Trumps Rice Tariff Threat: తెలుగువారి నోట్లో మట్టి కొట్టిన ట్రంప్.. రైస్ ఎగుమతులపై టారిఫ్ బాంబ్.. ఏపీ, తెలంగాణ RICE ఇండస్ట్రీపై తీవ్ర ప్రభావం..!!

Trumps Rice Tariff Threat: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్. ఎప్పుడు ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారో ఎవరికీ అంతుపట్టదు. టారిఫ్ పేరుతో బాంబు పేల్చిన ట్రంప్ తాజాగా మరో బాంబు విసిరేందుకు రెడీ అవుతున్న సంకేతాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఈసారి ట్రంప్ తీసుకునే విధాన మార్పులు భారత రైస్ ఎగుమతులపై మరీ ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని వాణిజ్య వర్గాలు సైతం అంచనా వేస్తున్నాయి. ఈ మధ్యే వైట్ హౌస్ లో అమెరికన్ రైస్ ఇండస్ట్రీ ప్రతినిధులతో జరిగిన సమావేశం తర్వాత ఈ చర్చలు మరింత వేగం పుంజుకున్నట్లు కనిపిస్తున్నాయి.
ఈ సమావేశంలో అమెరికా దక్షిణ ప్రాంత రైస్ వ్యవసాయ గ్రూపునకు చెందిన మెరిల్ కెనడీ, అమెరికా మార్కెట్లో విదేశీ బియ్యం భారీ మొత్తంలో తక్కువ ధరలకు అమ్ముడవుతున్న విషయాన్ని ట్రంప్ దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. భారత్, థాయిలాండ్, చైనా నుంచి వచ్చే దిగుమతులు స్థానిక రైతులను ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టాయని ఆమె అభిప్రాయం వ్యక్తం చేసింది. అంతేకాదు ఒకప్పుడు పోర్టో రికో మార్కెట్లో అమెరికా బియ్యానికి ఉన్న డిమాండ్ ఇప్పుడు చైనాకు మారినట్లు వివరించింది. ఈ నేపథ్యంలో ట్రంప్ స్పందించారు. భారత్ వంటి దేశాలపై ప్రత్యేక సుంకాలు విధిస్తే సమస్య తక్షణమే పరిష్కారమవుతుందని వ్యాఖ్యానించినట్లు సమాచారం. అలాగే అమెరికా మార్కెట్లో బియ్యం డంపింగ్ చేస్తున్న దేశాల పూర్తి జాబితాను కూడా సమర్పించాలంటూ ఆదేశించారట.
ప్రతి ఏడాది భారత్ నుంచి అమెరికాకు సుమారు 2.5 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యం ఎగుమతి అవుతోంది. దీని విలువ దాదాపు 3000 కోట్ల రూపాయల వరకు ఉంటుందని అంచనా. ఇందులో 70 శాతం బాస్మతి బియ్యం ఉండగా.. మిగిలిన భాగం ఎక్కువగా తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి వెళ్లే నాన్-బాస్మతి కేటగిరీకి చెందిన సోనా మసూరి బియ్యం ఉన్నాయి. ఈ బియ్యానికి అమెరికాలో నివసించే దక్షిణ భారత వర్గాల్లో మంచి డిమాండ్ ఉంది. ప్రస్తుతం బాస్మతి బియ్యంపై సుంకాలు 0–2.5 శాతం మధ్యలో ఉండగా, నాన్ బాస్మతి బియ్యంపై సుమారు 15 శాతం వరకు ఉన్నాయి.
ఒకవేళ ట్రంప్ ప్రభుత్వం కొత్త టారిఫ్ పెంపు ప్రకటించినట్లయితే.. నాన్ బాస్మతి బియ్యం ఎగుమతులపై 25శాతం నుంచి 40శాతం వరకు పన్ను విధించే అవకాశం ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఇప్పటికే గతంలో భారత ఉత్పత్తులపై యాదృచ్ఛికంగా 50శాతం వరకు సుంకాలు విధించిన సందర్భాలు ఉండటంతో పరిశ్రమ మరింత ఆందోళనలో ఉంది. సుంకాలు పెరిగితే అమెరికా మార్కెట్లో సోనా మసూరి ధరలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ఆ పరిస్థితిలో ప్రవాస భారతీయులు, ముఖ్యంగా తెలుగు ప్రజలు తక్కువ ధరకు లభించే థాయిలాండ్ లేదా అమెరికన్ బియ్యంపైనే మొగ్గు చూపే అవకాశముంది.
ఇక తెలుగు రాష్ట్రాల రైస్ మిల్లర్లకు, ఎగుమతి దారులకు ఇది పెద్ద దెబ్బగా మారే అవకాశం ఉంది. లాభాలు తగ్గిపోవడంతో రైతుల నుంచి వరి కొనుగోలు ధరలు కూడా తగ్గవచ్చని పరిశ్రమ అంచనా వేస్తోంది. దీంతో ధాన్యం ఉత్పత్తిదారుల ఆదాయం తగ్గుతుంది. దీని ఎఫెక్ట్ మొత్తం వరి ఎగుమతి చైన్పై పడే అవకాశం ఉంటుంది. భారీగా నష్టపోయే అవకాశం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. భవిష్యత్లో యూరప్, ఆఫ్రికా వంటి కొత్త మార్కెట్లను అన్వేషించాల్సిన పరిస్థితి రావచ్చు. అయితే ఆ ప్రాంతాల్లో సోనా మసూరికి తగిన డిమాండ్ ఉందా? ధర పోటీ స్థాయిలో ఉంటుందా ? అనే అంశాలను ముందుగానే పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది.
ట్రంప్ తీసుకునే తదుపరి నిర్ణయం అమెరికాకు బియ్యం ఎగుమతి చేసే భారత వ్యవస్థకు, ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల వరి,బియ్యం ఆర్థిక వ్యవస్థకు కీలక మలుపు కానుంది. పన్నులు పెరిగితే మార్కెట్ నష్టపోతుంది. సుంకాలు స్థిరంగా ఉంటే ఎగుమతి వృద్ధి కొనసాగుతుంది. ఈ సారి ట్రంప్ ఆర్థిక వ్యూహం లక్ష్యంగా బియ్యం రంగమే నిలవబోతోందని స్పష్టమవుతోంది.
