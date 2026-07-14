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ఇరాన్ నౌకలకు ట్రంప్ చెక్.. హార్మూజ్‌లో 20 శాతం టోల్.. యూఎస్ కీలక ప్రకటన..

Iran America Conflicts: అంతం కాదది ఆరంభం అన్నట్టుగా ఇరాన్, అమెరికా యుద్ధం కొనసాగుతూనే ఉంది. మధ్యలో శాంతి చర్చలు అంటూ ఇరు దేశాలు సంతకాలు చేసినా.. అది క్షేత్ర స్థాయిలో వర్కౌట్ కావడం లేదు. మరోవైపు హార్మూజ్‌లో వెళ్లే నౌకలపై ఇరాన్ ఐఆర్‌జీసీ గార్డ్స్ కాల్పుల తర్వాత అమెరికా ప్రతి దాడులకు దిగడంతో పశ్చిమాసియాలో మరోసారి ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకున్నాయి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 14, 2026, 10:49 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 10:49 AM IST
ఇరాన్ నౌకలకు ట్రంప్ చెక్.. హార్మూజ్‌లో 20 శాతం టోల్.. యూఎస్ కీలక ప్రకటన..
Image Credit: Iran Amrica Trump (ZEE File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ఇరాన్ నౌకలకు ట్రంప్ చెక్.. హార్మూజ్‌లో 20 శాతం టోల్.. యూఎస్ కీలక ప్రకటన..
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