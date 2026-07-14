Trump Statement: ప్రపంచ చమురు రవాణాలో కీలకమైన హార్ముజ్ జలసంధిలో నౌకా దిగ్బంధనాన్ని తిరిగి విధిస్తున్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. ఈ ఆంక్షలు ఇరాన్ తో వ్యాపార సంబంధాలున్న నౌకలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటామని తెలిపారు. ఆ దేశానికి సంబంధించిన నౌకలను కదలకుండా చేస్తామన్నారు. మరోవైపు ఆ దేశానికి వెళ్లే నౌకలను ఇక్కడ నిర్భంధిస్తామని ప్రకటించారు. అంతేకాదు ఇకపై హార్మూజ్ లో వెళ్లే ప్రతి నౌకపై అందులో ఉండే సరుకు ఆధారంగా 20 శాతం టోల్ వసూళు చేస్తామని ట్రంప్ చెప్పడం గమనార్హం. ఈ నేపథ్యంలో సోమవారం (జూలై 13) ఒక కార్యనిర్వాహక ఉత్తర్వుపై సంతకం చేసిన అనంతరం ట్రంప్ ఈ ప్రకటన చేశారు.
“మేము ఇరాన్ను చాలా గట్టిగా దెబ్బతీస్తున్నాము. ఇది ఇకపై ఇలాగే కొనసాగుతుంది. ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. మేము వారి దాడి చేసే సామర్థ్యాన్ని పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేస్తున్నాము. హార్మూజ్ జలసంధిని మా ఆధీనంలోకి తీసుకొని నియంత్రిస్తాము. ఇది ఇరాన్ కోసమే విధించిన దిగ్బంధనం. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఇరాన్తో వ్యాపారం చేసేవారు ఎవరూ లోపలికి రాలేరు పోలేరన్నారు. మిగతా వారందరూ యథేచ్ఛగా హార్మూజ్ జలసంధిలో తమ నౌకలతో ప్రయాణించవచ్చని చెప్పుకొచ్చారు.
ప్రత్యక్ష సైనిక దాడుల కంటే ఈ దిగ్బంధనం ఎక్కువ ప్రభావం చూపుతుందన్నారు.
“వారిపై దాడి చేయడం కంటే కూడా ఈ దిగ్బంధనమే బహుశా మరింత ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది.” "కానీ ఈ రెండింటి కలయికే అసలైన ఆయుధంగా పని చేస్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను మీడియాకు ట్రంప్ తెలిపారు.
ఇరాన్ సైన్యం బలహీనపడిందని ట్రంప్ అన్నారు..
గత నాలుగు నెలలుగా అమెరికా సైనిక చర్యలు ఇరాన్ నౌకాదళం, వైమానిక దళం, క్షిపణి వ్యవస్థలు, డ్రోన్ల ఉత్పత్తి కేంద్రాలతో సహా ఆ దేశ సైనిక బలాన్ని తీవ్రంగా నష్టపరిచాయన్నారు.
మా దేశం ఇక్కడ నాలుగు నెలలుగా ఉంది. మేము ఇరాన్ ఎంత దెబ్బ తీయాలో అంత దెబ్బ తీశామన్నారు. కేవలం నెలల వ్యవధిలోనే వారి నౌకాదళాన్ని నాశనం చేశాము. ఉనికిలో లేని వారి వైమానిక దళాన్ని కూడా నాశనం చేశాము. వారి చాలా క్షిపణులు, డ్రోన్లను ధ్వంసం చేశామని ట్రంప్ ఈ సందర్భంగా చెప్పుకొచ్చారు.
అమెరికా దాడులు ఇరాన్ రక్షణ ఉత్పాదక సామర్థ్యాన్ని దెబ్బతీశాయన్నారు.
"మేము వారి డ్రోన్ల ఉత్పాదక సామర్థ్యాన్ని సుమారు 92 శాతం దెబ్బతీశాము. వారి క్షిపణి ఉత్పాదక సామర్థ్యాన్ని 89 శాతం దెబ్బకొట్టాము. వారికి ఇంకా కొద్దిపాటి సామర్థ్యం వారికి మిగిలి ఉంది. ఇకపై అమెరికాను ఎదుర్కొనే సామర్థ్యం వారికి ఉండదన్నారు.
ఇరాన్పై అమెరికా కార్యకలాపాలు కొనసాగుతాయన్నారు. ఈ రాత్రి (ఇరాన్పై) మేము మరో అతి పెద్ద దాడి చేస్తున్నాము. వారు ఒక ఒప్పందం చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు. వారు తిరిగి వచ్చారు. మేము రెండు రోజుల క్రితం ఒక ఒప్పందం చేసుకున్నాము. వారు 47 సంవత్సరాలుగా చర్చలు జరుపుతున్నారు. కానీ ఎవరూ వారిని సైనికంగా దెబ్బతీయలేదు. మేము వారిని చాలా గట్టిగా దెబ్బతీస్తున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు.
