీ రీసెర్చ్‌ అంచనా వేసింది. 2025లో ప్రతిరోజూ యుద్ధానికి సగటున  1,582 కోట్ల మేర ఖర్చయిందని ఉక్రెయిన్‌ సైనిక దళాల అధినేత వెల్లడించారు. ఉక్రెయిన్‌ పునర్నిర్మాణానికి వచ్చే పదేళ్లపాటు  54లక్షల  9వేల కోట్లు  వెచ్చించాల్సి ఉంటుందని అంచనా వేశారు. 

భారతదేశంలో పర్యాటక ప్రాంతం పహెల్గామ్ లో యాత్రికులపై ఉగ్రవాదులు విరుచుకుపడ్డారు. అమాయకులను పొట్టనబెట్టుకున్న ఉగ్రమూకను తుదముట్టించేందుకు భారత సర్కార్ ఆపరేషన్ సింధూర్ చేపట్టింది. 2025లో భారత్‌-పాకిస్థాన్‌ మధ్య తలెత్తిన ఉద్రిక్తతల్లో భారత దేశంపై  3వేల753 కోట్ల మేర ఆర్ధిక భారం పడిందని రీసెర్చ్‌ ఫౌండేషన్‌ పేర్కొంది. పాకిస్థాన్‌పై ఆ భారం  13వేల 805 కోట్లు గా ఉండవచ్చని రీసెర్చ్‌ ఫౌండేషన్‌ అంచనా వేసింది. 

గాజాపై ఇజ్రాయెల్‌ దాడితో సరికొత్త సంగ్రామానికి తెరలేచింది. 2023లో హమాస్‌ ఉగ్రవాదుల నిర్మూలన పేరుతో గాజాపై  ఇజ్రాయెల్‌ దాడికి పాల్పడింది. 10లక్షల 30వేల  కోట్ల మేర ఆర్థిక భారాన్ని మోయాల్సి వచ్చిందని బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ ఇజ్రాయెల్‌ తెలిపింది. ఈ మొత్తంలో రక్షణ రంగ వ్యయం  7లక్షల 8వేల  కోట్లు, ఆస్తి పన్ను పరిహార నిధి  96వేల595 కోట్లు, పౌరుల భద్రత, సదుపాయాలకు  ఒక లక్షా 65వేల కోట్లు, వడ్డీ చెల్లింపులకు  55వేల197 కోట్లున్నాయి. 

ఇజ్రాయెల్‌కు అమెరికా అందించిన సైనిక సహాయం విలువ  ఒక లక్షా 99 వేల722 కోట్లుగా లెక్కగట్టారు. గాజా పునర్నిర్మాణానికి  6 లక్షల 44 వేల 263 కోట్లు వెచ్చించాల్సి ఉంటుందని ఐక్యరాజ్య సమితి అంచనా వేసింది.

మిత్రదేశాలుగా ఉన్న ఇరాన్- ఇజ్రాయెల్ మధ్య విభేదాలు తలెత్తాయి. దీంతో యుద్ధపరిస్థితులు చోటుచేసుకున్నాయి. ఇరుదేశాలమధ్య పన్నెండు రోజుల పాటు  యుద్ధం జరిగింది. ఈ యుద్ధంతో ఇజ్రాయెల్ 59వేల 824కోట్లు, ఇరాన్ మూడు లక్షల 22వేల 132 కోట్లు వెచ్చించిందని ఆర్థిక నిపుణులు లెక్కగట్టారు.

తాజాగా ఇరాన్ పై ఇజ్రాయెల్, అమెరికా యుద్ధానికి దిగాయి.  అణ్వాయుధాలను తయారు చేస్తోందని, తమ ఉనికికే ప్రమాదమని భావించిన అమెరికా... ఇజ్రాయెల్ తో కలిసి యుద్ధానికి దిగింది. ఈ యుద్ధంలో ఇరాన్ పై ప్రతీకారం తీర్చుకోడానికి ఇజ్రాయెల్ శక్తికి మించి కోట్లకు కోట్లు ఖర్చుచేస్తోంది. ఇజ్రాయెల్ కంటే... అమెరికా ఎక్కువ నిధులను వెచ్చిస్తోంది. ఇరాన్ ఇప్పటికే లక్షకోట్ల రూపాయలమేర ఖర్చు చేయడంతోపాటు, విలువైన రక్షణ ఉత్పత్తులు కరిగిపోయాయి. అమెరికా బేస్ సెంటర్లపై విరుచుకుపడటంతో ఇరాన్ ఆర్థికంగా తీవ్రంగా నష్టం కలిగిందని ఆర్థిక నిపుణులు అంచనా వేశారు.

(రచయత.. మునిరాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్)

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

iran israel warWar lossesUS Iran Israel warFlights cancelledDubai

