Weight Loss Bonus: బరువు తగ్గితే రూ.2.46 లక్షలు బోనస్ ఇస్తున్న కంపెనీ..ఎక్కడంటే?

Weight Loss Bonus in China: ఆధునిక యుగంలో, మానవుల జీవనశైలిలో పెద్ద మార్పులు వచ్చాయి. సాంకేతికతపై ఎక్కువగా ఆధారపడిన శారీరక శ్రమపై దృష్టి తగ్గించారు. ఫలితంగా ఉబకాయం, అధిక బరువు వంటి సమస్యలు వస్తున్నాయి. చాలా మంది పని కూడా గంటల తరబడి కంప్యూటర్ ముందు కూర్చోవడంపై ఆధారపడి ఉంది. ఇలా కదలకుండా ఒకేచోట కూర్చోవడం వల్ల శరీరంలో కదలికలు లేక అధిక బరువుకు కారణం అవుతుంది.
గతంలో శారీరక శ్రమ అవసరమయ్యే ఉద్యోగాలు చాలా ఉండేవి, కానీ ఇప్పుడు శారీరక శ్రమ అవసరమయ్యే ఉద్యోగాలు అస్సలు దొరకడం లేదు. ఫలితంగా, చాలా మంది అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు. శారీరక శ్రమ లేకపోవడంతో, చాలా మంది ఊబకాయంతో బాధపడుతున్నారు. ఊబకాయం సమస్య ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరిస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఓ కంపెనీ సంచలన ప్రకటన చేసింది. తమ వద్ద పనిచేసే ఉద్యోగులు బరువు తగ్గితే బోనస్ ఇస్తామని ప్రకటించింది.
బరువు తగ్గడానికి బోనస్..
ఒక చైనా కంపెనీ తన ఉద్యోగుల బరువు తగ్గడాన్ని ప్రోత్సహించడానికి ఒక కొత్త చొరవను ప్రారంభించింది. అంటే.. బరువు తగ్గే ఉద్యోగులకు బోనస్లు ఇస్తామని ప్రకటించింది. దీని కోసం మొత్తం 140 వేల అమెరికన్ డాలర్లు అనగా మన ఇండియన్ కరెన్సీలో దాదాపుగా రూ. 124 కోట్ల విలువ ఉంటుంది. దీని లక్ష్యం వాళ్ల కంపెనీలోని ఉద్యోగుల ఉబకాయం నుంచి బయటపడి ఆరోగ్యంగా జీవించాలని ఆశిస్తున్నారు.
చైనాలోని గ్వాంగ్డాంగ్ ప్రావిన్స్లోని షెన్జెన్లో ఉన్న అరాషి విజన్ అనే టెక్నాలజీ కంపెనీ ఈ చొరవను ప్రారంభించింది. దీని 'మిలియన్ యువాన్ వెయిట్ లాస్ ఛాలెంజ్' ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఈ పోటీ ప్రతి సీజన్లో జరుగుతుంది. అంటే ప్రతి సీజన్లో 30 మంది ఉద్యోగులు ఈ వెయిట్ లాస్ ఛాలెంజ్లో పాల్గొంటారు. ప్రతి వారం వారి బరువును నోట్ చేసుకుంటారు. వారు కోల్పోయే ప్రతి 0.5 కిలోలకు, వారు దాదాపు 70 US డాలర్లు (రూ. 6,171) పొందుతారు.
పోటీలో పెనాల్టీ ఉంది...
ఈ పోటీలో బహుమతితో పాటు, జరిమానా విధానం కూడా ఉంది. పోటీలో పాల్గొనేవారి బరువు మళ్లీ పెరిగితే, ప్రతి 0.5 కిలోల అదనపు బరువుకు 800 యువాన్లు (సుమారు రూ. 10,000) జరిమానా చెల్లించాల్సి ఉంటుందని గమనించాలి.
రూ. 2.46 లక్షల బోనస్..
గ్జీ యాకీ అనే ఉద్యోగి మూడు నెలల్లో 20 కిలోల బరువు తగ్గి, దీనికి గాను 20,000 యువాన్లు (రూ. 2.46 లక్షలు) బహుమతిగా పొందారు. కంపెనీ ఆమెకు 'వెయిట్ లాస్ ఛాంపియన్' బిరుదును కూడా ప్రదానం చేసింది.
కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చిన కంపెనీ
2022 నుండి ఈ పోటీ మొత్తం 7 రౌండ్లు నిర్వహించారు. ఇప్పటివరకు 2 మిలియన్ యువాన్ల (రూ. 2.46 కోట్లు) బహుమతిని ప్రదానం చేశారు. ఈ పోటీ ద్వారా, తమ ఉద్యోగులు ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని అలవర్చుకోవాలని.. అలాగే పని కంటే వ్యక్తిగత ఆరోగ్యానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ప్రోత్సహిస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది.
చైనాలో ఊబకాయం, అధిక బరువు పెరుగుతున్న సమస్యగా మారుతున్నాయి. ఫలితంగా, చైనా ప్రభుత్వం 2024లో తన పౌరుల ఆరోగ్యానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడానికి ఒక చొరవ తీసుకుంది. జూన్ 2024లో, చైనా శరీర నిర్వహణ సంవత్సరంగా ప్రకటించింది. ఇది శాస్త్రీయ ఫిట్నెస్ను ప్రోత్సహించే లక్ష్యంతో మూడు సంవత్సరాల కార్యక్రమం. ఇది బరువు తగ్గడాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది.