ఇరాన్ పోర్టులపై అమెరికా దిగ్బంధనాన్ని పునఃప్రారంభించింది..
జూలై 14న సాయంత్రం 4 గంటల (ET) నుండి ఇరాన్ పోర్టులలోకి ప్రవేశించే బయటకు వెళ్లే సముద్ర రవాణాను అమెరికా దళాలు తమ ఆధీనంలో తీసుకొన్నామయని యూఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్ (CENTCOM) తెలిపింది.
"కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ ఆదేశాల మేరకు, యూఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్ దళాలు జూలై 14న సాయంత్రం 4 గంటలకు ఇరాన్ పోర్టులలోకి ప్రవేశించే మరియు బయటకు వెళ్లే సముద్ర రవాణాను తిరిగి దిగ్బంధిస్తున్నట్టు ‘ET’ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
ఏప్రిల్ 13 నుండి జూన్ 18 మధ్య విధించిన దిగ్బంధనం తర్వాత ఈ చర్య తీసుకున్నట్లు కమాండ్ తెలిపింది. ఆ సమయంలో అమెరికా దళాలు 140కి పైగా నౌకలను దారి మళ్లించాయి. ఆదేశాలను పాటించని తొమ్మిది నౌకలను నిలిపివేశాయి. అదే సమయంలో మానవతా సహాయార్ధం వెళుతున్న 50కి పైగా వాణిజ్య నౌకలు వెళ్లడానికి అమెరికా దళాలు అనుమతించాయి.
ఒమన్ గల్ఫ్, హోర్ముజ్ జలసంధి సమీప ప్రాంతాలలో పనిచేస్తున్న నౌకలు సముద్ర భద్రతా నోటీసులను పర్యవేక్షించాలని అమెరికా నావికా దళాలతో సంప్రదింపులు కొనసాగించాలని కూడా సెంట్రల్ కమాండ్ (CENTCOM) సూచించింది.
హోర్ముజ్పై అమెరికా నియంత్రణకు వ్యతిరేకంగా ఇరాన్ హెచ్చరిక..
ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (IRGC) హోర్ముజ్ జలసంధిని మూసివేయడం మరియు తదనంతరం ఇరాన్లోని 140 ప్రాంతాలపై అమెరికా దాడులు చేయడంతో వాషింగ్టన్, టెహ్రాన్ మధ్య సైనిక ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ఈ తాజా పరిణామం చోటుచేసుకుంది.
వాషింగ్టన్ చర్యను ఇరాన్ ఖండించింది. ఇది ముమ్మాటికి మా సార్వభౌమాధికారంపై దాడిగా అభివర్ణించయి. ఈ వ్యూహాత్మక జలసంధిని నియంత్రించడానికి అమెరికా చేసే ఏ ప్రయత్నాన్నైనా తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తామన్నారు.
హోర్ముజ్ జలసంధి నిర్వహణలో అమెరికా బలగాలు జోక్యం చేసుకోవడానికి టెహ్రాన్ అనుమతించదని ఇరాన్ ఖతమ్ అల్-అన్బియా సెంట్రల్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ప్రతినిధి బ్రిగేడియర్ జనరల్ ఇబ్రహీం జొల్ఫఘారి తెలిపారు.
ప్రెస్ టీవీ ప్రకారం, ఇరాన్ అధికారుల అనుమతి లేకుండా ఈ జలమార్గం గుండా ప్రయాణించే వాణిజ్య నౌకలు, చమురు ట్యాంకర్లపై అమెరికా తీసుకునే ఏ సైనిక చర్యనైనా ఇరాన్ గట్టిగా ప్రతిస్పందిస్తుందన్నారు. వారికి తమదైన రీతిలో సమాధానం ఇస్తామన్నారు.
హోర్ముజ్ జలసంధి ప్రపంచంలోని అత్యంత ముఖ్యమైన ఇంధన మార్గాలలో ఒకటి. అంతర్జాతీయ చమురు రవాణాలో అధిక భాగం ఈ ఇరుకైన జలమార్గం గుండానే వెళుతుంది. వాషింగ్టన్ , టెహ్రాన్ తమ సైనిక ఘర్షణను కొనసాగిస్తున్న తరుణంలో, అమెరికా తీసుకున్న తాజా నిర్ణయం ఈ షిప్పింగ్ కారిడార్ చుట్టూ ఉద్రిక్తతలను పెంచింది.
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