Washington Post Layoffs 2026: ఏఐ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఉద్యోగుల కోత కొనసాగుతూనే ఉంది. ఇది కేవలం ఐటీ వరకు మాత్రమే పరిమితం కాలేదు. ఇతర రంగాలపై కూడా తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. తాజాగా అంతర్జాతీయ మీడియా సంస్థ అయిన వాషింగ్టన్ పోస్ట్ అమెరికన్ మీడియా సిబ్బంది కోత మొదలెట్టింది. మూడింటి ఒక వంతు దాదాపు 300 పైగా ఉద్యోగులను తొలగించింది. ఇందులో జర్నలిస్టులతోపాటు ఇతర స్టాఫ్ కూడా ఉన్నారు. అయితే ఈ జాబితాలో కాంగ్రెస్ ఎంపీ శశి థరూర్ తనయుడు ఇషాన్ కూడా ఉన్నారు. ఈ విషయాన్ని సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆయన ప్రకటించారు. నాతో పాటు చాలామంది ఇంటర్నేషనల్ స్టాఫ్ ని తొలగించారు. మా ఖాళీ న్యూస్ రూమ్ను, జర్నలిస్టులను చూస్తుంటే బాధగా ఉంది ఆయన అని రాసుకొచ్చారు, ఏఐ వల్ల ఐటీతో పాటు ఇతర రంగాల్లో కూడా లేఆఫ్స్ కొనసాగుతున్నాయి. ఇక వాషింగ్టన్ పోస్ట్ అనేది ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక వార్తాపత్రికల్లో ఒకటి.
దీని లేఆఫ్స్ నిర్ణయం వల్ల ఉద్యోగులపై తీవ్ర ప్రభావం పడింది.ఈ వార్తా పత్రికల్లో కొన్ని సంవత్సరాల పాటు సేవ అందించిన ఉద్యోగులు తీవ్ర భావోద్వేగానికి గురవుతున్నారు. అయితే ఇషాన్ వార్తాపత్రికలో 2015 లోనే 'వరల్డ్ వ్యూ' అనే కాలమ్ను కూడా ప్రారంభించడం గౌరవంగా భావిస్తున్న అని రాసుకొచ్చాడు. కొన్నేళ్లుగా తన నివేదికలను చదివి అభినందించిన అర మిలియన్ సబ్స్క్రైబర్స్కు కూడా ఆయన ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు.
I have been laid off today from the @washingtonpost, along with most of the International staff and so many other wonderful colleagues. I’m heartbroken for our newsroom and especially for the peerless journalists who served the Post internationally — editors and correspondents…
— Ishaan Tharoor (@ishaantharoor) February 4, 2026
ఇక వాషింగ్టన్ పోస్టు పెద్ద మొత్తంలో ఈ తొలగింపులను కూడా ధృవీకరించిందిజ సంస్థ పునర్నిర్మాణంలో భాగమని రాసుకొచ్చిందిజ అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే ఈ సంస్థ మొత్తం మిడిలిస్టు రిపోర్టింగ్ బృందం, ఎడిటర్లను తొలగించడం. చాలామంది ఈ చర్యను విమర్శిస్తున్నారు.. అది చాలా బాధాకరమైన నిర్ణయం అని ఎస్ఎంలో రాసుకొస్తున్నారు.
ఇటీవల ఉక్రెయిన్ యుద్ధం లాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా అక్కడ నుంచి వార్త నివేదికలు అందించిన లిజీ జాన్సన్ కూడా తొలగించినట్లు ధృవీకరించారు. ఈ నిర్ణయం జర్నలిజం సమాజానికే బిగ్ షాక్ ఇస్తోంది. ఈ భారీ లే ఆఫ్స్ చీకటి రోజుగా కూడా ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎడిటర్ మల్టీ బ్యారెన్ అభివర్ణించారు.
I was just laid off by The Washington Post in the middle of a warzone. I have no words. I'm devastated. https://t.co/dVCLF39YV1
— lizzie johnson (@lizziejohnsonnn) February 4, 2026
ఇక సోషల్ మీడియా వేదికగా చాలామంది ఈ లేఆఫ్స్ పై స్పందిస్తున్నారు. ఇది వరకు ఈ తొలగింపులు కేవలం ఐటీ రంగానికి మాత్రమే పరిమితమయ్యేవి. కానీ ఈ ధోరణి ఇతర రంగాలకు కూడా పాకింది. అంతర్జాతీయ మీడియా సంస్థలోనే ఇలాంటి పరిస్థితులు ఏర్పడితే ఇక బయటికి రాని ఎన్నో సంస్థల తొలగింపులు భారీ గానే చేపడుతున్నాయి. మనదేశంలో కూడా ఈ లేఆఫ్స్ బారిన పడి చాలా మంది ఉద్యోగాలు కోల్పోతున్నారు, తీవ్ర ఇబ్బందుల పాలవుతున్నారు.
Also Read: గ్రామీ వేడుకల్లో ఇండియన్ గ్లామర్ టచ్.. టాప్ లేకుండా గాయని సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్..!
Also Read: భారత్కు ట్రంప్ భారీ గిఫ్ట్.. గొప్ప స్నేహితుడంటూ టారిఫ్ కట్, ప్రధాని మోదీ రియాక్షన్ ఇదే..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి